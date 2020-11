Elecciones Sonora 2021: reñidas, "candidatos se darán con todo"

HERMOSILLO.- El próximo proceso electoral en Sonora, será uno de los más reñidos de la historia, que se dará en medio de una pandemia, y en donde los actores políticos apostarán todo y jugarán para no perder.

Así lo vislumbran analistas consultados por La Silla Rota, quienes coinciden en que en estos comicios habrá un choque de trenes entre las fuerzas políticas, acompañado de campañas negras y escándalos, en estos comicios donde se elegirá: gobernador, 72 ayuntamientos, 33 diputaciones locales y siete federales.

Las precampañas para la elección de gobernador comenzarán el 15 de diciembre para terminar el 23 de enero de 2021. Para el 16 de febrero, los partidos tendrán que registrar oficialmente a sus candidatos.

Hasta hoy, entre los aspirantes más definidos, aunque no oficiales aún, se encuentra Ernesto Gándara Camou, quien busca representar un proyecto ciudadano que una a distintas fuerzas políticas, como a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), con organizaciones sociales y empresariales.

Alfonso Durazo Montaño, con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en una probable coalición con el Partido del Trabajo, e incluso, Nueva Alianza (Panal), partido con el que se han reunido las dirigencias morenistas en los últimos días.

La tercera figura sería Ricardo Bours Castelo, abrazado de Movimiento Ciudadano y la clase empresarial del sur de Sonora, por su residencia en el municipio de Cajeme.

LA GUERRA SERÁ ENTRE DOS

Para Nicolás Pineda Pablos, especialista en Políticas Públicas y académico en el Colegio de Sonora, más que nada, esta guerra electoral será entre dos fuerzas: la 4T y la clase política establecida en el estado, es decir, un choque entre sistemas.

"Yo anticipo un proceso electoral para la gubernatura, muy reñido. Casi casi, me da la impresión de una especie de choque de trenes, donde ambos lados se van a enfrentar; una guerra sismológica, es una guerra de narrativas. Se enfrenta el cacicazgo o grupo de poder económico político prevaleciente en Sonora, con esta nueva corriente que representa Morena y López Obrador".

Por ello, Pineda Pablos asegura que quién se ganará el electorado, será el candidato que mejor cuente la narrativa o la historia. Con esto, menciona que el aspirante de la posible alianza PRI-PAN podría argumentar que buscan "salvar" a Sonora de la corriente que gobierna actualmente el país, con la 4T; y por el otro lado, el abanderado de Morena, señalar que se necesita un cambio de la clase política en la entidad y cortar todo de raíz.

Nicolás Pineda Pablos, especialista en Políticas Públicas y académico en el Colegio de Sonora.

En este sentido, el académico asegura que este proceso electoral será reñido y que ninguno de los dos, Alfonso Durazo o Ernesto Gándara, la "tienen ganada". Pero también, estos comicios se podrían caracterizar por campañas negras y escándalos.

"El que logre meterse en las ideas, percepciones de los electores, ese va a ganar. Ahorita no se ve para mí un claro ganador. Va a estar muy reñido, no la veo ganada para ninguno de los dos, no coincido en que Morena ya la tiene en la bolsa. Va a ser muy fácil que se caiga en guerras negras, en escándalos, se van a sacar trapitos o trapotes...", detalla.

TENDRÁN QUE ECHAR TODA LA CARNE AL ASADOR

Para Víctor Peña Mancillas, doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) este proceso electoral se verá marcado por la pandemia por covid-19, y, quienes se postulen para gobernar el estado deberán proponer proyectos de reactivación económica, aunado a los planes para enfrentar, de mejor manera, la epidemia y la afectación a la salud de los ciudadanos.

"Qué va a suceder en términos de economía, trabajo, salud, en el contexto, después de la pandemia, o la pandemia se está sucediendo. Las campañas normalmente te venden un mensaje en el mediano o largo plazo, pero por lo sensible y lo complejo de lo que se vive, la oferta debe ser muy coyuntural, muy específica, concreta, deben echarle toda la carne al asador", explica.

LA SEGURIDAD, EL TEMA MÁS IMPORTANTE

Sin embargo, el tema de más importancia para la agenda de los aspirantes, debe ser el de seguridad, afirma María Elena Carrera Lugo, politóloga y académica de la Universidad de Sonora.

