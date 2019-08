Empresarios no ven claro pago de adeudos; dependencias se "echan la bolita"

Xalapa, Ver.- El sector empresarial aún sufre los estragos por la falta de pagos del Gobierno de Veracruz, el cual mantiene un adeudo importante con el sector desde la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a resolver el adeudo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a cargo de José Luis Lima Franco, los empresarios no han recibido el recurso.

El problema radica en la validación de la deuda, la cual permanece estancada debido a que SEFIPLAN, la Contraloría General del Estado y las distintas dependencias estatales que contrataron bienes o servicios sólo "se echan la bolita".

"Finanzas nos dice que, mientras no haya la validación de la dependencia yo no puedo programar un pago. Vamos a las dependencias y ahí es donde nos hemos topado con situaciones de que no está el funcionario encargado, que tenemos mucho trabajo, etc.", explicó Octavio Jiménez Silva, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la región de Xalapa.

El empresario hizo un llamado al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García, y a los titulares de cada una de las áreas involucradas para establecer una mesa de negociación y proceder a la validación de las deudas, pues el primer semestre del 2019 concluyó sin avances en el tema.

"Urge que hagamos un calendario por dependencias donde esté un representante de Finanzas, esté un representante de la Contraloría, de la dependencia de gobierno y del sector empresarial para poder sentarnos en la mesa y validar las deudas por dependencia porque eso ha tardado muchísimo (...) Creo que esas mesas de trabajo serían muy importantes porque así no se echan la bolita entre ellos".

La reestructuración de la deuda en Veracruz

Cuestionado por el posible resultado de la reestructuración de la deuda pública de Veracruz, el empresario aseguró que, si bien existirá un ahorro superior a los 4 mil millones de pesos, el gobierno estatal debe invertir dicho recurso en obra pública.

La reducción del gasto corriente, un alto a la posible ampliación de la deuda y la liquidación de adeudos con el sector, son otras de las peticiones que realizó a la administración de García Jiménez.

"Ya que también va a haber ciertos ahorros, que un porcentaje sea destinado a pagar las deudas que tiene contraído el Gobierno del Estado de administraciones pasadas con el sector empresarial. Esa parte es muy importante y fortalecería a las empresas para poder nuevamente invertir, y poder generar mayor empleo y economía"

Finalmente, Octavio Jiménez insistió en que el ahorro sea debidamente manejado, sin irregularidades.

"Que los recursos que se vayan a destinar de esos ahorros sean bien invertidos, y que sobre todo le de transparencia para que los veracruzanos vean que efectivamente se quieren y se están haciendo las cosas bien y con transparencia".