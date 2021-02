En Coatzacoalcos, dejan fuera de reunión de seguridad al Fiscal de Veracruz

Pese a ser invitado, el fiscal del estado no tuvo acceso a la reunión y optó por retirarse (Foto: web)

Veracruz, Ver.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México negaron el acceso al Fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortiz a la reunión de autoridades de seguridad en Coatzacoalcos, argumentando que no aparecía en la lista de invitados.



El contingente de la fiscalía estuvo esperando durante más de 20 minutos afuera del edificio del Astillero Naval, bajo el sol, para que le permitieran el paso, pero no tuvieron respuesta, por eso, pasadas las 12:00 horas decidieron irse.

Caso Winckler: la gota que derramó el vaso en bancada de Morena: diputado

Antes de retirarse, el fiscal encaró al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, para recriminarle para qué lo invitaban sino lo iban a dejar pasar.

“¿Me citan y no me dejan pasar? Bueno, está bien, que quede claro quién es, quien es”, dijo Winckler al edil que se defendió diciendo que él no tenía nada que ver con el asunto.

El fiscal también abordó a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador de delegados federales en la entidad veracruzana, quien entró al recinto arriba de una camioneta.

Por la ventanilla, Ortiz le dio los documentos con las cifras de resultados de la Fiscalía General en la región, el súper delegado dijo que vería la forma para que lo dejaran pasar, pero su ayuda nunca llegó.

Claves para entender los juicios políticos contra Winckler en Veracruz

La reunión de seguridad que todos los días se hace en Xalapa, cambió de sede a Coatzacoalcos para este jueves, luego de los altos índices delictivos que detonaron en la opinión pública con el asesinato de Susana Carrera, una empresaria decapitada luego de que su familia no pagó un rescate de 4 millones de pesos.

El martes, la organización Alto al Secuestro informó que ese delito iba en crecimiento de manera terrorífica en la entidad veracruzana, cifras que negó ese mismo día el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Coatzacoalcos con ola de violencia; cierre de escuelas y protestas empresariales

En esa conferencia, el mandatario aprovechó para culpar de la inseguridad a Jorge Winckler, debido a que no entregaba las fichas informativas de los responsables de delitos cometidos en las últimas fechas.

En respuesta, ya el miércoles, el fiscal informó que, si entregaba los resultados de su labor en las mesas de seguridad que realizaban a diario con los mandos policiales y el delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sólo que ni el gobernador ni los titulares del área acudían a las reuniones.

bl