Comenta que Sonora es uno de los estados con mayor crecimiento en la incidencia delictiva, con problemas fuertes como guerra entre cárteles de la droga, en localidades donde los enfrentamientos armados son el pan de cada día de los pobladores.

María Elena Carrera Lugo, politóloga y académica de la Universidad de Sonora.

Pero, el planteamiento que deberán hacer quienes competirán por el Poder Ejecutivo es el de prevención y qué proyectos se tienen para rescatar a la niñez y la juventud, que finalmente son la "carne de cañón" de los grupos criminales.

"La prevención social, educación, trabajo y salud, que es lo básico. Mientras tú no tengas eso, la delincuencia va a seguir operando con niñas y niños que ven en el crimen una solución fácil. Que los candidatos traigan una propuesta de prevención a la que le apuesten el dinero y no vuelvan a salirnos con el rollo de equipar a la policía y al ejército, porque ya vemos que eso no funciona", asegura.

ALIANZA PRI-PAN, UN FRANKENSTEIN QUE PODRÍA FUNCIONAR: ANALISTAS

En entrevista con La Silla Rota, Peña Mancillas, politólogo del ITESM opina que el proyecto que el PRI y PAN buscan concretar en Sonora podría tener resultados y, que, de ganar en las urnas, tendrían la oportunidad de lograr un gobierno de coalición.

Sin embargo, apunta que, si no se sabe explicar a la ciudadanía, esta unión podría resultar contraproducente y obtener el rechazo de los votantes.

"Lo veo factible, sí. Creo que sería un tema de coyuntura para hacer fuerza contra lo que pudiera ser una candidatura muy fuerte, pero creo que se corre el riesgo de que, si no se sabe explicar, si no se sabe vender, las razones de la alianza, la puede jugar en contra, e interpretarse que se está buscando el poder por el poder".

En esto coincide María Elena Carrera Lugo, académica de la Unison, quien asegura que en la política "todo se vale", por lo que con ella se podría hacer frente a la fuerza de la 4T y Alfonso Durazo, que tiene el apoyo del aparato nacional.

"Esta alianza no se ha consolidado, está muy dura la negociación, pero yo veo que la única manera de hacerle frente al fuerte poder de Durazo es esa alianza, que, para muchos, es imposible. Pero yo digo, en política se vale todo, ¿no? Pues ahí está, por qué ahora dicen ¿cómo es posible?, ¿qué hizo Morena, no hizo eso?, ¿por qué nos sorprende? Ojalá vaya un verdadero contrapeso y puedan darse las alianzas", afirma.

Para Nicolás Pineda, analista del Colson los partidos la tienen difícil para concretar esta alianza, debido a que el PRI tiene algunas rupturas, y Ernesto Gándara, quien probablemente encabece la unión, pareciera no tener el apoyo de algunas corrientes dentro del tricolor.

"Yo sí estoy de acuerdo en que es un Frankenstein. No creo que haya una buena coordinación, fusión. La alianza tiene un problema muy fuerte, las rupturas que hay dentro del mismo PRI, si el candidato va a ser Ernesto Gándara, no se le ve que tenga el apoyo del gobierno estatal ni de (Manlio Fabio) Beltrones", argumenta.

ALFONSO DURAZO

De acuerdo con los analistas, los tres principales aspirantes a gobernar Sonora en 2021 tienen pros y contras que serán usados en la campaña electoral a punto de iniciar.

Sobre Alfonso Durazo Montaño, los especialistas coinciden que su lastre sería la gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana durante los dos años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los números sobre incidencia delictiva en el país son cuenta de ello, pero en especial, la situación que se vive en Sonora con la guerra entre diferentes cárteles de la droga en varias zonas de la entidad y el incremento de delitos de alto impacto en municipios como Cajeme, Caborca, Guaymas, Hermosillo, entre otros.

"Esa percepción de inseguridad, que deja una Secretaría con tan nulos resultados, por supuesto que es una debilidad, no fue buen secretario, no tuvo logros, desde mi punto de vista, como secretario de Seguridad, pero el presidente lo sostuvo y ahora se viene con su aprobación", señala María Elena Carrera, académica de la Unison.

