Elecciones Monterrey: entre poca afluencia y acusaciones de candidatos

Monterrey, N. L- Mientras las casillas en general se veían con poca afluencia al menos hasta las trece horas, los candidatos punteros del PAN y PRI, respectivamente se acusaban de acciones truculenta de hostigamiento.

La poca asistencia de votantes llevó al diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, a llamar a la comunidad para acudir a votar. "Por favor, hay muy poquita gente aquí en esta casilla, yo me acuerdo de la vez pasada que hacíamos una fila que le daba toda la vuelta a la cuadra, no se queden sin votar. No dejen la elección en manos de unos cuantos, nos toca a todos, esta ciudad es de todos, vamos a votar por favor".

El candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, confío en que se llegará al 50 por ciento de la votación y también llamó a salir a votar a los regiomontanos.

Sin embargo, acusó a los priistas de hacer triquiñuelas como el intento de compra de votos en algunas áreas públicas, pero aclaró que éstas fueron vencidas así como la colocación de mantas falsas que hablaban de cierre de casillas.

"Cuando la sociedad quiere participar no hay poder que los detenga y creo que esto va a ir marchando, el inicio fue un poco tortuoso, pero en la mayoría de las casillas hay afluencia, no se frena, y como es muy rápido, no hay filas", explicó el panista.

El abanderado del PRI, Adrián de la Garza, acusó, a policías estatales de Fuerza Civil de hostigar a los ciudadanos. "Ha habido un poco de hostigamiento en algunas colonias de parte de policías de Fuerza Civil, según lo que me comentan, pero estamos en contacto con la autoridad. No han dejado que vote la gente, hay unidades paradas afuera de la casillas".

Hizo el reporte respectivo y comentó que hubo casillas en las que no se permitió ingresar a algunos representantes en el distrito 10 y espera que el porcentaje de votación rebase al 50 por ciento.

Ejerciendo mi derecho y mi obligación al voto en esta elección extraordinaria para Alcalde de Monterrey pic.twitter.com/1bT3QSy0KO — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) 23 de diciembre de 2018

A diferencia de julio pasado que hubo largas filas, con excepciones, las casillas tenían poca afluencia y al tratarse de una sola elección el proceso de sufragar era rápido.

Además, la fluidez de los votantes también se debe a que el INE ahora tiene a más capacitadores ayudando y a que ahora ya no es una única fila para todos, sino que adentro son seis y se les indica cuál casilla les corresponde.

Las anomalías a la mitad del día no fueron más que menores pero se subsanaron como la falta de funcionarios de casilla en la Colonia Burócratas Municipales, donde se tuvieron que elegir a las seis primeras personas de la fila para fungir como funcionarios.

La capacitadora del INE, Sandra Durón, les solicitó a los ciudadanos pasar a tomar el lugar en la mesa de revisión para poder abrir la casilla 1396.

La casilla 1161 abrió con sólo dos funcionarios casi dos horas después del inicio de la elección, en la Central de Autobuses pues faltaron dos escrutadores.

Los centros comerciales y el viejo centro regional estuvieron a reventar ante las compras de última hora de los regiomontanos.

mvf