Elecciones 2021: tunden a Clara Luz por pasado priista en NL

MONTERREY.- La segunda semana de campañas en Nuevo León ya prendieron el ambiente electoral. Los primeros roces los han protagonizado la candidata a la gubernatura por Morena, Clara Luz Flores; el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y el comediante Marco Polo, un actor que realizó una parodia y que le costó una demanda de la morenista.

En un spot, Samuel García señala que "los de la vieja política Adrián de la Garza, los Medina, Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra me tienen miedo porque no soy como ellos, yo no vengo del PRI, no robo, soy incorruptible".

Asegura que Morena fracasó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en su intento de censurar el spot "No soy como ellos".

El INE está confirmando que no se advierte, de manera evidente, imputación de hechos falsos cuando yo digo que Abel, Clara Luz, Adrián y Medina son del PRI y que nos tienen mucho miedo, y que se fueron a Morena para seguirse enriqueciendo con otra fachada, y mi tarea es desenmascararlos

"Nos quieren censurar y no lo van a lograr, porque los nuevos, los incorruptibles, los preparados, ya llegamos para sacar a la vieja política de Nuevo León".

Puntualizó que el INE resolvió a su favor y que la Comisión de Quejas y Denuncias declaró que no existe uso indebido del material que público en sus redes sociales.

ESTE ES EL SPOT QUE CLARA LUZ Y MORENA INTENTARON CENSURAR EN EL INE. Decir la verdad no es un delito, míralo: no hay mentiras, calumnias ni guerra sucia, como sí hacen ellos. No me van a callar porque yo voy a seguir defendiendo a Nuevo León, ¿le entras? pic.twitter.com/8wRsQz6lQd — Samuel García (@samuel_garcias) March 10, 2021

Y advirtió que apenas inicia la batalla, quedan 88 días de spots y "vamos a continuar desenmascarando. Son tantas las carpetas, cada día vamos a señalar lo que han saqueado, para que no nos vayamos a equivocar".

El INE determinó que "se concluyó que, bajo la apariencia del buen derecho, el material denunciado no se basa en algún estereotipo por razón de género o por el hecho de ser mujer", ya que no se advierte que las "imágenes o expresiones tienen por objeto menoscabarla, denigrarla o calumniarla por ser mujer".

LA PARODIA INCÓMODA

Por otro lado, la candidata de Morena se vio envuelta en otro escándalo cuando demandó ante las autoridades electorales al comediante Marco Polo, quien se vio obligado a ofrecer disculpas por parodiar a Clara Luz Flores junto con una actriz; la resolución fue calificada de censura e injusta.

De acuerdo con el comediante, la candidata de Morena interpuso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia por violencia política contra la mujer por el contenido del programa, en el cual su personaje lo interpreta la actriz Judith González.

Marco Polo, conocido por parodiar a Samuel García, candidato de MC al gobierno estatal en el programa en línea #Senathor, a su vez calificó como una injusticia la denuncia que interpuso la candidata a la gubernatura.

En realidad es su marido el que la instruyó a poner la denuncia. Él es quien gobernó en Escobedo y quien realmente va a gobernar en caso de que gane Clara, todo Nuevo León lo sabe????.



Solo que le ganó el coraje y no razonó el costo político de hacer esto.pic.twitter.com/1cHSpCpwIz — Carlos Rojas (@CharlesRojasF) March 10, 2021

"En mi afán de comunicar mi universo, al parecer hemos fallado de manera inconsciente y el mensaje que hemos querido enviar se ha tergiversado, y por lo cual quiero ofrecer a título personal y en nombre de todo mi equipo una disculpa pública a la candidata de la Gubernatura del Estado de Nuevo León por Morena, Clara Luz Flores, por cualquier comentario o alusión a su persona donde se pudiese haber sentido violentada por el guión, tal como lo interpuso en una denuncia en mi contra", comunicó Marco Polo.

"Es increíble cómo muchas veces entre mujeres, en lugar de echarnos la mano, nos ponemos el pie. Es increíble que las mujeres que pretenden gobernarnos para proteger nuestros derechos sean quienes desde ya busquen la censura, la intimidación y los recursos legales que tienen para impedirnos la libre expresión", dijo a su vez Judith González, quien sostiene que como actriz, madre soltera y mujer, la denuncia es un atropello, una injusticia y una falta de ética.

El actor Marco Polo informó que por el momento bajaron los videos en los que se hace parodia de la candidata pero que continuarán con su proyecto de comedia.

RECHAZA MORENA CENSURA

Mientras tanto, a través de un comunicado el equipo de comunicación de la candidata Flores Carrales dijo que de ninguna manera se trata de coartar la libertad de expresión de las personas, al tiempo que celebró el interés del actor de continuar con su trabajo.

Lo que proponemos es que, mediante el arte, la cultura y el entretenimiento, no se sigan promoviendo estereotipos que discriminan, minimizan, humillan y dañan a cualquier persona

"Sobre la denuncia presentada por violencia de género y con el interés superior de que se proteja a las mujeres y evitar que se normalicen este tipo de acciones, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una serie de medidas para evitar las agresiones físicas, económicas, morales y políticas durante los procesos electorales", explicó.