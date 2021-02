Elecciones 2021: BC va por romper abstencionismo histórico

TIJUANA.- Baja California, uno de los estados del país con los más altos niveles de abstención cuando se trata de ir a las urnas, está a la puerta de un proceso electoral histórico.

Habrá 12 partidos políticos buscando el voto ciudadano con decenas de candidatos nuevos o buscando reelección para los 122 cargos públicos que están en juego.

Pero entre los 5 ayuntamientos, las 13 diputaciones federales, los 25 escaños del congreso local y la gubernatura, ésta última concentra la mayor expectativa y podría tener hasta 8 candidatos.

Por un lado está la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), que pretende renovar la hegemonía lograda en la elección del 2019 cuando ganó todos los cargos locales, y por otro la coalición Va por Baja California (PAN-PRI-PRD), que quiere recuperar al menos parte de los espacios perdidos hace dos años.

A mis compañeros participantes de la encuesta les reitero mi compromiso por la unidad de nuestro partido y les agradezco enormemente sus mensajes de apoyo.

¡No les vamos a fallar! — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) December 13, 2020

Y mientras la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, ya fue elegida por Morena como la candidata de su alianza, el Partido Acción Nacional (PAN), que tiene la prerrogativa de elegir a la abanderada para su coalición, aún no tiene nada definido.

Su militante Gina Cruz, actual senadora por Baja California, era una posibilidad, pero ella ya declinó públicamente porque si deja la Cámara alta llegaría a ese espacio Iraís Vázquez, una ex diputada local que fue expulsada de Acción Nacional, tras apoyar la iniciativa para ampliar de 2 a 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla.

El partido habría invitado entonces a la empresaria Carolina Aubanel Riedel, hija del primer alcalde de Tijuana (1954-1956) y ex gobernador interino de Baja California, Gustavo Aubanel Vallejo, pero reportes periodísticos refieren que no aceptó.

El tercer nombre para la coalición Va por Baja California ha sido el de la dos veces diputada federal por Ensenada, Eloisa Talavera; sin embargo, al parecer no convence al partido blanquiazul y por eso éste sigue buscando candidata, pues la decisión es llevar una mujer a la contienda.

La exmodelo mexicana, ganadora del certamen Miss Universo en 1991, Lupita Jones, también está entre las aspirantes consideradas por el PAN para contender por la gubernatura.

LOS OTROS SEIS

Los otros seis partidos con registro para la competencia electoral irán por su cuenta, así que cada uno podría presentar a un candidato o candidata para tratar de suceder al morenista Jaime Bonilla Valdez.

Uno de los partidos que ya definió es Movimiento Ciudadano (MC), quien se encuentra promoviendo a Alejandro Mungaray Lagarda, ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y ex secretario de desarrollo económico en la administración estatal del panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).

Ese ex gobernador fue considerado como un posible candidato a la alcaldía de Tijuana, la ciudad que gobernó entre 1995 y 1998, pero el también ex diputado federal ya se descartó.

Quien no ha retirado su intención de pedir el voto, pero por la gubernatura y por segunda ocasión, es Jorge Hank Rhon, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que al no ser nombrado para encabezar la alianza opositora porque no lo quiso el PAN, está en pláticas con el Partido de Baja California (PBC).

Los partidos Encuentro Solidario (PES), Encuentro Social de Baja California, igual que los recién creados Fuerza México y Redes Sociales Progresistas (RSP), no han dado a conocer quiénes podrían ser sus representantes.

??¡#NingunAgresorEnElPoder



??Candidatos y funcionarios señalados por misóginos y agresores

??@HectorAlonsoG

??@fernandeznorona

??@JorgeHank_Rhon

??@FelixSalMac



?? ? Y muchos más

??Conoce sus frases machistas así como las acusaciones en su contra ????https://t.co/M8YpF4Lpmh — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) February 8, 2021

En los municipios y en el Congreso local los nombres son todavía más difusos, tanto en el grupo gobernante como en la oposición, porque los actuales munícipes, legisladores y legisladoras podrán buscar la reelección por primera vez en la historia del estado.

Un caso es el de Arturo González Cruz, quien falló en su intento por ser el candidato a gobernador de Morena, pero no ha definido si pedirá al partido la oportunidad de despachar otros tres años en el Ayuntamiento de Tijuana.

Reciba la autorización o no, ya hay una fila de aspirantes a administrar la ciudad fronteriza más habitada del estado, porque ya levantaron la mano Jaime Martínez Veloz y Julián Leyzaola Pérez.

El primero viene de perder la elección a gobernador en 2019 abanderando al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ese mismo año tuvo a Leyzaola Pérez como su candidato a la alcaldía de Tijuana.

La #FEDE garantiza la legalidad en elecciones y coadyuva a la renovación periódica y pacífica del poder público en México. Si fuiste testigo o víctima de un delito electoral puedes presentar una denuncia a través de #FEDETEL 800 8 33 72 33 o por #FEDENET https://t.co/yBAwYGSiez pic.twitter.com/iHXHgU6oSg — Baja California (@FGR_BC) February 7, 2021

Esa fue la segunda ocasión consecutiva que el militar en retiro, sobre el que pesan acusaciones y una orden de aprehensión por tortura, quiso gobernar Tijuana. Si este año logra un amparo para no ser detenido por la Fiscalía General Estatal (FGE), podría buscar la alcaldía por tercera ocasión.

Partidos como el PRD y el PES han mostrado interés por llevarlo como su candidato, pero mientras siga siendo un prófugo de la justicia, su registro en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), es imposible.

Donde se espera la mayor cantidad de movimientos es en el poder legislativo local, donde diputados y diputadas pueden pedir la reelección a sus partidos, aunque hay quienes pretenden ir por otro cargo.

Es el caso de la diputada Montserrat Caballero que quiere ser candidata a alcaldesa de Tijuana con Morena, y aunque su notoriedad pública la ganó cuando fue captada bebiendo cerveza durante una sesión del congreso, su servilismo al gobernador Jaime Bonilla presentando y defendiendo algunas de sus propuestas, es un elemento que le da una posibilidad.

En las ciudades de Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y Mexicali, ninguno de los partidos ha manejado nombres, sobre todo porque los lineamientos para la equidad de género en las candidaturas será la clave.

En el pasado reciente, los partidos en Baja California se han limitado a entregar a mujeres las candidaturas de las ciudades menos pobladas, como Tecate y Playas de Rosarito, pero luego de las controversias en tribunales, es probable que hoy deban llevar candidatas en tres de los cinco municipios del estado, y tendrían que ser los más grandes, que son Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Además varios partidos han enfatizado que ante el desgaste de rostros y nombres de políticos ya conocidos, su apuesta será presentar ciudadanos con trayectoria pública honesta, pero ese solo es el principal que deben enfrentar.

El otro es convencer a la población de ir a las urnas el próximo 6 de junio porque en las elecciones registradas en la última década en Baja California solo han participado 3 de cada 10 votantes.