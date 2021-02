Elección de Puebla aún no está definida: Enrique Cárdenas

PUEBLA (La Silla Rota).- Mientras la mayoría de las encuestas establece una diferencia de al menos dos a uno a favor del abanderado de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta, el candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, aseguró que la elección no está definida, porque la decisión final la tienen los poco más de 4.5 millones de electores que están en posibilidades de votar el 2 de junio próximo.

En el diálogo que tuvo con La Silla Rota, el investigador que ahora aspira a gobernador el cuarto estado más poblado del país, habló sobre seguridad pública, transporte público, infraestructura, economía e impartición de justicia, entre otros temas.

También expresó que de ganar los comicios el domingo próximo, hará lo que esté a su alcance para esclarecer las muertes de la extinta gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Lo anterior, pese a que en vida, se confrontó con ellos por el estilo de hacer política del matrimonio panista.

Cárdenas Sánchez también ofreció una relación de respeto a su autonomía constitucional a los 217 presidentes municipales, a quienes aseguró, no condicionará la aprobación de sus cuentas públicas como ha sucedido en Puebla. Esta semana, por ejemplo, su adversario priista, Alberto Jiménez Merino, declaró que ediles del tricolor han sido intimidados para que apoyen a Barbosa Huerta, a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas, debido a que Morena cuenta en este momento con mayoría en el Poder Legislativo.

Interrogado sobre por qué un ciudadano tendría que votar por él y no por alguna de las otras dos opciones, el doctor en Economía, precisó que a diferencia de los otros dos que contiendan por la gubernatura, no es político y sus acciones estarían encaminada a favorecer verdaderamente a los ciudadanos y no a construir su imagen, porque no tienen otra aspiración política.

Enrique Cárdenas hasta 2017, era conocido por su labor como catedrático e investigador. Estuvo al frente de la Universidad de las Américas Puebla y fue director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Un ejemplo, explicó, es la importancia de invertir en la primera infancia. Estudios internacionales marcan que por cada peso invertido en la primera infancia, el estado ahorrará 16 en la vida adulta de un ciudadano.

Hay programas que no tienen rentabilidad electoral, pero son urgentes y necesarios, agregó.

ISN para seguridad pública

Habló sobre cómo lograr la dignificación de los cuerpos de seguridad y el combate a la inseguridad.

Cárdenas Sánchez, a diferencia de Barbosa Huerta y del priista Alberto Jiménez Merino, el cobro del Impuesto Sobre Nómina no lo desaparecería, incluso lo podría subir medio punto más, bajo el compromiso con el sector empresarial de que será etiquetado para atender el rubro de seguridad pública.

Hay una parte del ISN que ya está comprometido para el pago de los Proyectos de Prestación de Servicios contratados en administraciones pasadas, pero el excedente, precisó, lo destinaría en su totalidad a seguridad, lo que podría generar ahorros al sector empresarial que en este momento además de pagar ISN ha tenido que invertir en seguridad privada.

Al ser la seguridad la principal exigencia por atender en el estado, ante el clima de violencia que azota las diferentes regiones, aplicaría esquemas ya utilizados en lugares como Chihuahua y Mérida, donde los policías son símbolo de autoridad y respeto entre los habitantes.

El presupuesto de seguridad, abundó, debe ser gastado en dos grandes rubros. El primero, para aumentar y duplicar el salario a los policías y el segundo para desarrollar inteligencia, distinto a espionaje –precisó-.

Está probado que el tema de la inseguridad se puede contener y disminuir, primero si se focaliza y segundo, se aplican esquemas de prevención.

En el tema de focalizar, agregó que está probado que en las ciudades el comportamiento delictivo es medible e identificable, porque sólo en ciertas colonias y a determinadas horas se cometen los crímenes. La importancia de desarrollar inteligencia es evitar que pasen y eso sólo se hará con investigación de por medio, en lugar de seguir a la deriva como hasta el momento.

Estimó, que 65 por ciento de los delitos se cometen principalmente solo en 15 de los 217 municipios de la entidad.

Ampliar y mejorar la red carretera

Como economista, indicó que es trascendente mejorar la economía del estado, a través del desarrollo de una red carretera que facilite el movimiento de los productos poblanos a mercados extranjeros, con la finalidad de que Puebla se favorezca con el Trabado de Libre Comercio.

El sólo hecho de mejorar las vialidades y por ende la comunicación, eleva la posibilidades de intercambio comercial de los poblanos, expuso.

Además de rehabilitar los 5 mil kilómetros de la red carreteras, crearías nuevas vialidades.

Reordenamiento del transporte público

En materia de transporte público, a diferencia de Barbosa Huerta, quien anunció que analiza echar abajo la concesión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Cárdenas Hernández se pronunció a favor de recurrir a un esquema de asociación pública, donde el gobierno y la iniciativa privada compartan los beneficios, pero también el costo de operación del servicio.

Urge en Puebla, a su parecer, un reordenamiento del transporte público, pero sólo será posible si los dueños son parte del sistema, dijo, con la finalidad de garantizar al usuario, pero también a los conductores, mejor condiciones, en lugar de que éstos se sigan arriesgando cada vez que se corretean por ganar pasaje.

Impartición de justicia

En un estado como Puebla, donde los delitos van en aumento, de acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sánchez Cárdenas aseguró que es necesario combatir la corrupción y profesionalizar la labor de los Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado para evitar que por expedientes mal estructurados y la falta de pruebas, regresen a las calles a los delincuentes detenidos.

En su esquema de trabajo, también está considerado mejorar el sistema penitenciario, para que a través de trabajo que realicen desde las cárceles, los prisioneros generen ingresos para sus familias y se eviten que los abandonen. Aunque el tema del abandono, manifestó, es mucho más común en el caso de las mujeres.

Antes de concluir, reiteró que es un ciudadano, sólo que esta ocasión impulsado por el PAN, PRD y MC para obtener un cargo de elección popular.

Rechazó tener diferencias o fracturas con las fuerzas políticas que lo respaldaron rumbo a Casa Puebla, y aseguró que confía en que los partidos harán su parte el día de la jornada electoral, es decir, cuidarán de las más de 7 mil casillas a instalarse durante la jornada electoral de este dos de junio.

El investigador acusado de truquear su declaración 3 de 3 y de acosar a una mujer en su pasado, acusaciones que rechazó en diferentes momento de la campaña, llamó a los ciudadanos a votar por él, para generar contrapesos con relación al gobierno federal que en este momento encabeza Morena a través de Andrés Manuel López Obrador y frente a la mayoría del Congreso Local.

ndm