Víctor Peña, especialista en Políticas Públicas por el ITESM y también investigador del Colegio de Sonora, comenta que la gestión de Durazo Montaño será, sin duda, uno de los principales temas durante la campaña, y blanco de críticas por parte de sus opositores.

"Creo que sí va a ser un tema recurrente en la campaña, sus opositores lo señalaran, porque objetivamente, las cifras en Sonora, hablan de incrementos en la inseguridad, pero estoy muy seguro que ese posible pasivo ya ha sido analizado y reflexionado por el equipo de campaña y tienen con qué responder. Pero, quienes ya tomaron la decisión de que se hizo un mal papel no los van a convencer de lo contrario".

Por otro lado, Nicolás Pineda del Colson menciona que, además del tema de seguridad, Durazo Montaño se enfrentará a divisiones en Morena y la falta de estructura política en el estado. Pero también su desarraigo en la entidad, ya que los cargos que ha tenido, en su mayoría, son en la capital del país y no propiamente en su tierra natal.

"En contra, tiene la inseguridad en Sonora durante su periodo, no creo que se interrumpa tan fácil eso. Además, cierto desarraigo, siempre ha estado presente, pero alguien como alguien de ´por allá´, no ha sido un político local. No tiene mucho partido, hay problemas en Morena, su dirigente como si nada... no hay una estructura clara", detalla.

ERNESTO GÁNDARA

En cuanto a Ernesto "El Borrego" Gándara Camou, los especialistas en política y administración pública mencionan que tiene una imagen aceptable entre la ciudadanía, porque su gestión como alcalde de Hermosillo y otros cargos, no han sido manchados con señalamientos de corrupción.

"Una de sus ventajas es que tiene mucho tiempo trabajando, tiene cuadros, organización, muchas relaciones; sus antecedentes locales, como alcalde y otros cargos, no son totalmente negativos", explica Nicolás Pineda.

Sin embargo, algunas de las desventajas que señalan en el aspirante a gobernar con un proyecto ciudadano, es no lograr desmarcarse del PRI y concretar los acuerdos con los partidos que pudieran ir en alianza.

"La debilidad en este contexto pudiera ser la militancia, por tantos años, en el PRI. Creo que eso puede jugar en su contra. No porque ser del PRI sea garantía de tal o cual cosa, pero creo que aun con los deslindes, puede ser un pasivo".

Para María Elena Carrera, académica de la Unison, Gándara, al igual que Durazo, tiene una larga trayectoria en la política y cuenta con la experiencia partidista y de gobierno.

"La ventaja de Gándara y Durazo es experiencia, tienen muchos años en la política, desde partidista, instituciones gubernamentales, en el poder judicial, porque ha habido candidatos que vienen de la nada", argumenta.

RICARDO BOURS

Respecto al aspirante a gobernar Sonora por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, los analistas mencionan que, por su papel activo en redes sociales, donde ha criticado a los gobiernos en turno y a los políticos, los electores poder verlo más del lado del ciudadano.

Y, aunque fue militante por varios años del PRI, las personas lo asocian más como un empresario exitoso, con fuertes lazos en la zona agrícola del Valle del Yaqui y como propietario de medios de comunicación.

"La fortaleza es que tiene ganas de hacer las cosas, a como se ve las redes sociales, como un ciudadano más, un ciudadano de bien, de: tengo mi dinero, mis empresas, puedo ser totalmente transparente y honesto", explica la politóloga María Elena Carrera.

En el mismo sentido opina Nicolás Pineda, investigador del Colson.

"Hasta pudiera quitarle votos a Ernesto Gándara, si sabe cómo enfocar su discurso".

"Ricardo puede tener su atractivo y el sur del estado pesa mucho, los temas agrícolas, del agua, ese tema de rivalidad, los del sur con los del centro. Incluso pudiera ser hasta mejor alternativa que Gándara, si se lanzan los tres, pueda crecer mucho Bours", asegura.

Será en los próximos días, cuando los partidos consoliden sus coaliciones y alianzas para entregar los registros al Instituto Estatal Electoral de Sonora y así comenzar con las precampañas el 15 de diciembre.