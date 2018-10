Embarazo en adolescentes, un problema que no termina en Tamaulipas

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 24/10/2018 02:32 p.m.

Cd. Victoria, Tam- "No medí las consecuencias. Quería abortar, pero la doctora me advirtió que podría ser peligroso para mí y el producto", cuenta María Isabel, de 14 años.

La adolescente será madre para cuanto cumpla los 15. Como esta joven hay cientos de niñas en Tamaulipas que se encuentran embarazadas y deben abandonar sus estudios.

De acuerdo con la directora del Instituto Tamaulipeco de la Mujer, María Elena Figueroa Smith, anualmente se registran un promedio de tres mil embarazos en menores de edad.

Detienen al sexto de los más buscados en Tamaulipas

"Cuando quise hacerlo no imagine pudiera pasar esto. Él me engaño me dijo que usaría condón, pero no fue así y resultó el embarazo. Además, mis padres no quisieron que abortara y asumiera la responsabilidad", añadió la adolescente, quien se encuentra en su quinto mes de embarazo.

Con el propósito de abatir el índice de este problema cada vez más grave, el Instituto Tamaulipeco de la Mujer tiene el propósito de intensificar las acciones de prevención de los embarazos.

La funcionaria recalcó que, si bien hay avances en la reducción de los embarazos en menores, con un 30% menos este año, resta aún mucho por hacer pues no se encuentra aún por debajo del 50%.

Aun cuando se ha reducido el índice de embarazos en niñas y adolescentes este es aún preocupante por lo cual es necesario hacer mayores esfuerzos para abatir aún más este pues el problema estriba en que muchas jóvenes ven frustradas sus expectativas de vida, mencionó.

Violaciones, otro gran factor de embarazos en menores

La directora del Instituto Tamaulipeco de la Mujer señaló que lo más preocupante es que un alto porcentaje de esos embarazos son derivados de violaciones de las cuales son víctimas las mejores de edad.

Es entre los 15 a 19 años de edad que se registra el mayor número de embarazos, en tanto que los embarazos en las niñas de 10 a 14 años de edad son resultados de violaciones cometidas por algún familiar.

María Elena Figueroa anunció que se habrán de intensificar las acciones de prevención, orientación para evitar los embarazos en niñas y adolescentes por lo cual se incrementarán las pláticas de orientación en las escuelas primarias y secundarias.

Entre el sollozo y la vergüenza, María Isabel, de 14 años menciona: "Mis padres me ayudan, pero no sé si podre yo sola educar un hijo. Ya dejé la escuela y ahora tendré que buscar un trabajo. Me preocupa que pasara en el futuro y sobre todo para el bebé. Lo que sí sé, es que con mucho amor poder superar las cosas".

LEA TAMBIEN FOTOS: La insólita muerte de cientos de aves en playa de Tamaulipas Se presume que la muerte de estas pudo haber sido debido al derrame de los hidrocarburos, por lo cual se hacen trabajos de inspección y análisis

mvf