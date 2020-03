Emplaza TEPJF a Congreso de NL sancionar al "Bronco"; diputados van por juicio político

MONTERREY.- El Congreso de Nuevo León fue emplazado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sancione, a más tardar el 24 de abril, al gobernador Jaime Rodríguez, y al secretario general de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos durante el proceso de acopio de firmas para la candidatura presidencial independiente del "Bronco". En respuesta, los legisladores anunciaron que analizarán iniciarle al mandatario un juicio político.

Sin embargo, Rodríguez Calderón está a la espera de que se resuelva la controversia Constitucional que interpuso, por lo que no podrá ser sancionado por el momento.

"Se vincula al Congreso del Estado de Nuevo León para que agote el procedimiento que inició, a fin de dar cumplimiento a la sentencia... respecto al Gobernador del Estado, a más tardar el 24 de ABRIL DE 2020", indica el resolutivo que fue notificado al mandatario regio.

"Ante el incumplimiento, sin causa justificada, para sancionar al Secretario General de Gobierno, se le impone al Congreso del Estado de Nuevo León una medida de apremio consistente en amonestación".

La Sala Superior ordenó la semana pasada emitir una nueva resolución y determinó que el Legislativo ha incumplido con su sentencia; además, impuso una amonestación al Congreso por no sancionar al Secretario de Gobierno.

Para el secretario general de Gobierno se ordena al Legislativo dictar y ejecutar la sanción en su contra, mientras que para el Gobernador la medida no puede ser ejecutada por la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia, en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso.

"El Bronco" fue candidato independiente a la Presidencia de la República en la elección pasada y ha sido acusado de presunta compra de firmas con recursos del Estado.

Va Congreso por juicio político

El Congreso de Nuevo León analiza sancionar al gobernador por la vía del juicio político.

Sin embargo, no podían aplicarle la sanción al Gobernador vía el dictamen que en diciembre pasado emitió la Comisión Anticorrupción, que planeaba destituirlo, porque generaría una incertidumbre jurídica, toda vez que interpuso una controversia Constitucional que no ha sido resuelta por el tribunal, informó Carlos de la Fuente, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso de Nuevo León.

El también coordinador de la fracción del PAN explicó que analizarán el juicio político, pues con este recurso sí pueden aplicar el castigo de manera inmediata.

"En diciembre había una interpretación de si el Secretario de Gobierno era parte del Ejecutivo o no, y aquí el Tribunal nos está dejando bien claro que no y que la sanción al Secretario de Gobierno no puede seguirse dilatando, como se ha venido dilatando la del gobernador, y bueno tenemos hasta el 24 de abril para actuar, se atraviesan las vacaciones de Semana Santa, entonces tendremos que definir en los próximos días", advirtió.

"Nosotros no estaremos de acuerdo nunca en dejar en un estado indefenso o de ingobernabilidad, y si decidimos destituir al Gobernador y no podemos ejecutar esa destitución, es dejar un vacío y no estaremos de acuerdo, ese fue el motivo principal de la postura en diciembre", recordó.

Con el juicio sí podríamos avanzar, porque la Corte no nos tiene detenido un juicio político, con un juicio político sí pudiéramos llegar a una destitución y ejecutarla

Para el coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González, se analizará la determinación de la sala y tendrán que hacerlo de inmediato, "porque nuestra intención nunca ha sido patear el bote, sino actuar conforme a derecho".

En su oportunidad, Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano opinó que "el fallo del TEPJF acredita que el Congreso se ha dedicado a postergar lo inevitable en ese caso y a buscarle respiración artificial, tanto al Gobernador como al Secretario de Gobierno".

"La Sala nos amonesta por patear el bote indebidamente y nos ordena ahora votar la sanción correspondiente", mencionó.