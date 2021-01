"Ella me derrumbó y su esposo, quien es policía, me pateaba la cara"

COAHUILA.- Una joven madre, identificada como Cristela, denunció en sus redes sociales, y ante la Fiscalía General del Estado, que fue golpeada y amenazada por una mujer y su esposo, quien se ostenta como guardia del gobernador y porta arma, tras un problema que tuvo su niña de seis años, con la hija del matrimonio.

Cristela señala que después de que la golpearon sus vecinos, también le han enviado mensajes amenazantes, además de que han acosado a la persona que le renta la vivienda, para exigirle que la corra.

El hecho ocurrió el miércoles seis de enero pero fue hasta dos días después que lo publicó en su cuenta de Facebook.

En el texto, que acompaña con fotografías detalla que el incidente ocurrió en el fraccionamiento donde vive y que teme por su seguridad.

"Omito nombres y fotografías de las personas que me agredieron para evitar interferir en la denuncia que se hizo debidamente en contra de los responsables".

Narra que discutió con su vecina "por problemas con nuestras niñas en el parque del fraccionamiento, salí con mi bebé de un año 4 meses en brazos a tratar de hablar con la mamá de la niña y evitar que pasara a mayores el problema entre nuestras hijas".

"La mujer reaccionó con toda violencia y se me vino encima, es una mujer robusta, grande y pesada, me derribó y me sacó los lentes de contacto con un golpe en la cara, alcancé a darle a mi bebé a mi hija de 6 años que estaba asustada, la mujer me tuvo en el suelo con el peso de su cuerpo que es muchísimo más grande que el mío y comenzó a golpear mi cabeza contra el asfalto, todo esto enfrente de sus hijas y las mías, su esposo, quien es custodio del gobernador, se acercó, yo creyendo que quitaría a su mujer de encima, solamente llegó para apoyar a la mujer y a su hija, que mientras me tenía en el suelo, me pateaba en la cara y la cabeza, su pareja se acercó a pisarme los brazos para inmovilizarme y de igual forma me pateó en repetidas ocasiones, fue entonces que llegó mi hermana y trató de quitarme de encima a estas personas", señala Cristela.

"El hombre que portaba un arma ya que es judicial, amenazó a mi hermana y a mí, fue hasta entonces que algunos vecinos se acercaron y le exigieron que nos dejaran, a lo cual también respondió agresivamente haciendo alusión a su cargo y diciendo que no lo conocíamos y no sabíamos a lo que nos ateníamos".

Autoridades del estado indicaron que se abrió una carpeta de investigación por las agresiones contra Cristela y aclararon que el agresor es un oficial adscrito a la vigilancia de diferentes edificios propiedad del Gobierno de Coahuila.

El fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara, descartó que el agresor forme parte de la escolta asignada a la seguridad del gobernador Miguel Riquelme.