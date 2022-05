Embarazo infantil: 3 municipios de Chiapas, a la par de África subsahariana

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Pese a que en los últimos años se reconocen avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en jóvenes y adolescentes a nivel nacional, en Chiapas aún hace falta mucho por hacer y prueba de ello es que al menos tres de sus municipios son comparados con África subsahariana en cuanto a embarazos en ese sector de la población.

TAMBIÉN LEE "HIJO, TU MADRE ESTÁ EN LA LUCHA": BUSCAN A MIGRANTES DESAPARECIDOS EN CHIAPAS

Es decir, en Mitontic, San Andrés Duraznal y Chalchihuitán se registran tasas de fecundidad semejantes a esa porción de territorio africano, con 332 nacimientos por cada mil mujeres (el primer caso) y más de 200 por cada mil en las dos últimas localidades indígenas.

En entrevista, María del Carmen Juárez Toledo, consultora de género y de derechos sexuales y reproductivos, puntualizó que, si bien la entidad chiapaneca ha bajado su tasa de fecundidad adolescente (84.8 por cada mil mujeres), aún está por encima de la media nacional (68.5 por cada mil).

Advirtió que, si no se hace algo urgente sobre todo en comunidades indígenas, la tasa de fecundidad en Chiapas aumentaría a más de 101. "Sabemos que la lejanía de esas localidades también es una limitante para hacer valer estos derechos sexuales y reproductivos", puntualizó.

La experta lamentó que, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI, las mujeres aún tengan que solicitar permiso de sus esposos para lograr esos derechos o tener un método de planificación familiar.

Lo que se tiene que hacer, consideró, es apoyarse de instituciones, instancias o fondos para determinar cuáles son las cuestiones sociales que se presentan y por qué tienen elevadas tasas de embarazos en ese sector. De hecho, reconoció que de esa manera hay otras localidades que han alcanzado grandes logros como San Cristóbal de Las Casas.

EL ANTES Y EL DESPUÉS

En el pasado, manifestó, nunca se abordó este tópico de forma integral, es decir más allá de la reproducción, sino de apartados de afecto: de cómo se relacionan hombres y mujeres.

Pensamos que hablar de relaciones sexuales es fomentar una mala práctica, cuando es al revés, pues hay una inquietud natural de lo que es esto; y si uno como padre o madre no les enseña, buscarán esa información en la pornografía

En cuanto a la condición sexo-género, mencionó que en la actualidad es importante hablar de las orientaciones, de la vivencia genérica de cada una de las personas y, sobre todo, cómo la desarrolla en su vida diaria.

Otra cuestión que tampoco hay que dejar de lado, agregó, es la parte de la reproducción, pero a manera de decidir. "Antes, a inicios del siglo pasado, la reproducción no era una elección, sino era una condición dirigida, sobre todo a las mujeres, donde se destinaba su papel en la maternidad y en el embarazo, y muchas terminaban con bastantes hijos".

Incluso, aseveró que en esos tiempos era como normal decir que una mujer "murió de parto", condición que, socialmente, generaba un impacto negativo muy importante.

Si se carece de la prevención dirigida a la juventud y adolescencia, dijo, los riesgos estarían latentes, como los embarazos a temprana edad, lo que sin duda coartaría el desarrollo y limitaría aspectos como la salud, educación y economía.

Sabemos que esto conlleva a otras dificultades, como el que una adolescente nunca sea revisada durante los nueve meses de gestación, lo que implica más peligros

EDUCACIÓN, PRIMERO...

En el caso de Chiapas, ejemplificó, uno de los retos sería aumentar el nivel educativo, pues su grado de escolaridad en personas de 15 o más años de edad es de 7.8%, lo que equivale a segundo grado de secundaria, cuando a nivel nacional se dice que ya se debe transitar en nivel de bachillerato.

Si una mujer no estudiará, dijo, es necesario saber en qué se enfocará, "cuáles otras actividades tendrán o hacia dónde nos dirigiremos a la población que no lo hará, porque, de los contrario, se siguen depositando grandes constructos culturales en donde, en el caso de las mujeres, si no estudian, entonces a lo que se dedicarían es a la maternidad, al trabajo de casa o a la búsqueda de un matrimonio, pero antes de los 18 años esto ya se convierte en una limitación muy importante".

A esto se le suma que una mujer menor de edad tendría otros riesgos, incluso por su inadecuada alimentación, lo que se desencadenaría en una preclampsia o eclampsia, y sin duda el riesgo de muerte.

"Pero también hablamos de otras cuestiones o factores culturales, como la pena de acudir embarazadas a la escuela", advirtió María del Carmen Toledo quien, basada en el censo del Inegi, aseveró que en Chiapas 14 de cada 100 personas no saben leer ni escribir.

Y sabemos que, entre mayor grado de estudios, podremos hacer uso de nuestros derechos humanos, y, entre ellos, el de la salud sexual y reproductiva

UNIONES TEMPRANAS

Chiapas cuenta, desde diciembre de 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual impide las uniones matrimoniales entre parejas menores de los 18 años. No obstante, la entrevistada aclaró que esas uniones no se han podido frenar.

Sabemos que uno de cada cuatro hombres inicia su vida sexual activa durante la adolescencia, cuando en mujeres es una de cada cinco; pero acá hay una cuestión cultural, porque el hombre, por lo regular, inicia su vida sexual con sus pares, de su misma edad, y las mujeres no; más del 40 por ciento de ellas lo hace con hombres mayores, y muchas veces con adultos

Por ello, aseveró que habría que analizar, a nivel jurídico, a qué "nos enfrentamos con estas circunstancias, pues es algo que tendríamos que erradicar de los patrones culturales".

El gran reto sobre todo en Chiapas, aceptó, es aterrizar los programas nacionales de una manera más local, "esta entidad ha participado muy fuerte en estos patrones, sin embargo, sabemos que hace falta más trabajo".

"Insisto, la tasa de fecundidad ha disminuido en los últimos años en este estado, pero hay que seguir haciendo acciones, poder ver en cada una de las localidades cuáles son los aspectos sociales a los que nos tenemos que dirigir", refirió, tras agregar que es necesario también insistir en los métodos anticonceptivos, lo que para ella es un pasaporte al desarrollo humano.

















rst