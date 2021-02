Empleados de Pemex en Sonora, sin servicio médico desde hace 17 días

Secretario General de la delegación 25 local del sindicato de Pemex Rubén Antonio García Picos denunció que desde el 1 de enero, los empleados y jubilados de Pemex no tienen servicio médico y no pueden acceder a medicamentos.

Como medida de presión, el pasado miércoles un grupo de personas se manifestó en la terminal de almacenaje dePetróleos Mexicanos (Pemex) en Hermosillo, ubicada en el Parque Industrial.

A pesar de la inconformidad, no han logrado algún acuerdo con los directivos de la Petrolera, y que ésta problemática prevalece a nivel nacional, ninguno de los 900 empleados en Hermosillo han podido acceder a servicio médico de clínicas particulares con las que la empresa tenía convenio.

“No hay acuerdo están en negociación, están en estira y afloja, pero no hay una fecha, no nos dicen cuándo, ahorita no podemos tomar otras acciones porque para empezar está la problemática del desabasto por el huachicoleo y lo que menos queremos es perjudicar más a la población, por eso se están tomando estas acciones pacíficas”.

Aclaró que no hubo paro de labores en esta planta y que son alrededor de 160 los trabajadores activos, y el resto son adultos mayores jubilados y pensionados.

La señora Rita Valdez, jubilada hace cuatro años, señaló que no han podido acceder a medicamentos para enfermedades de presión arterial y tratamientos especializados como hemodiálisis y estudios clínicos.

“Ni medicamentos, no urgencias, absolutamente nada”.

En Sonora son 6 terminales de almacenamiento de Pemex y una en Guaymas de abastecimiento.

Servicios médicos de trabajadores de Pemex quedarán restablecidos: Corporativo

Debido a un problema administrativo que quedará resuelto en los próximos días, es que se suspendieron los servicios médicos a los empleados y jubilados de Pemex a nivel nacional, ya que se registró un atraso en la firma de contrato para la subrogación de los servicios con clínicas privadas, informó personal de área de comunicación corporativa de Pemex.

La fuente de Petróleos Mexicanos dijo que, están en etapa de revisión final por parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos y esperan queden restablecidas las atenciones médicas a los empleados a la brevedad posible.

“Ese contrato se encuentra ahorita ya en revisión final por parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos y creemos que a la brevedad posible eso ya esté concretándose, es un tema administrativo que en los próximos días se resuelva el tema”.

Explicó que, de acuerdo a una cláusula en el Contrato Colectivo de Trabajo de los empleados de Pemex, es un derecho el acceder a medicamentos y previamente deberán haber tenido una valoración médica.

Comentó que, está problemática no agravará la situación de escasez de combustible que vive el paso a causa de la estrategia federal para el combate al robo de hidrocarburos.

“En el caso particular, son trabajadores que realizan labores de mantenimiento preventivo, tenemos gente de guardia que hace las reparaciones en caso de detectar tomas clandestinas, pero no hay ninguna afectación al combate de robo o distribución de combustible”.

mvf