"El Travieso" y otros deportistas en busca de la candidatura en Sonora

HERMOSILLO.- Las piezas en torno al proceso electoral 2021 ya comienzan a moverse en Sonora. Los principales partidos políticos ya buscan figuras polémicas y destacadas para que sean quienes los representen en las boletas; uno de estos nombres es el del boxeador Jorge “El Travieso” Arce.

El pasado 29 de julio, el pugilista sinaloense anunció en su cuenta de Twitter que se mudaría a Hermosillo, la capital de Sonora, para continuar sus estudios, terminar la preparatoria y hasta buscar una carrera universitaria.

“Buenas tardes mi raza, para informarles en los próximos días me voy a vivir a Hermosillo, voy a entrar a estudiar, este Coronavirus me hizo reflexionar, y superarme, quiero poner el ejemplo a mis hijos que nunca es tarde para superarte, y ser mejor, por ahí nos vemos pronto”, escribió.

“El Travieso” Arce había visitado la ciudad en varias ocasiones, incluso fue invitado por el gobierno de Claudia Pavlovich para formar parte del programa “Ponte frente al espejo”, que busca concientizar la importancia de la salud mental y sobre el uso de las drogas.

Para esta campaña de la Secretaría de Salud tuvo una pelea de exhibición con Julio César Chávez a principios de este año, donde trabajó de la mano con el secretario de Salud, Enrique Clausen, y otros funcionarios del gobierno estatal.

Además, el boxeador tiene una amistad de varios años con Ernesto De Lucas Hopkins, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, que en los últimos días ha sido más pública con intercambios de mensajes en la plataforma de Twitter.

En uno de los videos que publicó Jorge “El Travieso” Arce dice que los políticos sonorenses “andan alterados” por su presencia en la entidad y llama a tener paciencia sobre los rumores de una posible candidatura para un puesto de elección popular.

“Andan muy nerviositos hablando de política, hay que respetar la ley, no son tiempos de campaña todavía, anda muy alterada la gente tirando chingazos por todos lados, me quieren chamaquear, creen que estoy verde. No se desespere mi raza, tiempo al tiempo, los tiempos de dios son perfectos. ¿A qué le temen, pues? Tranquilos, no coman ansias”, comenta el boxeador.

Por su parte, el líder del PRI en Sonora también comentó que algunos integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están nerviosos por esta relación de amistad y los posibles planes para el proceso electoral que se avecina.

También, en rueda de prensa con medios de comunicación, De Lucas Hopkins aseguró que Jorge “El Travieso Arce” tiene las puertas abiertas en el PRI si desea buscar una candidatura, porque es una persona cercana a la gente.

Por su perfil y su trayectoria pudiera ser una carta electoral atractiva. Si Jorge Arce decide ser candidato y lo decide por nuestro partido, es más que bienvenido, o si lo quiere hacer por otro, pues también. Espero nomás que no siga poniendo nerviosas a las otras fuerzas políticas, porque sí es una realidad que se pusieron como locos y como locas cuando vieron esta relación y su participación en las redes sociales

El siete veces campeón mundial ha estado realizando trabajos de beneficencia en la localidad, como apoyos a comunidades vulnerables, entre ellos la construcción de cuartos de casa para los más necesitados.

LOS OTROS DEPORTISTAS POLÍTICOS EN SONORA

Sin embargo, Jorge “El Travieso” Arce no es el único deportista que ha “coqueteado” con la clase política en Sonora, donde varias figuras han buscado un puesto de elección popular en pasadas elecciones.

La más destacada y que ahora se encuentra en el ojo del huracán por presuntos actos de corrupción, es la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

La exvelocista originaria del municipio de Nogales, frontera con Estados Unidos, ha tenido varios cargos en la administración pública, entre ellas senadora por Sonora con el Partido del Trabajo (PT)

En las elecciones de 2018, abanderada de la coalición PT, Morena y PES ganó una diputación federal por el distrito II, mismo que dejó en septiembre, con licencia, para tomar el cargo en la Conade.

Otra de las figuras deportivas con cargos públicos en Sonora es el exboxeador José Luis Castillo, quién fue electo diputado local para la LXI Legislatura en el Congreso local, de 2015 a 2018.

El campeón mundial de boxeo, en la categoría de peso ligero fue postulado por el PRI para el distrito 14, con cabecera en municipio de Empalme y resultó electo.

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) replicó la fórmula en las elecciones de 2018 y designó como candidato a Orlando “Siri” Salido, por el distrito 16 de Cajeme y hoy en día forma parte de la LXII Legislatura en Sonora.

Ahora, el PRI podría buscar nuevamente un diputado boxeador o para algún otro cargo público, con la figura del sinaloense Jorge “El Travieso” Arce, ahora que cambió su residencia a Hermosillo.