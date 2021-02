Emiten orden de captura y aseguran casa de agresor de Mariana

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento región III de los distritos judiciales de Ocosingo y Yajalón emitió una orden de captura en contra de Fernando Cuauhtémoc por el delito de hostigamiento sexual en agravio de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, víctima de feminicidio en la comunidad indígena Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, el pasado 28 de enero.

Este día, la Fiscalía General de Chiapas realizó un cateo y aseguró la vivienda del médico, en la 7ª Oriente Norte del barrio Loma Bonita, municipio de Yajalón, en la región Norte-Selva de Chiapas.

La Silla Rota (LSR) recibió la información de una fuente cercana al caso, la cual argumenta que se detuvo a un hombre creyendo que era el médico pero fue dejado en libertad, debido a que manifestó que se trataba del hermano gemelo del imputado.

Este medio nacional posee los oficios donde se ordena el arresto y de forma previa el cateo, cuyo número de oficio es el 02/2021, avalada por la fiscal del Ministerio Público Investigador, Everlyn de los Santos Bojórquez.

Según un testigo entrevistado, el presunto responsable de hostigamiento sexual buscará el amparo, "está sospechoso, porque cuando a él lo detienen, antes la autoridad cercó toda la cuadra, se baja en el estacionamiento (del MP), le toman la declaración, y después ya dijeron que no se trataba de él, sino de su hermano gemelo; pero hasta donde sabemos, no tiene un hermano gemelo".

De acuerdo con las pesquisas, Fernando, quien sería el segundo detenido después de la directora de la clínica de Nueva Palestina, de nombre Analí "N" por el delito de abuso de autoridad, es uno de los principales sospechosos del deceso de Mariana, cuyo caso es investigado por presunto feminicidio.

Como lo informó en su momento LSR, la doctora fue hallada muerta en Nueva Palestina y, según la necropsia de ley, pereció por asfixia mecánica secundaria por estrangulamiento; además, la misma FGE aseguró en un comunicado que en este procedimiento no se halló rasgos de violencia sexual.

En cuanto a Fernando, es señalado de violación sexual desde el año 2014; de hecho, el 20 de mayo de ese año, activistas convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer el caso y la inacción de las autoridades. De acuerdo con lo investigado, él estaría involucrado en varios delitos de la misma índole.

CESAN A SUBDIRECTORA

Mediante el oficio 1S/DG/SAJ/DCA/5003/2021, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que Mariana Lazos Delgado queda fuera como subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud.

Aunque no especificó el porqué, pues solo puso que "lo comunica para los efectos administrativos pertinentes", se supo que la ahora ex funcionaria no atendió la denuncia de Mariana, cuando estuvo en sus manos el poder hacer algo al respecto.