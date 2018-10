Empresarios dan la razón a Cuitláhuac: Yunes debe pagar aguinaldos

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 24/10/2018 01:27 p.m.

Xalapa, Ver. - Para el sector empresarial de Veracruz, el debate por el pago de aguinaldo a la burocracia resulta "estéril", pues el ejercicio fiscal incluye el pago de salario y prestaciones de 12 meses. En caso de que la Secretaría de Finanzas y Planeación no cuente con los fondos advierten que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares podría incurrir en el desvió del dinero de los veracruzanos.

Empresarios locales reconocen que el tema ya tiene una connotación política, relacionada con la sucesión gubernamental por el cambio de partido en el gobierno. Consideran que en caso de que el PAN-PRD hubiese retenido la gubernatura -con Miguel Ángel Yunes Márquez-, en estos momentos no se haría mención de la "falta de recursos" para cumplir con el pago de las prestaciones de la burocracia.

La guerra de declaraciones que inició el pasado 25 de septiembre, que involucra al gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez y el actual Miguel Ángel Yunes, este lunes 22 de octubre, tuvo eco en el Congreso local donde diputados se reprocharon la crisis financiera que atraviesa Veracruz. No obstante, para Jesús Castañeda Nevares, representante de la asociación empresarial SOS es "entretenernos de forma inútil".

"El recurso está presupuestado, y debe estar presupuestado para un ejercicio fiscal, por lo tanto, se supone que debe existir el recurso para el pago de las obligaciones.

"La forma, a lo mejor en lo estricto, el gobernador actual no va a pagar los aguinaldos, y es muy sencillo, porque él no va a estar, a lo mejor es un tema de semántica. Cuando él dice que no lo va a pagar, efectivamente, tiene razón, él no lo va a hacer", puntualizó.

En cambio, es responsabilidad de la actual administración dejar los fondos para que se cumpla con el pago de las prestaciones de fin de año a todos los trabajadores del Gobierno del Estado, jubilados y pensionados.

"Y si el dinero no existe, se estaría generando un problema de desvió de recursos públicos, sino lo hubiera (el dinero), porque ya lo gastaron, sería un delito y habría que investigarlo y castigarlo", exigió el empresario que presentó denuncias contra la administración de Yunes Linares.

El empresario Luis Sánchez Ávila, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que el debate se debería centrar en cuándo se van a liberar los pagos a la burocracia.

El dinero, coincidió, está etiquetado y lo aprobó el Congreso local en diciembre del año 2017, cuando se aprobó la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, en el que se programó el gasto de los más de 113 mil millones de pesos que ingresarían a las arcas estatales.

"El caso de los aguinaldos se tiene contemplado en los presupuestos, yo creo que ese tipo de noticias es casi casi para desnivelar la economía y el ambiente político, eso ya viene etiquetado y creo que no hay problema", insistió en entrevista.

El pasado 25 de septiembre, en el marco de la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Entrega-Recepción, el gobernador Miguel Ángel Yunes habló sobre la situación financiera del Estado.

En la reunión en palacio de Gobierno, recomendó al gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez contratar un crédito o pedir a la federación un adelanto de participaciones para pagar aguinaldos a la burocracia, que implica más de 7 mil millones de pesos.

Diputados locales de Morena, en voz de Roberto Zenyazen Escobar Pérez, pidieron que el Gobierno del Estado, a través de la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y Planeación y el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), expliquen si hay dinero suficiente para el pago de aguinaldos.

