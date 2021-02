En crisis por covid, viene otro golpe al bolsillo por regreso a clases

CD. VICTORIA.- Aún no se define si el próximo 31 de agosto se iniciará el nuevo ciclo escolar con clases presenciales y las escuelas públicas ya están solicitando largas listas de útiles escolares, pago de cuotas escolares y ahora los piden otros insumos, como cubrebocas, gel antibacterial y desinfectante por la pandemia del coronavirus.

Por concepto de útiles escolares de primer grado de primaria el gasto promedio es 2,960 pesos, pero además 815.50 por concepto de insumos sanitarios, como cubrebocas, gel antibacterial, aereosol desinfectante, y jabón líquido. A ello hay que añadir 1,500 pesos más por el uniforme y calzado.

Estrella Gómez, madre de familia, señaló: “de dónde piensan las maestras que vamos a sacar cinco mil 500 o más para poder pagar todo eso. Yo tengo dos chamas uno en primaria y otro en secundaria. Y al de secundaria todavía le piden un informe deportivo y son otros mil 800 pesos por el uniforme deportivo tenis, camiseta, short y pants”.

Muestra su cartera vacía.

De donde piensan que podremos sacar dinero. Mi esposo no tiene trabajo por todo eso del coronavirus. Es muy poco apenas sacamos para comer con lo que yo gano en algunas casas planchando

“A todo ese gasto de cinco mil pesos o más por muchacho agregue la cuota escolar que es de mil 500 pesos, que para conservación y mantenimiento de la escuela pero esta siempre en las mismas condiciones”, dice Esperanza Zarate, otra madre de familia.

Yo tengo un puesto de venta de gorditas, tacos, flautas y migadas para poder sostenernos pues la pensión que recibe Lorenzo mi esposo del Seguro Social. Tuvo un accidente y quedo lesionado de espalda y piernas no puede trabajar como antes como plomero. Debido a todo esto del coronavirus los de la secretaría de Salud no nos dejaron trabajar nos tuvieron cerrado por tres meses, entonces de donde vamos sacar para los cuadernos, y demás útiles escolares. Y ahora resulta que también están pidiendo otras cosas por lo del coronavirus

Recalcó que tal parece que la secretaría de Educación, en las escuelas no se dan cuenta de la difícil situación se está atravesando para miles de familias y todavía exigen más.

Otra madre de familia Susana Pérez, con tres hijos estudiando (dos en primaria y no en secundaria) menciona: “Me duele y me duele mucho pero ya estoy pensando que tendré sacar a uno de mis hijos de la escuela . Al que no le guste la escuela, al que vaya más atrasado. No podremos cubrir el gasto del regreso a clases”.

“Mis dos hijas son muy ordenadas con sus cuadernos, sus libros, los útiles escolares. Aún tienen muchas hojas las cuales pueden seguir utilizando. Las maestras debieran permitirlo y no obligar a los padres de familia a gastar cuando no hay dinero”.

Y añadió: “Mi marido es electricista, mecánico, pintor hace de todo pero no hay trabajo, no hay dinero. Nos preocupa esta situación de los hijos, que vayan a la escuela, estudien, preparen para tener una vida mejor. Pero no podemos la situación es verdaderamente desesperante”.

Aún cuando la secretaría de Educación en Tamaulipas formuló un llamado a los directivos de los planteles de educación básica para que no pidan aún los útiles escolares y cuando lo hagan estos se han los estrictamente necesarios, que no pidan cuotas escolares, y el uniforme escolar se ha lo más económico; sin embargo, en muchas escuelas de primaria y secundaria ya se entregan estos pedidos.

La mayor inconformidad de los padres de familia es por las cuotas escolares, pues por una parte de la dependencia sostiene que estas no son obligatorias y que se trata de acuerdo de las asociaciones de padres de familia las que si las imponen de manera obligatoria.

Daniel Ramírez, padre de familia, sostiene: “Eso de las cuotas escolares y las cooperativas es pura robadera pues las escuelas siempre se encuentran en las mismas condiciones los baños no sirven son insalubres, las aulas tienen goteras, las instalaciones eléctricas son un peligro debido al estado que guardan”.

Ya en varias ocasiones los padres de familia no hemos organizado para ir hacer trabajos a la escuela pintar, hacer trabajos de electricidad, plomería, limpieza. Y entonces en donde esta lo de las cuotas que nos pagan al inicio de cada ciclo escolar

Raúl Hernández, maestro jubilado: “Cuando yo fui maestro no pedíamos tantas cosas. Es una exageración lo que piden ahora los maestros de útiles escolares y sino los llevan los alumnos no los dejan entrar el aula. Lo importante es la enseñanza y los útiles escolares no sirven mucho para ello”.

Continuó diciendo que debe haber consideraciones por parte de la secretaría de Educación para que no se exijan tantos útiles escolares, las cuotas y demás pues podría provocar que niños abandonen la educación.