En Ciudad Juárez se “perdieron” 4,500 migrantes

Desde la firma del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, hace una semana, han sido deportados a México 12 mil migrantes, de los cuales 4 mil 800 ingresaron por Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los tres puntos fronterizos utilizados para este fin.

Sin embargo, de estos 4 mil 800 migrantes que han regresado por Ciudad Juárez, 300 se encuentran albergados, mientras las autoridades desconocen el paradero de los restantes 4 mil 500.

De acuerdo con autoridades migratorias mexicanas, estos 4 mil 500 migrantes podrían haber abandonado la ciudad fronteriza, debido a que cuentan con un permiso de 180 días para permanecer en cualquier parte del país en calidad de turistas.

Según las mismas autoridades migratorias, el acuerdo entre México y EU establece el retorno al país de migrantes centroamericanos, mismo que tenía un tope de 100 al día; sin embargo, desde este jueves esa cifra creció a 200 personas.

Además de centroamericanos, el retorno de personas a través del territorio nacional también incluye a cubanos y venezolanos, señaló el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes.

A partir de la semana pasada, los migrantes que entren a Estados Unidos serán procesados, se les dará una notificación para presentarse a una audiencia en una corte migratoria, y regresarán a México durante el tiempo que dure el proceso, que podría durar varios meses e, incluso, años.

Al respecto, el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, reveló que han detectado que muchos de los migrantes se están uniendo a las filas del trabajo informal.

Se están integrando muchos al comercio informal, que no genera impuestos, que no hay un registro, porque todavía no se les entrega un documento que les permita contratarse con alguna empresa

El edil indicó que, aunque en la industria maquiladora hay muchas vacantes disponibles, alrededor de 20 mil, no los están contratando ahí porque el sector maquilador no quiere invertir en su capacitación, pues saben que se van a ir.