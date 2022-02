"Ella solo iba a dar a luz y terminó sin órganos"

MEXICALI, B.C.-"Solo iba a dar a luz y terminó sin órganos y sin cerebro", reclama Ana María, hermana de Keren Vallejo Castro, quien el pasado 30 de enero murió por causas que indagan las autoridades, después que su cuerpo fuera confundido y finalmente que se entregara a sus familiares sin órganos.

También lee: Mujeres embarazadas serán protegidas por abandono de sus parejas

A las 12:12 del último domingo de enero, Keren Vallejo Castro ingresó al Hospital de Ginecopediatría con Medicina Familiar No. 31 para dar a luz a su segundo hijo en un parto natural. De acuerdo con los familiares ella se encontraba bien antes de ser admitida en la clínica.

En el primer reporte médico se informó a Michael Cortez, esposo de Keren, que el parto había sido por cesárea, que el niño nació en perfectas condiciones, que ella respondió a la anestesia y se recuperaba favorablemente.

"Me retiré y como a la media hora me marcan del Seguro y me dicen; ocupamos que vengas, pasó algo, se puso grave tu esposa. Detalla que llega a la Clínica 31, donde "me entrevisté con una mujer joven que aplicó la anestesia y otro doctor, me dicen que se puso grave, que respondió y movió las manos pero que se le bajó la presión, la sientan y le quitan un poco de anestesia y en ese momento fue trasladada a la clínica 30", que se ubica frente al Hospital de Ginecopediatría.

Como a las dos horas le volvieron a marcar a Michael; "me dijeron que la habían entubado y no respondía, que había fallecido".

La anestesióloga insistió en que la muerte no derivó del procedimiento que ella le aplicó. "No fue por mi anestesia, sí se le subió la anestesia, se le puso un poquito de más y ella se asustó y se le bajó la presión pero la senté'".

Tras el fallecimiento de Keren, el Seguro Social le practicó una autopsia clínica que determinó como causa de muerte una hemorragia interna pero la familia no quedó conforme y acudieron a la fiscalía a interponer una denuncia por negligencia, por falta de comunicación e información.

La tarde del lunes 31 de enero, Michael y Ana María presentaron una denuncia en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California por el delito de responsabilidad médica y técnica del personal del IMSS, de acuerdo al RAC 0202-2022-03695.

El 1 de febrero, agentes ministeriales solicitaron a la clínica el cuerpo de Keren, para practicarle una segunda autopsia, ahora en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Michael Cortez relata que el Semefo recibió un cuerpo equivocado. "El Seguro les entrega un cuerpo que el doctor no reconoció, era una mujer morena –Keren era blanca- que además no tenía seña de autopsia", sostuvo.

Se corrige el error y el dos de febrero, cuando los médicos del forense iban a realizar la autopsia detectan que tenía incisiones "compatibles con un procedimiento quirúrgico". Al avanzar en el procedimiento detectan que el cerebro, el tórax y el abdomen también estaban vacíos, por lo que era imposible practicar la autopsia.

VERSIÓN DEL IMSS Y RENUNCIAS

En un comunicado fechado el 2 de febrero, el IMSS negó haber entregado un cuerpo equivocado al Semefo, como lo indicaron los familiares de Keren y afirmó que había abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte.

Destacó que al esposo se le pidió autorización para practicarle la autopsia, cuyo resultado aún no concluía.

"Es importante señalar que a iniciativa del Instituto y en aras de su compromiso con la legalidad, se solicitó autorización del familiar –esposo-, para realizar autopsia cuyo resultado aún no se concluye y será entregado a la autoridad ministerial para que determine lo conducente".

El tres de febrero a través de un comunicado destacó que "es legal que el IMSS realice autopsias clínicas para establecer causa de un fallecimiento".

La titular del IMSS en Baja California, doctora Desirée Sagarnaga Durante aclaró:

"En este caso se realizó una autopsia clínica, previa autorización de la familia y precisó que, un día después de iniciado el procedimiento, se tuvo conocimiento de que la familia había interpuesto una denuncia, lo que implicó entregar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), instancia a la que se le informó de la misma".

Destacó que el Instituto coadyuvará con la investigación y su titular reiteró que se pone a disposición de la autoridad ministerial y del SEMEFO los órganos de la paciente que se encuentran actualmente en estudio clínico.

Posteriormente, el lunes siete de febrero, el IMSS informó sobre las renuncias de la directora y subdirectora de la clínica 31, como parte de las investigaciones del caso.

"La titular del IMSS Baja California, doctora Desirée Sagarnaga Durante, aceptó este lunes 7 de febrero de 2022 la renuncia de la directora y la subdirectora del Hospital de Gineco Pediatría (HGP) No. 31".

En el comunicado destaca: "Se mantiene comunicación y estrecha colaboración con el Gobierno del Estado y la autoridad ministerial para aportar la información y elementos que permitan deslindar responsabilidades en este caso".

DERECHOS HUMANOS ABRE INVESTIGACIÓN

El tres de febrero del 2022, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió, de manera oficiosa, el folio 310/2022, tras la muerte de una mujer de 31 años, durante la atención de un parto en la clínica del IMSS en Mexicali.

La comisión informó que por ser el IMSS una institución federal, el asunto fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Adicionalmente, la CEDHBC solicitará información al Semefo para tener conocimiento de las condiciones en que fue entregado el cuerpo por parte de la institución federal.

GOBERNADORA SE SUMA A EXIGENCIA DE JUSTICIA

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ofreció todo el apoyo a la familia de Keren y que ha girado instrucciones para brindar todo el respaldo institucional y establecer la comunicación con las dependencias gubernamentales para encontrar la verdad.

Personalmente, estoy en contacto permanente con autoridades federales para solicitar se resuelva este lamentable hecho y los responsables cumplan la pena que merecen. (7/8) — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) February 7, 2022

FAMILIARES CONVOCAN A MARCHA

A través de la cuenta "¡De mujer a mujer! Keren Vallejo Castro, la familia de Keren Vallejo Castro convocó a una marcha el 21 de febrero a las 8:00 horas que iniciaría en la Clínica 30 del IMSS en Mexicali para que el caso no quede en la impunidad.

esc