Empresa concesionaria "se lava las manos" en caso de conductor calcinado

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Víctor bajaba de San Cristóbal de Las Casas, sobre el kilómetro 26 de la autopista que comunica a esa colonial ciudad con Chiapa de Corzo, cuando los frenos del camión tipo "torton" que conducía ya no le respondieron y optó por lo más lógico: virar hacia la rampa de emergencia. Sin embargo, murió calcinado el pasado 24 de julio.

El padre de familia, de 34 años de edad y originario de Tuxtla Gutiérrez, pretendió no solo salvar su vida, sino la de otros conductores que circulaban por esa vía terrestre, pero la rampa carecía del material necesario para que las llantas de su vehículo se "anclaran" y la librara.

De la fuerza con la que se dirigía y luego del impacto contra una roca, cayó desde varios metros de altura hacia la carretera y casi de inmediato el camión y él se incineraron.

EMPRESA "SE HACE OJO DE HORMIGA"

Lo más extraño, es que ni la Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV (empresa concesionaria de esa ruta) se ha comunicado con la familia para responder por el seguro o la respectiva indemnización, y ni el patrón de Víctor Alfonso Esquinca Ruiz se ha acercado para apoyar a los deudos: un hijo de 13 años postrado en cama por múltiples problemas de salud (epilepsia, retraso sicomotor, síndrome hipotónico, entre otros); la viuda y los papás del empleado, quienes dependían de él.

En una de los departamentos de la colonia Maya, municipio de Berriozábal, aparece un altar, adornado con cigarros, veladoras, refresco y flores en honor a Víctor, el único sostén de su hogar y quien, desde hace años, era chofer, lo que le apasionaba, según Gladys de Los Santos Constantino, su mujer.

"Él proveía el recurso, mientras yo me dedico al 100 por ciento al cuidado de mi niño, porque es especial, y no come con nadie más, solo conmigo... esto es difícil, pedimos la indemnización, porque esa rampa no estaba bien", externa.

Advierte que, por desgracia, la compañía concesionaria no les ha mencionado nada, cuando debería cumplir con el seguro de usuario que se contempla para circular por los casi 60 kilómetros de esa vía terrestre.

Ahora, solo esperan que este martes se efectúe la llamada "novena" para despedir el alma de su difunto y, con un poco más de fuerzas, ver la parte legal y todo lo que tendrán que hacer para conseguir dinero, pues el gasto en su hijo es "pesado", debido a que carecen de seguridad social y se requiere de costosos medicamentos, pañales, leche y un sinfín de cosas para que esté lo mejor posible.

MÁS FALLAS

Lo que también le provoca dolor y tristeza, a la vez, es que el "torton" que conducía Víctor presentó algunas fallas, sobre todo en los frenos, lo que incluso lo obligó a no manejarlo dos días antes de su muerte, para que un mecánico solucionara el problema.

No obstante, todos los familiares desconocen quién o quiénes eran sus patrones, o el nombre de la empresa (si es que tenía); lo único que recuerdan es que Víctor ganaría 3 mil pesos semanales y que tenía que viajar a San Cristóbal, donde se presume fue contratado para el acarreo de metal. "A él le fascinaban los camiones, le encantaba estar en las carreteras, por eso pedimos justicia", externa Gladys.

De forma continua, ha habido quejas no solo por algunas autopistas que presentan afectaciones, sino por las condiciones de las rampas de emergencia, como ha ocurrido con la de Chiapa de Corzo-San Cristóbal y viceversa.

De hecho, Heber Esquinca Caballero, papá de Víctor, asevera que el día del accidente, la rampa carecía de grava y por ello el camión no se pudo detener a tiempo. "Si ahorita va, ya tiene material, pero se lo pusieron hace poquito, después del incidente", argumenta.

Según él, ya intentó acercarse a la concesionaria de esa carretera, pero no les dan razón de quienes los pueden atender, lo que se les hace injusto. "No dan información de nada, no hay nada".

Ante ello, aclara, no dejarán de luchar hasta que alguien responda por una muerte que, de acuerdo con él, se pudo evitar.

