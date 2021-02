En Cancún, jóvenes desamparados ante la precariedad laboral por covid

CANCÚN.- En Cancún, desde el inicio de la pandemia por Covid-19, en marzo de este año, miles de jóvenes permanecen desempleados, sorteando nuevas formas de conseguir dinero para pagar deudas y servicios, con la esperanza de que pronto termine la pandemia para regresar a la normalidad en el destino turístico.

Elí Gutiérrez, de 29 años, siempre ha vivido en Cancún y, trabaja en áreas de marketing digital como community manager en empresas. Platica que es la primera vez que pasa tanto tiempo desempleado sin tener el control para cambiar el estado de sus finanzas personales, pues debido a la pandemia las contrataciones han bajado. Incluso no le ha notificado a su familia que no tiene trabajo, para no preocuparlos.

Añade que durante el 2020 ha perdido el empleo dos veces, primero en febrero, justo un mes antes de que iniciara la ola de contagios de coronavirus en Quintana Roo, por una reestructuración en la empresa.

Reconoce que aún no se sentían los efectos de la pandemia pues en febrero aún en Quintana Roo no había contagios por lo que no previó sus recursos para ahorrarlos.

En mayo pasado, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González anunció la pérdida de al menos 80 mil fuentes de empleo principalmente de la industria turística y de servicios en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), después de varios meses de permanecer en el semáforo epidemiológico naranja.

Fue hasta agosto cuando el estado cambió a semáforo amarillo y actualmente en el último mes del 2020, aunque permanece con el mismo color, en el sur del Estado, en la ciudad de Chetumal se han reforzado medidas de prevención, como es el cierre de algunas avenidas principales para reducir contagios.

Además el pasado 10 de diciembre el mandatario estatal anunció nuevas medidas para mitigar riesgos de contagio por coronavirus, con el decreto de uso obligatorio de cubrebocas en todo el Estado y la prohibición de fiesta y reuniones para posadas con población superior a 10 personas.

A pesar de la pandemia, Elí confió en sus capacidades y conocimientos en marketing digital para a pesar de la caída de empleos continuar buscando. En la primera quincena de marzo encontró trabajo en un restaurante de lujo para llevar sus redes sociales.

Para el joven experto en redes sociales, desde el día uno representó un reto, pues tuvo que aceptar las condiciones que con el paso de las semanas se iban imponiendo en las empresas, como son el recorte de personal, recortes salariales, aplicación de días solidarios y un esquema nuevo de trabajo en home office.

Dijo que la empresa habló con todos los colaboradores y los convenció de resistir trabajando con recortes de hasta 50% del salario con el objetivo de no despedirlos ante la caída de clientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) del tercer trimestre correspondiente a julio-septiembre de 2020, las personas desocupadas y disponibles para emplearse incrementó en Quintana Roo a 10%, superando la media nacional de 5.1%, mientras que ciudades como Cancún registraron 12.6%, cuando la media nacional se conservó en 6.4%.

En Cancún el 85.3% de los empleos se enfocan en el sector terciario es decir, la mayoría trabaja en áreas de turismo, hotelería y ventas de servicios de acuerdo con los datos de la ENOE 2020.

Para Elí trabajar en home office fue un proceso complicado pues permanecer todo el tiempo encerrado en su casa, sin la posibilidad de salir por las medidas sanitarias y también la reducción de interacción con personas para evitar generar más gastos y mantenerse a salvo de contagios, lo llevaron a un estado de estrés.

"En plena pandemia, no había cines, no había restaurantes, las playas estaban cerradas, lo único que podías hacer es quedarte en casa y pagar tus deudas, porque esas nunca terminan, y toda la vida cotidiana que tenía los fines de semana, ya no habían, se canceló; toda la interacción que tenía era digital", dijo Elí.

OTRA VEZ EN LA CALLE

La situación empeoró Elí Gutiérrez a finales de septiembre cuando fue notificado que había perdido su empleo el cual conservaba ya con un recorte salarial del 50% desde marzo , ya que debido a la pandemia, la caída de clientes y el cierre temporal de un par de semanas del restaurante donde laboraba provocaron que la empresa realizara recortes de empleados.

"El restaurante donde trabaja comenzó a operar al 30%, pero hubo una situación con los rebrotes (de covid-19) y el restaurante tuvo que cerrar dos semanas y es ahí donde de plano no pueden absorberlo".

Reconoció que a pesar de vivir con números rojos en materia económica parte de su finiquito lo gastó en sí mismo para entretenerse, pues consideró que tantos meses encerrado en casa por la pandemia lo mantenían estresado

A pesar de todas las adversidades económicas y laborales, para Elí, la pandemia le ha permitido ser una persona resiliente, reinventarse con el paso de los meses y buscar nuevas formas de conseguir empleo a través de la consultoría de s redes sociales para ofrecer sus servicios como freelancer, por lo que aún vive al día y mandando vacantes en sectores laborales que no forman parte de su área de desarrollo profesional

"He estado postulado vacantes incluso áreas que no corresponden a mi área profesional, uno tiene necesidades y necesito encontrar empleo ya de lo que sea, mientras tengas un empleo, y no sigas en números rojos , ya ahorita lo que sea es bueno".

Para el joven este 2020 ha sido un año de muchos retos y de salir de área de confort, se considera un hombre con mentalidad fuerte, porque a pesar de todas las dificultades continúa buscando formas de conseguir dinero.

Elí piensa que será hasta mayo de 2021 cuando volverá nuevamente a recuperarse la economía en Cancún para que logre colocarse otra vez en una empresa formal con prestaciones de ley y regresar a un salario estable.