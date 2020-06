Embarazada de 8 meses salió por ayuda social y ya no volvió

MONTERREY.- "No saben el dolor que siento de no tener a mi hija, de pensar, se me vienen a la mente muchísimas cosas que le pudieron haber pasado o que le puede pasar, yo con todo el corazón pido ayuda de que mi hija aparezca, de que ella esté bien, donde sea que esté, pero que aparezca, que esté bien, que vuelva ella y su bebé", clama Cecilia Segura.

Mónica Segura Temich, de 22 años de edad y ocho meses de embarazo, estaba feliz, pronto sería madre y su mayor preocupación era tener lo indispensable para su bebé; hace dos semanas salió al encuentro con una mujer que la contactó en Facebook y ya no se supo nada de ella.

Mónica fue vista por última vez el lunes 1 de junio en su domicilio, en la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo, al norte metropolitano.

Pasan los días y crece mi dolor, las autoridades dicen que no tienen nada, que siguen las investigaciones, les pido que hagan todo el esfuerzo, se trata de dos vidas, mi hija y su bebé

La afligida madre cuenta que Mónica, quien ya tiene otros dos hijos pequeños, fue contactada vía redes sociales, específicamente de Facebook, por una mujer de nombre Ana Paula Covarrubias Contreras, quien le dijo trabajaba para el gobierno y le prometió apoyo.

Por ahí del 24, 25 de mayo iniciaron conversación en Facebook y la mujer me proporcionó un número de teléfono y se comunican posteriormente. Ana Paula le dijo que tenía contactos con Vifac, una asociación de apoyo a la mujer embarazada y le prometió conseguir ayuda, además que le daría tres mil pesos en efectivo

El viernes 29 de mayo Ana Paula la contactó y llegó hasta el domicilio de Mónica en donde le entregó pañales y hasta pasó a la recamara, pues se había ganado la confianza y la futura mamá estaba contenta, feliz de que sería madre por tercera ocasión, ahora de una mujercita como ya le habían indicado los estudios médicos.

La mujer le prometió ayudarla y quedaron de verse el lunes por la tarde en un punto del centro de Monterrey, y minutos antes del encuentro, cuando iba al encuentro Mónica se comunicó con su esposo. Esa fue la última vez que tuvieron contacto con ella.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de la joven embarazada. Al momento de su desaparición, Mónica vestía una blusa roja, pantalón de mezclilla y huaraches con piedritas.

Como señas particulares la describieron con cabello negro y lacio, tez morena, ojos color cafés oscuro, nariz mediana, boca mediana, complexión robusta y de estatura 1.55 metros.

Elías González, el padre de la mujer, señala que les han contactado personas de organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos y ahora mantienen contacto con ellos.

Ana Paula se esfumó

La supuesta funcionaria se dio de baja en el Facebook y no contesta el número de teléfono que se tenía de ella. Lo único que se sabe por parte de las autoridades es que la mujer robó la identidad de una brasileña.

Los vecinos de Mónica describen a la mujer como elegante, bien vestida pero no sé sabe más.

No contesta el número de teléfono con el cual se comunicaba con ella, se dio de baja en su perfil de Facebook, no sabemos más, yo le pido a esa gente que me devuelva a mi hija porque me estoy muriendo de dolor, se los pido, ayúdenme

Juana Catalina Estrada Lozano, que integra una organización de búsqueda de personas desaparecidas señala: "sólo un corazón de madre entiende lo doloroso que es cuándo le desaparecen a una hija, a un hijo, o a una hermana, no se imaginan los que desaparecen a un ser querido, toda la maldad que hacen no solo rompen, sino que destruyen familias enteras".

A Mónica la esperan en casa sus otros dos hijos, de 3 y 7 años de edad, quienes a cada momento preguntan por su madre.

"Ya no sé qué decirles, no me creen que su mamá fue al centro, la niña llora mucho".