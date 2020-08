Eliminan examen de ingreso y abren puertas a la Universidad de Sinaloa

"No sólo no hay incremento de cuotas, sino que se está haciendo un estudio para tener una reducción en las mismas, esto implica que estaremos trabajando sobre todo en aquellos aspectos que de manera virtual no lo requieren, se estará quitando del cobro que aquí se hace anual (...) en bachillerato tendremos una reducción que va desde un 23 a un 56 por ciento de las cuotas, porque estamos tratando de ajustar a la necesidad tratando de que se pague lo que se requiere en una modalidad virtual", dijo.