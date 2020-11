En Chiapas, las lluvias partieron las viviendas y quebraron familias

TENEJAPA.- Luego de horas de intensas lluvias, Matzam, nombre que le da vida a una comunidad indígena tseltal del municipio de Tenejapa, se comenzó a agrietar desde el sábado pasado y, con ello, la angustia y la tristeza invadieron a cerca de 72 familias, cuyas viviendas presentan cuarteaduras y, en algunos casos, se colapsaron debido a los constantes deslizamientos de tierra.

La Silla Rota recorrió este poblado, el más grande de esta localidad de la región Altos de Chiapas y constató cómo, a cada paso, grietas de entre 15 y 20 centímetros de ancho y de hasta un metro de profundidad "supuran" en el camino y donde están asentadas las casas, como parte de los estragos ocasionados por las lluvias derivadas del frente frío número 11 y de la depresión tropical "Eta".

Por el momento, no solo esa cantidad de familias sino la mayor parte de la población se mantiene en la incertidumbre, pues ahora no solo tendrán que soportar lo de siempre: hambre y pobreza, sino que además se avocarán a buscar un sitio dónde vivir, puesto que las autoridades no les han informado de una posible reubicación, la cual es inminente.

Incluso, los mismos lugareños advertían que del Cerro Grande, el que está a las espaldas de sus hogares, empezó a emanar agua caliente, lo que para ellos era una especie de presagio del nacimiento de un volcán. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y otras instancias como Protección Civil prometieron evaluar esa situación, pero no han enviado especialistas, como geólogos, a esa zona.

SE NIEGAN A DEJAR SU TIERRA

Pese a que su vivienda, la de su mamá Agustina Luna Gómez y de su hermana están a punto de desplomarse, debido a que una grieta prácticamente las partió desde el piso, Martha López Luna se niega a salirse pues, según ella, en Matzam está toda su vida.

De forma constante, la mujer de 40 años se toma el cabello y se frota los ojos porque las lágrimas no cesan. Le duele, acepta, tener que desprenderse del lugar que la vio crecer y formar su familia; dejar su milpa, su tierra.

"Ya nos dijeron que nos tenemos que ir, ¿pero a dónde nos vamos? No tenemos dónde".

Ante la contingencia, ni ella ni sus 10 familiares damnificados han recibido una sola despensa para sobrevivir en estos días, mientras se define su futuro. Según ella, gente de gobierno llegó solo a tomar fotografías y, a hacer mediciones, sin embargo ya no regresó.

Por el momento, dice, están en búsqueda de un espacio en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde un pariente les brinda alojamiento por las noches, pero al siguiente día están de regreso en Matzam para estar pendientes de lo que les instruyan y, además, que no les roben sus pocas pertenencias.

De lo que está segura, advierte, es que ya los olvidaron, y sus vidas están en serio peligro.

"Nunca habíamos sentido que se moviera la tierra de esta manera, y el miedo que nos ocasionó el ruido que hizo nuestro cerro".

Cerca de su propiedad, otras tres viviendas, todas de concreto, lucen vacías. A una se le formó un socavón por la parte frontal, otra se vino abajo y una más quedó asentada. Las grietas en paredes, techos y pisos evidencian que ya no es factible continuar allí.

Desde el fin de semana pasado, cuando el Cerro Grande "emitió ruidos extraños" y el suelo se partió, todo Matzam se quedó sin los servicios de energía eléctrica (los cables de los postes están desprendidos) y de agua entubada, cuya red de distribución se reventó.

ÉXODO CON MUCHO DOLOR

María Luna radica y labora como empleada doméstica en San Cristóbal de Las Casas, pero ella y su esposo tuvieron que viajar de emergencia a Matzam para auxiliar a sus padres y hermanos, quienes también están a punto de perder sus propiedades y sus cultivos de maíz, frijol y calabaza.

"A uno de mis hermanos, Alonso, le ha costado sueño y hambre para hacer su casa, de hecho por temporadas se va al estado de Sonora y al tiempo regresa con dinerito, pero está triste porque su patrimonio, lo que tanto le ha costado, ya también se agrietó".

Están conscientes de que es imposible seguir en ese poblado y, por ello, desde el domingo empezaron una mudanza forzosa: se llevaron algunas cosas de sus familiares para mantenerlas en resguardo, mientras hay una solución.

Aunque antes había llovido con mucha intensidad y por días o hasta semanas en Matzam, nunca se había abierto la tierra, como en esta ocasión, donde se respira el miedo.

Lo que más le provoca temor, es que a cada rato (según ella cada 30 minutos u hora) se siente cómo la tierra se mueve, e incluso se forman agrietamientos por todos lados. La vivienda de sus familiares, de hecho, están rodeadas por estas fallas geológicas.

VOLVIERON AL NIDO, PERO A RESCATAR FAMILIAS

Otras personas como Pedro Girón, quien desde hace 26 años él y sus hermanos y primos se mudaron a Ocosingo, municipio de la región Selva, donde se dedican a la agricultura, regresaron a la tierra que los vio nacer, pero esta vez para auxiliar a su madre y a otros familiares que están en peligro porque también sus viviendas se dañaron con el movimiento constante del suelo.

Solo en esa casa, dice, viven alrededor de 13 personas, mismas que también están destinadas a salirse de ese lugar o morir. Por ello, ahora intentarán llevárselas a Ocosingo, al menos mientras les otorgan una solución, una repuesta a su necesidad.

De acuerdo con los mismos habitantes, las afectaciones no solo están en Matzam, sino que han abarcado otras localidades vecinas como La Libertad, donde una escuela primaria recién construida también está agrietada.