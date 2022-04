En día del niño, menores migrantes desean encontrar a sus padres en EU

Cd. Victoria, Tam.- Henri y Lousie son de Haiti, el tiene 14 años y ella 13, los dos quieren ingresar a Estados Unidos para conseguir trabajo, pues en su país cada vez son más pobres y víctimas de la violencia, pero sobre todo el poder encontrar a sus padres a quienes no ven desde hace casi tres años.

Entre palabras en francés y balbucear otras en español cuentan que a finales de enero dejaron Haiti, con poco dinero, una mochila con dos camisetas, un pantalón, tres calzoncillos y unas chanclas “no puedes ir cargando tanto peso cuando vas a caminar muchas horas, no sabes donde vas a dormir”, dice Henri.

Lousie es morena, pelo chino y unos grandes ojos verdes, pero baja la vista cuando cuenta: “Pandilleros me intentaron violar pero un primo que anda con ellos logro que no me tocaran, no me hicieran nada trabaje en casas de personas ricas, que tienen mucho dinero, me pagaban, me regalaban ropa, comida, pero yo no quiero eso. Quiero estudiar ser doctora, vivir mejor ya no en la miseria"

Henri inició su recorrido en Brasil y en poco más de tres meses ya se encontraba en Reynosa, contemplando el río Bravo y del otro lado el ver ondear la bandera de las barras y las estrellas, entonces sonrió.

“Abandone los estudios para poder trabajar, para ganar dinero y ayudar a mi madre, mis hermanos, para no vivir en la miseria. Ella esta enferma y a veces se pone mal. No puede trabajar, entonces no hay dinero para comer. Por eso, quiero cruzar a Estados Unidos, para trabajar, tener dinero para ayudar, para tener una casa con televisión y una bicicleta para mi”, expresó.

Foto: Especial

“Sí me gusta el futbol, a veces iba a jugar, pero por el trabajo en ocasiones no podía hacerlo. Si me gustaría mucho tener unos zapatos de futbol. Dicen mis amigos y otras personas que me han visto jugar que soy bueno para el futbol. Si me gustaría estar en un equipo profesional y ganar dinero como Messi, Cristiano y todos”, dijo.

Durante un tiempo en Saint Marc trabajó en un taller para carros. Su padre también es mecánico y le enseño.

“Si cruzo a Estados Unidos me gustaría poder trabajar en un taller para autos. Allá hay equipos, mejores herramientas para trabajar y pagan bien”, sonríe mientras se acomoda su gorra roja.

Mientras Lousie acomoda en su mochila sus escazas pertenencias , cuenta “Sí, alguna vez jugué con muñecas Barbie y con Kent, pero muñecos rotos que encontraba destrozados entre la basura, las lavaba, hacia vestidos con pedazos de trapo. Pero un día mi madre me dijo que no podía pasar toda la vida jugando que tenía que trabajar entonces me llevaba con ella a recoger ropa para lavar, planchar o le ayudaba hacer la limpieza de casas grandes y bonitas”.

“Así empecé a trabajar, ayudarle a ella pero no conseguíamos más dinero, entonces, le dije que me iría a Estados Unidos, a trabajar y a buscar a mi papá”, comentó.

Foto: Especial

Te puede interesar Detención de tres migrantes haitianos provoca agresiones en mercado de Tapachula

“A mi padre hace más de dos años que no lo he visto. Sé que está en Houston porque hemos podido hablar por el teléfono, ahorramos y pudimos comprar un teléfono para hablar con él. Sí, yo quiero llegar a Houston para buscarlo. Tengo un número que nos dio”.

Henri también moreno pero enseña sus dientes blancos: “Se que mi papá vive en Dallas, que trabaja en un taller para autos y quiero llegar para ayudarle para ganar más dinero, para enviar más dinero a mi madre, para que pueda estar mejor ella y mis hermanos”.

“Para encontrarlo traigo el teléfono que nos dio. Con los primeros dólares que gane comprare una bicicleta para ir más rápido al trabajo y otra parte se la enviare a mi madre”, expresó.

NIÑOS MIGRANTES BUSCAN OPORTUNIDADES

Ellos forman partes de los miles de migrantes haitianos que se encuentran varados en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, pero hay también niños de El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países.

El año pasado, en el Centro de Atención a Menores Fronterizos y en el Centro de Atención a Menores Migrantes del DIF Tamaulipas se atendieron seis mil 325 menores migrantes extranjeros y nacionales. Más de un 45% viajan sin ser acompañados.

En el curso del presente año en estos mismos centros se han atendido a tres mil 104 menores, lo cual indica un incremento a la alza en el ingreso de niños migrantes.

Ayer en Nuevo Laredo, más de 500 migrantes procedentes de Haití llegaron a esta frontera, contando con permiso del Instituto Nacional de Migración para internarse en el país, por lo cual fueron asistidos por elementos del ejército mexicano y la policía estatal.

Foto: Especial

Para su asistencia, los 529 haitianos, entre los cuales se encuentran mujeres y menores de edad, fueron distribuidos en siete albergues, efectuando su traslado estableciendo seguridad perimetral en los albergues para prevenir cualquier delito. Más del 30% son menores de edad.

VACUNAN CONTRA COVID-19 A MIGRANTES

En tanto, personal de la jurisdicción sanitaria y del ejército les aplicaron la vacuna contra el COVID-19, así como asistencia médica, y medicamentos para quienes así lo requerían. También se les proporcionaron alimentos, ropa, colchonetas y cobertores.

Foto: Especial

En la Casa del Migrante se atendió a 40 personas; en el Albergue Municipal a 253; en Mana del Cielo a 40; en Barrios de Cristo a 35; en El Buen Samaritano a 40; en Oradel a 41 y en Casa del Migrante Flores Méndez a 80.

De igual manera, los policías estatales realizaron vigilancia en la central de autobuses a donde iban llegando los migrantes de Haití, así como en los sitios donde pernoctaron varios de ellos en la vía pública, para darles seguridad.

Se hizo hincapié en que el apoyo y colaboración del Gobierno de Tamaulipas es humanitario pero su postura es clara en cuanto a pedir que los migrantes no pasen por Tamaulipas.

BV