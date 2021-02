Elecciones Coahuila: PAN cae al tercer lugar; Morena acusa traición

SALTILLO.- El PRI Coahuila se proclamó ganador absoluto en la elección de diputados locales, al confirmarse que ganó los 16 distritos electorales. Desde Saltillo, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó el buen gobierno de Miguel Ángel Riquelme como el principal activo de su partido para lograr este triunfo.

“Ha quedado claro que la experiencia cuenta y hoy el mejor activo político que tiene el PRI son los buenos gobiernos; un gobierno comprometido, trabajador y eficiente, que supo atender con soluciones prontas, rápidas y eficaces la pandemia, la crisis económica y resolver de tajo y de fondo el tema de seguridad”, dijo Moreno.

Otra de las tendencias marcadas durante los conteos fue el deslizamiento del PAN a la tercera fuerza política en el estado y la colocación de Morena en el segundo sitio.

México demuestra una vez más que no quiere un gobierno hegemónico y autoritario. En 2019 @AccionNacional lo demostró en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; ahora, en Coahuila e Hidalgo.



Felicidades a nuestros alcaldes que en Hidalgo resultaron ganadoreshttps://t.co/zMapYay346 — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 19, 2020

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PAN reconoció anoche su derrota.

Con el 100 por ciento de los votos computados en el PREP, el PRI mantiene su calidad de primera fuerza, al lograr 49.1%, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) fue desplazado hasta la tercera posición con solo 10% de la votación.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se consolidó como la segunda fuerza electoral en Coahuila, al lograr 19.5% de la votación.

GANARON QUIENES MOVILIZARON A MÁS CIUDANOS: ZERMEÑO

Ganaron aquellos que tuvieron mayor capacidad de movilizar o de convencer a la gente, según lo manifestó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante.

Por principio, comentó que si bien los comicios del domingo transcurrieron como un proceso tranquilo, hubo una muy baja participación de ciudadanos, donde si seis de cada 10 no salieron a votar, simplemente quiere decir que no les interesó.

En familia con mi esposa @astridksale y mi hija, ejerciendo nuestro derecho al voto, ojalá todas y todos puedan acudir a ser partícipes en las decisiones de nuestro estado, hagamos activa nuestra democracia. Buen domingo para todos. pic.twitter.com/cigG7mosDo — Jorge Zermeño Infante (@JZERMENOI) October 18, 2020

Hizo notar que a este tipo de elecciones calificadas como “huérfanas”, que sólo tienen como finalidad la renovación del congreso local, tradicionalmente va poca gente a votar, y en esta ocasión así volvió a ocurrir.

Sobre los resultados contundentemente desfavorables a los candidatos del PAN, no quiso abundar en comentarios, al señalar que la mejor opinión al respecto debe tenerla la gente que votó y la que optó por no hacerlo.

Finalmente, prefirió no hablar acerca de si hubo o no culpables de que los resultados electorales hayan sido adversos a los candidatos panistas, al argumentar solamente que “yo no quiero hacer una crítica que no la haga el partido, y hay que ser serios en esta revisión”.

ACUSAN TRAICIÓN EN MORENA

La derrota de Morena en Coahuila se atribuyó a la supuesta traición de las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez Galván, quienes fueron acusadas de traicionar al partido “al socavar desde la parte interna para ayudar al adversario”.

El senador Armando Guadiana, acompañado de los ex candidatos del partido, señaló durante una conferencia que “fue a través de casillas que se prestaron a interés de los adversarios por unos cuantos pesos, tal como lo hizo Judas”.

A ver a ver... aquí el tema es cómo trabajó la estructura partidista en Hidalgo y en Coahuila...

¿Qué dirán de esto Reyes Flores Hurtado, Armando Guadiana Tijerina, Abraham Mendoza Zenteno, Hortencia Sánchez, Ramírez Cuéllar? — El Hijo del Rayo (@elhijodelrayo) October 19, 2020

Agregó que dará la información técnica de paquetes electorales y proceder a las impugnaciones y denuncias correspondientes el próximo jueves.

Asimismo, repudió que las integrantes del mismo partido “hayan ensuciado la contienda electoral, con las misma prácticas a las que fueron arrastrados sus militantes”.

Mientas que los ex candidatos expusieron irregularidades en las casillas electorales de sus distritos, como la doble participación ciudadana con credenciales compradas aprovechándose del uso de cubrebocas.

Guadiana, además, lamentó la omisión de la dirigencia nacional al frente de Alfonso Ramírez Cuellar y la confianza que depositaron en sus integrantes, quienes dejaron pasar una oportunidad importante para posicionarse en el Congreso local.

TRES PARTIDOS PIERDEN REGISTRO

Tres partidos políticos perdieron su registro en Coahuila al no alcanzar el porcentaje de votación mínima que requerían para permanecerse como organización política activa.

De acuerdo con los resultados preliminares, los que no podrán participar en una nueva contienda son: Unidos, Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Emiliano Zapata.

El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que dichas organizaciones recibieron cantidades millonarias para sus actividades ordinarias y sus gastos de campaña, recursos que serán ahora un ahorro para el Estado y la economía de Coahuila.

El Partido Unidos, con Rubén Humberto Moreira a la cabeza, recibía $2 millones 426 mil 837 pesos para sus actividades ordinarias, además de $728 mil 051 para sus gastos de campaña.

Otro de los Partidos que perdieron su registro, y por ende los recursos que les proporcionaba el IEC, es el de la Revolución Coahuilense, que lidera Abundio Ramírez Vázquez, al que se le entregaban cantidades semejantes al de Partido Unidos.

En igual situación se encontraba el Partido Emiliano Zapata, que controlaba el líder de la UNTA, José Luis López Cepeda, quien recibía $2 millones 426 mil 837 para sus gastos generales, además de $728 mil 051 que debió haber utilizado para gastos de campaña.

Ahora solo falta que el IEC dé a conocer formalmente a esos tres partidos que perdieron su registro y exija la documentación respectiva sobre los gastos de campaña. En caso de no entregar pruebas claras de los gastos, tendrán que devolver esos recursos.

ELECCIÓN PACÍFICA

La jornada electoral en Coahuila se desarrolló sin incidentes mayores y los coahuilenses eligieron a quienes integrarán la próxima legislatura en el Congreso local, según informó la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que no hay reportes de hechos extraordinarios durante los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo.