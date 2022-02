"Él trae chofer y sus hijos pasan carencias", líder del PRD acusado de deudor alimentario

Bajo argumento de no tener dinero, Daniel "L" ha incumplido durante un año el pago de sus obligaciones mientras tanto lleva una vida de lujos y viajes, señaló Dulce C. (Especial)

OAXACA.- El vicepresidente de la mesa directiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, Daniel "L", fue exhibido como deudor alimentario moroso dentro del tendedero virtual.

Hasta el momento, el nombre del político oaxaqueño no ha sido ingresado al Registro Público de Deudores del Registro Civil, pues logró que archivaran la demanda asentada en el expediente 538/2020 interpuesta por Dulce C. su expareja.

"Tenemos dos hijos, una niña de 13 y uno de seis, él no se responsabiliza económicamente, no da dinero para el pago de colegiaturas, alimentación. Se esconde detrás de los cargos de sus familiares. El dinero no es para mí, yo trabajo, el dinero es para sus hijos porque esa es su responsabilidad", destacó.

Bajo argumento de no tener dinero, Daniel "L" ha incumplido durante un año el pago de sus obligaciones mientras tanto lleva una vida de lujos y viajes, señaló Dulce C.

A lo largo del proceso, los abogados que han conocido del caso han optado por abandonarlo probablemente bajo coerción de la familia del político.

"Llevo un año que metí la demanda y no ha avanzado. La demanda está en Juchitán porque cuando me separé de él me fui a vivir con mi mamá. Apenas en enero fui a revisar porque no veía ningún avance. En diciembre a él le llegó la notificación de la demanda, pero no respondió. No sé qué hizo. Le notificaron, pero no respondió y no continúo la demanda. Haga de cuenta que archivaron la demanda", declaró.

Dulce C. hizo un llamado a la dirigencia estatal y nacional del PRD para que tome cartas en el asunto y no proteja a una persona que está incurriendo en violencia económica contra ella y sus hijos, de la misma manera pidió a las instancias que conocen del caso, hacer lo que se requiera para que el político pague pensión alimenticia.

"No es justo que él traiga sus camionetas, que tenga chofer y sus hijos estén pasando carencias. Yo rento una casa, no dejó casa, no dejó nada, con decir que se llevó hasta mi ropa y zapatos, no sé qué hizo con eso. Me dejó sin nada. Eso es una burla, ¿en dónde están nuestros derechos?", expuso.

POLÍTICOS DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS EN OAXACA

Daniel "L" se suma a la lista de políticos y funcionarios oaxaqueños que están violentando el derecho de la niñez.

Desde el inicio de la jornada de lucha en Oaxaca en junio de 2021, las madres independientes han exhibido a varios políticos que se niegan a responsabilizarse económicamente y cumplir con los cuidados y crianzas de sus hijas e hijos, entre ellos el excontralor del Congreso de Oaxaca y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Facio Martínez; el excandidato del Partido Unidad Popular a la presidencia municipal de Matías Romero, Israel Gallego Soto.

Asimismo, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el órgano electoral local, Elpidio Altamirano; el actual presidente municipal de Mariscala de Juárez, Hugo Jairo Hernández; el edil de San Pedro Tapanatepec, Huberto López Parrazales; el excandidato del PT a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Casiano Luis Mejía; y el director Jurídico del PRI en Oaxaca, Martín Rosado.





