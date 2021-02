Emanuel necesita 24 ampolletas o 67 mil pesos para enfrentar el cáncer

CD. VICTORIA.- María Luisa Hernández, madre de Emanuel –un niño de cinco años enfermo de leucemia-, padece un doble viacrucis: escasez y encarecimiento de medicamentos.

Ella llora y se desespera, porque su hijo necesita 24 ampolletas, con precio unitario de 2,800 pesos, por lo que necesita reunir de manera urgente 67,200 pesos, para que el tratamiento de su hijo no se interrumpa y mantenga la esperanza de salvar la vida.

Yo, mi esposo, mis otros hijos, andamos aquí y allá, buscando a quiénes nos ayuden para juntar y comprar la medicina. Para nosotros sí es mucho dinero. De dónde los vamos a sacar si no hay cosecha

María Luisa es de una comunidad del altiplano y desde hace un par de meses su hijo, de cinco años de edad, entra y sale del Hospital Infantil debido a la leucemia.

Pidiendo limosna y vendiendo los chivos que teníamos, hemos podido comprar cuatro o cinco ampolletas, pero nos faltan más

Balbina Pastor Paz, presidenta de Voluntad Contra el Cáncer, reveló que el medicamento vincristina, que en Estados Unidos puede costar en promedio 300 pesos, las empresas importadoras la quieren vender, cada ampolleta, hasta en 2,800 pesos, lo cual –considera- es una situación abusiva, brutal, pues se trata la salud de niños.

Añadió que algunos padres de familia, que tienen recursos económicos, van y los compran en Estados Unidos, pero allá requieren que un médico estadounidense les dé una nueva, pues las farmacias del otro lado no reconocen las recetas expedidas por los médicos mexicanos, lo cual implica otro gasto.

“Si estamos mal, muy mal con esta falta de medicamentos en el país”, insistió.

Durante diciembre, enero y febrero, agregó, los laboratorios farmacéuticos sacan sus inventarios, suspenden su producción, lo cual es aprovechado por los intermediarios “para imponer los precios que les vienen en gana”.

María Luisa se cierra el sweter, si eso le impidiera sentir más desesperación por no encontrar los medicamentos para su hijo. “Hemos ido al DIF, a Voluntad Contra el Cáncer y nos dan dos o tres ampolletas, pero el niño necesita más”.

En Voluntad Contra el Cáncer reciben atención 46 niños, los cuales un 60 por ciento padecen leucemia; un 20 por ciento linfomas y el resto tumores.

Pastor Paz continua: “no tenemos capacidad para atender a todos los niños, menos aun cuando se está abusando con los precios de los medicamentos”.

Pero María Luisa no se resigna: “me duele, me enojo, como dicen a la perra más flaca se le cargan todas las pulgas, pero no me resigno y estoy segura que Dios habrá de socorrerme”.