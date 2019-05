Empresa implicada en desvíos de RTVH fue contratada en sexenio de Calderón

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 01/05/2019 08:51 p.m.

Grip Fórum Arte, Diseño y Cinematografía, empresa implicada en el desvío de 98.6 millones de pesos por medio de Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), también recibió dos contratos por 4 millones 83 mil 200 pesos del gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a través del Consejo de Promoción Turística de México.

En el caso de Hidalgo, la firma dispersó el dinero en una persona física y siete empresas falsas, además de simular los servicios, de acuerdo con un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es parte de la carpeta de investigación 12-2016-08419, por el posible delito de peculado de 127 millones 365 mil 58 pesos, en la que están inmersos Carlos Becerril Vargas y Sergio Islas Olvera, extitular de la Coordinación Financiera y exdirector general de RTVH, respectivamente.

Durante la audiencia intermedia de la causa penal 406/2016 que se llevó a cabo el 16 de abril, el abogado de Becerril, José Alberto Calderón López, sostuvo que entre enero y febrero de 2012, antes de que Islas Olvera estuviera a cargo del subsistema estatal, la exdiputada federal Martha Gutiérrez Manrique, quien era la directora, firmó los contratos por 98 millones 630 mil 835 pesos con la empresa Grip Fórum, y otros por 5 millones 639 mil 104 pesos con la persona física Gilberto Solís Mendívil, también malversados, por lo que le atribuyó responsabilidad

En una carta enviada a La Silla Rota, la exlegisladora, quien fue vocera de Miguel Osorio Chong cunado éste gobernó Hidalgo, aseguró que no existe un documento jurídico con su firma que la implique en el desvío, y consideró que las investigaciones deberían dirigirse hacia los superiores jerárquicos de Becerril e Islas, "y por supuesto al responsable político, el exgobernador Francisco Olvera", ya que, aseveró, "en su administración, más que en cualquier otra en la historia reciente de la entidad, existió torpeza, incompetencia, insensibilidad y, como las investigaciones deducen, actos profundos de corrupción".

A Gutiérrez Manrique, el litigante la implicó en el uso indebido de 104 millones 269 mil 939 pesos. El peculado de 127 millones, no obstante, igualmente incluye contratos por 23 millones 95 mil 118 pesos con Double Click, que, a su vez, dispersó el dinero en cinco empresas falsas y tres personas físicas, según el dictamen del SAT. Sin embargo, el jurista comprometió que presentará evidencia de que esos servicios fueron realizados.

El daño monto actualizado del presunto daño al erario en el que están implicados Carlos Becerril –en prisión preventiva– y Sergio Islas –prófugo– es de 243 millones 320 mil pesos.

El Servicio de Administración Tributaria constató que Grip Forum transfirió el recurso a compañías inexistentes o irregulares. Un año antes de participar en esta malversación de recursos, la firma obtuvo, por adjudicación directa, los contratos 59116 y 59098 por parte del Consejo de Promoción Turística de México.

El primero, de 3 millones 712 mil pesos, fue por supuesto apoyo y equipamiento de locaciones en territorio nacional, para promoción; el segundo, en tanto, de 371 mil 200 pesos, fue por apoyo técnico especializado para la promoción de la Marca País y reforzamiento de la imagen turística de México.

En el dictamen por el caso RTVH, el SAT expuso que Grip Forum no efectuó el entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, por lo que consideró que durante 2012 no tuvo personal y no pudo realizar la difusión de spots. Tampoco tenía bienes que le permitieran cumplir con servicios.

