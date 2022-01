En Año Nuevo, Rubí cayó a olla con caldo hirviendo, necesita ayuda

MÉRIDA.- El pasado 31 de diciembre, la pequeña Rubí de 7 años, se cayó por accidente dentro de una olla de caldo hirviendo. En consecuencia, el 20 por ciento de su cuerpo tiene quemaduras de segundo y tercer grado; sus partes íntimas fueron las más lesionadas. Su familia necesita ayuda para pagar la cuenta del hospital, que supera los 100 mil pesos.

Ese día, la niña acompañó a su madre Pamela Sima al trabajo, un sitio en donde venden desayunos. En el lugar bajaron una olla con el caldo de pavo al piso y bastaron unos instantes para que Rubí se lesionara.



"Ella vino corriendo, quiso bajar una silla se resbaló y cayó sentada dentro de una olla de comida. Yo estaba escorando trastes cuando escuché el grito. Se remojó , sus pompas y partes íntimas", relató en entrevista.

Inicialmente, la menor sería trasladada al Hospital General Agustín O' Horán, pero debido a la gravedad de sus lesiones, los paramédicos le recomendaron ingresarla a uno privado. La llevaron al Centro Médico Pensiones.

Desde que ingresó le han realizado tres lavados quirúrgicos. A la sala médica deben ingresar el pediatra, el anestesiólogo y el cirujano. Además, la someten a cirugías para retirarle la piel lastimada. La pequeña ya presenta algunas repercusiones por la anestesia. Su ritmo cardiaco se acelera y ahora deben vigilar que no aumente su presión.

Su madre contactó a la Fundación Michou y Mau para niños quemados, pero por ahora no pueden ayudarla. Hasta el momento no existe un diagnóstico de qué secuelas podría tener Rubí. Un médico le dijo a su madre que tal vez no pueda caminar como antes debido a las lesiones.

"No me pueden ayudar a cubrir los gastos, pero estaremos en comunicación. Les estoy enviando imágenes del proceso porque podría necesitar tratamientos a futuro.Los médicos aún no saben si perderá la movilidad. Se podría encoger sus tejidos y tendría problemas para caminar y en eso me podrían ayudar.", comentó Pamela, la madre de la menor.

Las quemaduras de Rubí son expuestas. El mayor riesgo que tiene por el momento es el de sufrir alguna infección. El sábado la podrían dar de alta, pero se iría con cuidados especiales. La rehabilitación también será costosa.

En tanto, la familia de la pequeña Rubí se encuentra realizando una rifa para pagar los gastos hospitalarios. El costo del boleto es de 50 pesos y se puede depositar a la tarjeta: 4217 4700 4125 9637 de Spin. Para mayor información al teléfono 999 297 0835.

En el 2020, en México, la Fundación Michou y Mau recibió más de 3 mil llamadas de auxilio y atendió a más de mil 454 niños. Las causas de las quemaduras fueron 921 por fuego directo, 206 por descargas eléctricas, por fricción 317 y 10 por químicos.

