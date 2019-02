Empresario ofrece recompensa para dar con los asesinos de su hijo

Arturo Castagné Courtier, empresario y exfuncionario de Veracruz ofrece recompensa de un millón de pesos a quien le proporcione información sobre el asesino de su hijo Arturo Castagné Thomas.

En sus redes sociales publicó que, ante la falta de justicia por el homicidio de su hijo, ha preferido buscar por su cuenta a los culpables.

Fue el 5 de agosto del 2018 cuando Arturo Castagné Thomas fue asaltado con arma de fuego para despojarlo de un reloj; los delincuentes le dispararon en el rostro.

De acuerdo con autoridades, los asaltantes habían seguido al joven, quien iba acompañado de su novia, desde el centro comercial Acrópolis de Puebla, hasta las escalinatas del hotel Camino Real.

Hijito mío trato de sobrevivir con tu ausencia, de sobrellevar el vacío que dejaste en mi vida, mirar a la puerta y saber que no volverás a entrar, trato de verme bien aunque esté destrozado por dentro, en mi corazón siempre vivirás y ahí no tengo que aprender a vivir sin ti! pic.twitter.com/xXobELWbLs

En las escaleras quedó el cuerpo del joven Castagné Tomas.

Hijito mío no imaginas que solo me siento, cuánta falta me haces y como te extraño, no puedo siquiera imaginar esta vida sin ti, sin tu presencia, sin tu amor y sin tu compañía, te adoro hijito mío, a dónde estás campeón ??? pic.twitter.com/K0jAazxUzX