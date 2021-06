Eliseo advierte larga batalla legal por Campeche; Layda celebra victoria

CAMPECHE.- Movimiento Ciudadano (MC) pedirá se cuente cada uno de los votos en las sesiones de cómputo Distrital que iniciará este miércoles. "Vamos a pelear por el respeto a la voluntad ciudadana", advirtió el candidato a gobernador por el partido naranja, Eliseo Fernández Montufar.

Aclaró que él no quiere que se anule la elección, como le han planteado algunas personas. "Yo quiero que se abra cada urna y de manera legal se cuente cada voto para que se respete" el veredicto de los campechanos.

El candidato de MC explicó que existe un equipo legal que ya trabaja fuerte, están ordenando la información que aún les falta, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos, pues aún no se acaba la contienda y no permitirán que "se roben nuestro triunfo".

Calificó de irresponsabilidad de que alguien se declare ganador –como la candidata de Morena Layda Sansores-, pues aún se llevará semanas para definir al futuro gobernador de Campeche, que asumirá el caro el 16 de septiembre.

Estimó que el resultado de la elección de gobernador de Campeche, llevará un poco más de tiempo, pues será un tema legal, "a fin de limpiar el cochinero, no voy a permitir por ningún motivo que se roben la voluntad ciudadana y el futuro de los niños".

Lo que sigue es hacer cumplir la voluntad del pueblo campechano. Defenderé nuestros votos honestos, en cada casilla de cada comunidad, en cada municipio, para que Campeche sea un mejor lugar para vivir.



De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Campeche (IEC), que cerró las 20.00 horas de este lunes 7, con la contabilidad de mil 50 actas de casillas, 88.2 por ciento de las que se instalaron en la jornada electoral, la candidata morenista Layda Sansores San Román obtiene el 33.22 por ciento de los votos, con 123 mil 741 sufragios.

Mientras que Eliseo Fernández, con 117 mil 522 votos, se ubica en segundo lugar, a seis mil 219 votos, el 1.66 por ciento, de la morenista.

En tercer lugar, a una distancia de ocho mil 917 votos, el 2.39 por ciento, de Layda Sansores, se coloca el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD, Christian Castro Bello, quien lleva 114 mil 824 votos, el 30.82 por ciento.

En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, el abanderado de Movimiento Ciudadano dijo que entre el "cochinero" que fue la jornada electoral del 6 de junio, existen actas donde duplicaron las cantidades de votos y el principal foco de se presentó en Ciudad del Carmen, "fue terrible". En ese municipio, Morena ganó la alcaldía con el exalcalde expanista Pablo Gutiérrez Lazarus, y también los seis Distritos de diputados locales.

El abanderado de MC no mencionó al candidato del PRI-PRD-PAN, Christian Bello, sino atribuyó a la morenista Layda Sansores las trampas en los comicios.

Ironizó que el "nuevo PRI, el PRI de Layda", compró votos, funcionarios de casillas, amenazó a la gente con los programas federales y compraron credenciales de elector.

Insistió en que la contienda electoral "aún no se acaba, y que nadie engañe de que ya ganó". Descartó también realizar marchas y manifestaciones en las calles, como le han solicitado sus simpatizantes, "nosotros no somos así, somos diferentes a ellos. Ahorita es un tema legal, no hay necesidad de manifestaciones".

LAYDA SALE A FESTEJAR

Bajo fuerte aguacero, la candidata de Morena-PT a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román, encabezó con miles de sus simpatizantes la "Marcha de la Victoria".

El contingente partió del Parque de San Francisco, bajo la intensa lluvia, lo que obligó a muchos morenistas el buscar refugio o desistir de continuar la caminata. Momentos antes, las 18.00 horas, se registraba un intenso calor y con sol.

Sansores San Román arribó al punto de partida de la caminata, minutos antes de la lluvia, incluso cuando arrancaba se desató el aguacero, y no tuvo otra que continuar la caminata.

El propósito de la "Marcha de la Victoria", era el "arropar" a todos los que participaron como candidatos a alcaldes y diputados, ganadores y derrotados, explicó en dirigente morenista.

La movilización morenista se realiza en la víspera del arranque de las sesiones de cómputo de las mil 190 paquetes electorales de los comicios de gobernador, 13 alcaldías y 21 Distritos locales, que inicia este miércoles 9. Todos llevaron contingentes de los diversos puntos de la geografía campechana.

La lluvia amainó poco antes de que llegaran al punto final, el Asta Bandera Monumental, sobre el malecón, a tres kilómetros del Parque de San Francisco.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Campeche (IEC), que cerró las 20.00 horas del lunes 7, con la contabilidad de mil 50 actas de casillas, 88.2 por ciento de las que se instalaron en la jornada electoral, la candidata morenista Layda Sansores San Román llevaba la ventaja con 33.22 por ciento de los votos, es decir 123 mil 741 sufragios.

En tanto, Elíseo Fernández Montufar, abanderado de Movimiento Ciudadano, le seguía con 117 mil 522 votos, a seis mil 219 votos, el 1.66 por ciento, de la morenista.

Y a una una distancia de ocho mil 917 votos, el 2.39 por ciento, de Layda Sansores, se colocaba el abanderado de la alianza PAN–PRI–PRD, Christian Castro Bello, con 114 mil 824 votos, el 30.82 por ciento.





