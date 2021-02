Emma dejó de festejar el Día del Padre hace 9 años

Desde hace nueve años Emma Veleta Muñoz no festeja el Día del Padre. Aquel 19 de junio de 2011 la violencia le arrancó de tajo a su esposo Toribio Muñoz, a sus cuatro hijos Jaime, Óscar, Hugo y Guadalupe; a su nieto Óscar Guadalupe Cruz; a su sobrino Luis Romo y a su yerno, Nemesio Solís.

También lee: Detienen a líder de grupo criminal La Línez, en Jiménez, Chihuahua

Y desde ese día, más que celebrar, Emma busca a sus seres queridos por sus propios medios, debido a que la Fiscalía de Chihuahua “extravió el expediente de la desaparición forzada de ocho miembros de su familia.

Los hechos ocurrieron en el poblado de Anáhuac, en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Ema y los suyos celebraban el Día del Padre cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, vestidos como Policías Federales y escoltados por agentes municipales.

En la celebración había niñas, niños y mujeres. A ellos no se los llevaron los delincuentes, a ellos los dejaron escapar por la parte de atrás.

#CorazonesEnMarcha #HastaEncontrarles



¡Familia Muñoz por el derecho a la verdad y la justicia!



Doña Emma busca a su esposo, hijos, sobrino y nieto:



"¡Los extrañamos! Espero con ansias el regreso de mis hijos y no llega ¡No me rindo!" pic.twitter.com/lH5N3g3G6r — cedehm (@cedehm) May 10, 2020

“¿Exigencia a las autoridades? Ya son nueve años, sería que nos ayudaran a saber de la familia, a ver qué fin han tenido (…) yo era de las personas que me oponía mucho a decir que están muertos (…) ahora digo, como mi Dios quiera, pero (quiero) saber de ellos. Si en este mundo no están, saber de ellos porque a la mejor entonces nosotros encontraremos un poco de paz sabiendo de ellos. Mientras que vivamos no vamos a dejar de buscarlos”.

Emma cuenta que la búsqueda de sus familiares ha sido un camino largo, porque además han tenido que obligar a las autoridades a hacer su trabajo, primero con el César Duarte y ahora con Javier Corral.

En el sexenio pasado localizaron tres fosas clandestinas en ranchos de los municipios de Cuauhtémoc, Carichí y Cusihuiriachi. En uno de ello, llamado rancho Dolores, las autoridades estatales les aseguraron que ahí se encontraban sus familiares. La única evidencia era una hebilla de un cinturón igual a la que llevaba don Toribio Muñoz cuando se lo llevaron.

Los cuerpos estaban calcinados. Por la desconfianza a las autoridades y la condición de los cuerpos, algunos familiares y el Centro de Mujeres de Derechos Humanos (Cedehm) pidieron a la Fiscalía General del Estado que contratara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) porque tienen experiencia en ese tipo de trabajo.

???? *Un Día del Padre difícil de olvidar* ????



El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió celebrar el Día del Padre con un festejo acostumbrado: el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron convocados a la humilde casa de Doña Emma en Anáhuac, Chihuahua pic.twitter.com/ktrwiymVws — cedehm (@cedehm) June 19, 2020

El gobierno de Duarte suspendió en varias ocasiones la firma del convenio para llevar al EAAF, pero de manera paralela, trató de convencer a los familiares que firmara un documento para autorizar que otro laboratorio en Estados Unidos, analizara los restos porque estaban convencidos que los ocho hombres estaban ahí.

Una parte de la familia y el Cedehm, se negaron a firmar, pero la Fiscalía logró su propósito de dividirlos.

Albino Cruz González, papá de Óscar Guadalupe Cruz Muñoz, quien desapareció cuando tenía 21 años, confirma que esa situación los desunió y que no encontraron restos de sus familiares en al rancho Dolores.

El Cedehm, la organización que da acompañamiento jurídico y psicológico a la familia Muñoz, informó que en el camino que han seguido después de la búsqueda en las fosas, el expediente ha ido de la Fiscalía de Chihuahua a de la Zona Occidente con sede en Cuauhtémoc.

En uno de los regresos a la fiscalía de Cuauhtémoc, ubicaron a los responsables, solicitan órdenes de aprehensión, pero el juez César Arnulfo Estrata Vigil, sin entrar al fondo del caso, se declaró incompetente para conocer del caso y liberar las órdenes.

El juzgador remitió el caso a la PGR, que ahora es la Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado en las desapariciones. La FGR rechaza el caso y lo devuelve a un juez estatal. El caso quedó en el limbo.

Para Luisa Muñoz González, mamá de Luis Romo, ha sido una situación muy difícil la que han enfrentado. Ella vive en Cuauhtémoc, donde las desapariciones ni la violencia generalizada cesan. “Como que hemos aprendido a vivir con esto”.

“Que no haya salido nada, pues es que así es, porque el gobierno no pone nada de su parte”.

A nueve años de la desaparición forzada de la familia Muñoz, el Cedehm urgió a que las autoridades estatales y federales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.