Elvira, 50 años de experiencia como partera en Atlixco

PUEBLA.- Si no te puedes embarazar, quizá necesites que te suban los ovarios o soben la matriz. Si estás por dar a luz, un parto vertical puede ser una alternativa para traer al mundo a tu bebé con la garantía de doña Elvira, partera con 50 años de experiencia y 100 por ciento de efectividad.

Sus vivencias como madre de seis hijos y casi 50 años de labor, respaldan a Elvira Reyes como una de las parteras con mayor experiencia en la región de Atlixco, donde se ubica uno de los Módulos de Medicina Tradicional (MMT) que opera el sistema de salud de Puebla, pionero en la inclusión de métodos alternos de sanación en el país.

Elvira no recuerda con exactitud el número de niños que ha traído al mundo, pero desde el cuarto de "parto vertical" del MMT ubicado en la parte trasera del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, manifiesta con sencillez que ni un niño o madre de los que ha atendido a partir de sus 18 años de edad, perdió la vida.

Empecé inyectando y de repente me tocó estar en el momento del alumbramiento, fue cuando me pidieron que cortara el ombligo de los niños, yo les decía que no sabía, pero fui aprendiendo y así terminé de partera. Luego se corrió la voz de quien había atendido tal o cual parto y pues por eso sigo en esto, porque es un trabajo que hago con mucho cariño, narró Elvira Reyes.

La originaria de San Miguel Ayala es la única de las parteras de la región que sigue ofreciendo sus servicios, tanto en el MMT como en su localidad, donde llegan en su mayoría adolescentes a pedir sus servicios. "En las comunidades las mujeres grandes no dan a luz, casi siempre son jóvenes que no rebasan los 19 años de edad", precisó.

En su experiencia, es importante el trabajo de una partera durante el alumbramiento, pero más el acompañamiento que hace de la madre a lo largo del embarazo, para acomodar el producto o detectar si existe algún problema que pudiera estar fuera del alcance de ella por resolver, explicó Elvira, quien desde 1980 se capacitó en el sector salud y ahora es una de las 87 parteras certificadas de Puebla.

La importancia del Módulo de Medicina Tradicional es que si un parto se llega a complicar, están en condiciones de trasladar de inmediato a la madre a un quirófano para proteger su salud, explicó.

Al hablar de experiencias complicadas, recordó que sólo en tres ocasiones los niños estaban de pompis. "En esos casos debes ser rápida para sacar las piernitas, luego el tronco y al último la cabeza", pero todo al final estuvo bien.

Agregó que para evitar que la placenta quede dentro de las madres, es necesario que las partera dé masajes previos que garanticen partos sin complicaciones para la madre o el bebé.

Puebla, pionera en medicina tradicional

En este sentido, Alfonso Hernández González, responsable estatal del área de Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud del estado de Puebla, expuso que la entidad es pionera en el uso de este tipo de medicina.

Los MMT operan principalmente en la Sierra Norte de Puebla y en la parte sur de la entidad, y son atendidos por un total de 310 terapeutas, entre hueseros, curanderas y parteras.

La vinculación de la medicina alópata con la medicina tradicional, es el éxito para tratar de manera integral a los pacientes, para lograr una verdadera sanación del cuerpo y de sus emociones, coincidió Hernández González con Edith Álvarez Melchor, coordinadora del MMT de Atlixco.

Ambos médicos, defendieron que en la pluriculturalidad del estado, es necesario ofrecer atención a los pacientes respetando sus creencias. De ahí que en el municipio de Tetela de Ocampo, el Módulo de Medicina Tradicional tenga más demanda que el propio hospital.

Los usuarios de los MMT tienen acceso a un huesero, a una curandera y a una partera, según sea su padecimiento. Además podrán recibir medicina natural que se produce en los propios módulos.

En los MMT, los pacientes encontrarán sabiduría, afirma Edith Álvarez, sólo es cuestión de abrir la mente y entender que los terapeutas, aún sin los estudios que tenemos los médicos convencionales, en ocasiones son capaces de ofrecer curas o sanación que nosotros no alcanzamos a entender.

Puebla, dentro de los estados con más muerte materna

Entre enero y la primera semana de mayo, diez mujeres embarazadas perdieron la vida en el estado, cinco de ellas en instituciones de la Secretaría de Salud, eso colocó a Puebla entre los diez estados con más muertes maternas en el país.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE), los casos ocurridos en Puebla, representan el 4.3 por ciento de los 234 registrados a nivel nacional.

La finalidad, de sumar el sistema convencional con la medicina tradicional es disminuir los riesgos para las madres, concluyó Hernández González.

