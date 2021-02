Eligio, el médico jubilado que ayuda a pacientes covid en Sonora

“No todos los casos son de éxito, tengo muy malas experiencias también, pero la mayoría han salido adelante. A mí me da mucho gusto ver cómo evoluciona el paciente, pero en los casos que no, es muy triste el desenlace es muy triste. Hay veces que quisiéramos dar una respuesta a la familia y al paciente, pero a veces no hay una”, comenta con voz afligida.