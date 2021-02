Elecciones 2021: el reto de Morena en Guerrero se llama Félix Salgado

CHILPANCINGO.- Inmerso en pugnas internas en varios estados por la designación de candidatos, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrenta en Guerrero el mayor de sus retos con miras a la elección por la gubernatura del 6 de junio: Félix Salgado Macedonio.

La cúpula morenista se afana en posicionar contra viento y marea a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador. Y esa necedad no sólo ha dividido al partido, sino que ahora algunos de los resentidos –en particular los seguidores del derrotado Pablo Amílcar Sandoval– intentan negociar posiciones, en tanto que otros estudian la posibilidad de votar por la alianza PRI-PRD.

El caso Salgado detonó la indignación ciudadana, principalmente en las organizaciones feministas, y causó ya una fractura interna en la base de Morena, que incluso amenaza con beneficiar de manera abierta a la alianza electoral PRI-PRD.

La red Mujeres en Plural, se sumó a la petición de diversas organizaciones feministas y representantes populares de Morena que se han pronunciado porque ese partido reconsidere el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero para las elecciones federales de este año.

POSICIONAMIENTO ANTE EL REGISTRO DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO COMO PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO

La organización feminista demandó a la dirigencia nacional de Morena facilitar lo necesario para brindar las diligencias, por parte de la Fiscalía General del Estado, priorizando a la denunciante como víctima.

Por décadas han llegado al poder personajes impresentables y ejemplos tenemos en todos los partidos políticos, ninguno se salva. Después de las elecciones de 2018, donde la población salió a votar y en la gran mayoría de los casos a aplicar un voto de castigo, uno pensaría que tendrían mayor cuidado en las personas que eligen para representarlos

Este lunes también, Pedro Carrizales, "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí, manifestó su opinión sobre la candidatura de Félix Salgado ante las acusaciones por violación.

"Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos", escribió "El Mijis" en sus redes sociales.

"Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos", escribió "El Mijis" en sus redes sociales.



"No solo es Félix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar.

"No solo es Félix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar.



"Es la forma en que confirmamos que existe un sistema patriarcal que justifica y perdona cualquier abuso contra ella", agregó.

De mantenerse en camino a la boleta, esta será la tercera vez que el también senador con licencia busque la gubernatura de Guerrero: la primera fue en 1993 y la segunda en 1999.

El guerrerense inició su carrera política en el PRI, partido al que renunció para sumarse al PRD, con el que llegó a la presidencia municipal de Acapulco.

LAS DENUNCIAS

Este lunes, Morena Guerrero, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, registró a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador a pesar de que cinco mujeres lo acusan de delitos sexuales y de múltiples protestas de feministas, mujeres y hombres, que exigen lo contrario.

"Se vino hacia mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura", contó Paulina, quien en 1998 tenía 17 años de edad. Denunció a Salgado Macedonio, pero para la Fiscalía estatal el delito prescribió.

Una segunda mujer denuncia que en mayo de 2016 fue drogada y violada por el político cuando estaba en su casa.

Cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco (2006-2008), la entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado Carbajal lo denunció en 2007 por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación.

Una cuarta víctima: Brenda, contó que "estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo ´no pasa nada, no seas sangrona". Brenda presentó denuncia por violación en la Fiscalía de Guerrero.

En este caso, el exfiscal Xavier Olea admitió que el caso nunca llegó ante el juez porque el gobernador le pidió en 2018 que no solicitara una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio.



Finalmente, Marxitania Ortega acusó que "estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos".

REGISTRO CONTRA VIENTO Y MAREA

Pese a las denuncias en su contra por violación y acoso sexual, el senador Félix Salgado Macedonio fue registrado el lunes Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como candidato de Morena a gobernador por Guerrero.

Este lunes, el funcionario entregó la solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, de cara a las votaciones del próximo 6 de junio.

"Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación (como llama a su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador)", dijo Salgado Macedonio, tras presentar su solicitud.

Salgado presentó su solicitud entre gritos y apoyos de simpatizantes y se comprometió a hacer una campaña propositiva, sin caer en lo que llamó "guerra sucia" y sin denostar a ninguno de sus adversarios políticos.

Poco antes de la entrega de la solicitud, en la Ciudad de México integrantes de grupos feministas protestaron frente a Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador frenar la candidatura del senador.

Las manifestantes criticaron el apoyo y señalaron que, "en un hecho sin precedentes", el presidente respaldó la precandidatura de Salgado Macedonio argumentando que son situaciones "'partidistas y producto de la temporada (electoral)".

Refirieron que no tomó en consideración que aún se encuentra vigente la denuncia por violación realizada en 2016 y ratificada en 2017, así como una queja de acoso que data de 2007 ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero.

EL OTRO CONTENDIENTE

El 12 febrero, Mario Moreno Arcos fue elegido como candidato de la alianza PRI-PRD para la gubernatura de Guerrero.

El ahora candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, llega arropado por Héctor Astudillo, Ángel Aguirre, René Juárez y los hermanos Ricardo y Javier Taja --ambos señalados públicamente de realizar presuntos negocios al amparo del poder junto a los hijos del actual mandatario estatal--, pero distanciado del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien hasta el momento no ha fijado una postura sobre esta designación.

Las dirigencias nacionales y dirigencias estatales de ambos partidos dieron a conocer que como resultado de valoraciones políticas y diversos estudios de opinión pública, la alianza postulará al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero y dos veces alcalde de Chilpancingo.



Los partidos indicaron, en un comunicado, que "en la importancia del trabajo de unidad de ambos institutos políticos y sus respectivas militancias, estamos seguros de que se realizará un esfuerzo conjunto para ganar la confianza de las mujeres y los hombres en la entidad, y continuar por la ruta del desarrollo y bienestar de los guerrerenses, así como del fortalecimiento de las libertades y la democracia".

¿QUÉ SE ELEGIRÁ EN LAS ELECCIONES GUERRERO 2021?

En Guerrero se votarán 30 cargos de elección popular, entre ellos diputaciones, ayuntamientos y una de las 15 gubernaturas de la federación, pero hay más.

Los más de 2 millones y medio de guerrerenses dentro del padrón electoral podrán votar por 28 diputaciones de mayoría relativa, 80 presidencias municipales y 580 regidurías. También se renovarán 85 sindicaturas y 18 diputaciones de representación proporcional.

Se trata de las elecciones más grandes de la historia en México, con miles de cargos públicos, incluidos legisladores federales y 15 gobernadores.