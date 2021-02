Emiliano Zapata, marca registrada

MORELOS (La Silla Rota).- Desde el 5 de marzo “Emiliano Zapata” es una marca registrada.

Édgar Castro Zapata, bisnieto del Caudillo del Sur y presidente de la Fundación Zapata, informó que el nombre de su bisabuelo fue registrado para regular su uso y evitar abusos.

Aseguró que la medida busca que el uso de la marca “Emiliano Zapata” sea exclusivamente social.

“Es que siempre se ha abusado de la imagen, se han aprovechado políticamente y yo creo que hay que tener una regulación, pero con una visión social. Yo he tenido solicitudes de comunidades indígenas, como los de Oaxaca, de la Mixteca, que son mezcaleros, y dicen, ellos proponen ‘vamos a sacar el mezcal (Emiliano Zapata)’ y eso les permite a ellos tener economía, y yo creo que durante muchos años han lucrado políticamente los gobiernos.

“¿Por qué no? Yo lo veo bien que la gente tenga el beneficio hacia la imagen de su Jefe, de Zapata, y hay muchas comunidades indígenas que quieren una manera de homenajear la memoria de Zapata y eso les va a permitir tener economía en su comunidad y creo que con ese sentido, no es lucro, es con un sentido de regular el abuso de la imagen y tener un sentido de responsabilidad y con una visión clara, social, de que cualquier persona puede tener el nombre de Zapata, pero con fines sociales, no lucrativos”, dijo en entrevista exclusiva.

La marca fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para diversos usos y servicios, entre ellos mezcal y tequila, así como servicios educativos.

Castro Zapata dijo que el registro sólo es del nombre “Emiliano Zapata” y no de la imagen, pues esta es universal y le pertenece al pueblo.

“Es una imagen conocidísima, Zapata es universal, es imposible hacer eso, creo que a 100 años de su asesinato ya se vuelve una imagen pública. Es un orgullo para nosotros como morelenses tener esta imagen universal.

“(El registro es) el nombre, como lo comento, la imagen del General es universal, es pública, ya cumple 100 años y creo que en ese sentido hay que resguardarlo, pero sí dejar claro que es una imagen icónica de México y es pública, pero sí hay que tener responsabilidad con el uso, que no abusen y es una herencia, no es ni de la familia, es de Morelos y de México, es un emblema universal y de resistencia”, dijo.

Familiares de Emiliano Zapata, que no participaron en el registro, aseguraron en entrevista que mientras no tenga fines lucrativos, para ellos no representa un problema la marca.

“Si es la familia yo creo que yo no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando sea en beneficio de la población y que no quieran lucrar con su nombre, porque entonces ahí sí va a haber problemas.

“Emiliano Zapata se distinguió por su lucha en beneficio de los pueblo, nunca lucró con su lucha buscando beneficios personales, entonces si el nombre de Emiliano Zapata se registró, me parece bien, pero siempre y cuando que eso que produzca ese registro sea para beneficio de los pueblos, principalmente de los que menos tienen”, expresó Jorge Zapata, activista y nieto del Caudillo del Sur.

Benjamín Zapata, otro de los bisnietos del General, coincidió en que, si es para el bien de pueblos y comunidades, no tiene problemas con el registro de la marca.

“Mi bisabuelo siempre fue un hombre para el pueblo y del pueblo, en esa cuestión que ya registraron ese nombre, pero que sea para bien común del pueblo, y si no, pues ya ellos sabrán, pero nosotros siempre hemos luchado para el pueblo y siempre somos del pueblo, expresó.

Si alguien pretende lucrar con el nombre de Emiliano Zapata, será el pueblo de México quien lo reproche.

“No es problema nada más de la familia Zapata porque el nombre de Emiliano Zapata Salazar es de nosotros y no es de nadie, entonces como mexicanos yo creo que debemos de velar porque a ese registro del que tú me hablas se le dé un uso en beneficio de los pueblos por los que tanto luchó mi abuelo y dio su vida.

“Entonces si buscan lucrar con el apellido, beneficios personales, bueno, pues yo creo que todo el pueblo de México se los va a reprochar en su momento, no nada más nosotros, sino el pueblo completo”, dijo Jorge Zapata.





kach