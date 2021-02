En el ISSSTE Morelos incluyen en vacunación contra covid a externos

CUERNAVACA.- Trabajadores del Hospital Clínica Dr. Rafael Barba Ocampo, con sede en Cuautla, Morelos, denunciaron que al menos 15 personas externas fueron incluidas en el proceso de vacunación contra la covid.

En el proceso de vacunación al personal que combate en primera línea la covid en hospitales del ISSSTE se han detectado personas ajenas a la institución, por lo que ya existe una investigación al respecto en la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó, Miguel Ángel Van-Dick Puga, coordinador de vacunación estatal.

A través de redes sociales trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) denunciaron que jefes de áreas, respaldados por Armando Ramírez Saldivar, jefe del departamento de atención médica, han cometido irregularidades en el proceso de vacunación.

Entre las personas señaladas figura Berenice Sánchez Vergara, subjefa de enfermería "A" de la Clínica Hospital Dr. Rafael Barba Ocampo, que incluyó en la vacunación a su mamá y abuelita.

Del mismo modo es mencionada "Nohemí Gamboa, jefa de personal de limpieza en esa misma clínica, de quién logró que su hijo recibiera la vacuna haciéndolo pasar por personal de intendencia.

Y se detalla que también personal administrativo fue favorecido.

De manera paralela César Cedillo Domínguez, director del Centro Hospitalario de Cuautla, entregó un oficio, el 19 de enero, con el número en un oficio D/014/2021 al Órgano de Control Interno del ISSSTE, en el que informa que durante el proceso de inmunización contra el COVID19 se detectó un listado titulado "PROVAC" con nombres de personas externas al unidad a su cargo.

En el documento se detalla el nombre de 17 personas "que presuntamente tienen vínculo familiar, directa o indirectamente, con personal de PROVAC y personal de confianza de la Jefatura de Enfermería de esta clínica hospital".



Y refiere que de ese listado al menos 15 personas fueron vacunadas.

"La aplicación de la vacuna se realizó sin el consentimiento de la dirección", destacó en el oficio al que agregó el siguiente listado denominado "PROVAC":

Marcelo Tijera Valencia, Reyna Ortega Romero, Silvia Fierros Rojas, Mario Quiroz Ayala, Adriana Palacios Espinoza, Isabel Ramírez Álvarez, María Elena Ortiz Millán, Urisina Vergara Tenango, Milton Sánchez Hernández, Ana Karen González, Elizabeth Cotoñieto Rosales, Estevan Salaiz Oajardo, Dionisio Mesa González, Rufina Vázquez Bahena, Isidro Ramírez Vidal, Petronila Catalán Leonides y Sebastián Romero Barranco.

Por último, anexó como principales involucradas a Liliana Zenaida Arias Rosendo, jefa de enfermeras y a Berenice Sánchez Vergara, sub jefa de enfermeras.

En entrevista, Miguel Ángel Van-Dick Puga, coordinador de vacunación estatal y delegado del IMSS, informó que la FGR ya inició una investigación al respecto.

"Esta en proceso de investigación uno de los hospital del ISSSTE (en Cuautla), se está llevando una investigación en la fiscalía".

Indicó que no tenía mayor información a pesar de ser el coordinador de vacunación en la entidad por tratarse de una situación ocurrida en el ISSSTE y corresponderá a la delegada Verónica Solano Flores hablar al respecto.

No obstante, dijo que al tratarse de una investigación en curso "como ya lo ha declarado la delegada no se puede dar mayor información para no afectar las indagatorias".

Se buscó la versión de la delegada del ISSSTE a través del àrea de comunicación social y la respuesta fue que se encontraba en diligencia en la Ciudad de México por lo que este día le sería imposible.