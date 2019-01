El viacrucis para identificar el cuerpo de un desaparecido en Veracruz

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 13/01/2019 06:51 p.m.

Xalapa, Ver. – La identificación de cuerpos en Veracruz se ha convertido en un problema para las familias de desaparecidos. Autoridades de los dos niveles de gobierno han limitado compartir los bancos de datos de ADN de la policía científica, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General; sumado a que no se ha explicado a las familias las probabilidades de identidad al comparar las muestras entre los padres y los desaparecidos.

Integrantes del Colectivo María Herrera localizaron y dieron identidad a cinco jóvenes de Papantla, Poza Rica y Emiliano Zapata, a tres años de proporcionar la información a la Fiscalía General no se ha dado trámite para entregarlos a sus familiares.

Familiares de desaparecidos toman Fiscalía en la zona sur de Veracruz

Otros 270 cuerpos extraídos de Colinas de Santa Fe y 186 en Arbolillo -dos de las fosas más grandes del Estado- siguen en el Forense, pues los resultados de las pruebas de ADN no son concluyentes.

Rosalía Castro Toss, Integrante de Colectivo Solecito Veracruz expuso que ha faltado información a los integrantes de Colectivos de Búsqueda, pues se ha detectado que existe un mayor porcentaje de coincidencia cuando la prueba de ADN es entre dos varones -un familiar y quien no fue localizado-.

Cuando sólo va la madre, la probabilidad se reduce a un 50 por ciento de coincidencias, lo que limita a la autoridad a entregar los cuerpos. Eso ha motivado el rezago en la identificación de los restos extraídos de cementerios clandestinos, consideró.

"No hay una base de datos ni estatal, ni nacional (...) es importante aclarar: sí él que desapareció es hombre, tiene que ir la mamá y el papá, y si el papá por alguna causa no está, puede ir un hermano del papá u otro hijo, porque los genes de hombre con hombre dan más coincidencia, igual los de mujer (no localizada) y mujer (mamá o hija)", explicó en entrevista.

La activista reconoció que no se ha explicado claramente a las familias sobre las combinaciones de las muestras de ADN, sumado a que no se comparten los datos que se han generado entre el Estado y la Federación.

"Necesitamos explicar a las familias, necesitamos la base de datos y que se hagan las confrontas" expuso la madre de Roberto Carlos Casso Castro, quien desapareció el 24 de diciembre del 2014 en la carretera Veracruz-Huatusco.

Castro Toss consideró necesario involucrar a funcionarios de la policía científica a las reuniones que se han implementado con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para así tener una base de datos nacional que compartir, "si no de nada sirve, puede estar el ADN de alguno, pero si no lo mando a Veracruz de qué sirve".

En Santa Fe se han localizado 289 cuerpos, se han entregado a sus familias a 19. En Arbolillo se habló de 196 cuerpos y se han identificado sólo ocho.

FGE es negligente en entregar cuerpos

La integrante de Colectivo María Herrera, María Celia Torres Melo expuso que ellos lograron identificar al menos cinco cuerpos que siguen en Servicios Periciales, por las omisiones de funcionarios de la Fiscalía General.

Un caso, citó, es de los tres jóvenes que fueron levantados en marzo del 2016, al parecer por policías municipales, que desaparecieron en tres momentos diferentes, según denunciaron sus familiares.

Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años, y Luis Humberto Morales, de 18 años, estaban juntos la última vez que los vieron, también desapareció Jesús Alan Ticante Olmedo, de 24 años, por lo que se abrió la carpeta de investigación 326/2016.

Noé Martínez López, iban a bordo de un vehículo Aveo rojo en calles de Papantla cuando fueron perseguidos por policías de la patrulla 084, quienes presuntamente dispararon al auto y le poncharon las llantas.

También, se localizaron a dos jóvenes en la fosa de Emiliano Zapata, en una barranca de la colonia antorchista "Ingeniero Aquiles Córdoba", en el año 2016; "era un apareja la muchacha fue entregada a su familia, pero el muchacho no. Yo creo que esos casos tienen que agilizarse, no tiene por qué retener lo cuerpos".

"Y hay otro de un joven de Poza Rica que se encontró la osamenta, pero por la ropa lo identificó la familia (...) tiene cuatro años (que lo localizaron)".

LEA TAMBIEN Cifras de desaparecidos: la herencia de Yunes que Fiscalía oculta En el Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes) únicamente aparecen fichas de personas no localizadas en el gobierno de Javier Duarte

mvf