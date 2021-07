El tik tok de joven chihuahuense que se hizo viral al recibir la vacuna

CHIHUAHUA.- La vacunación contra el covid-19 sigue avanzado en todo el país, ahora tocó el turno a la población de 18 a 29 años.

Chihuahua es una de las entidades donde los jóvenes comenzaron a ser vacunados desde ayer, y donde resalta el caso de un chico que se hizo viral, luego de su reacción tras la aplicación de la dosis.

En un video que circula en redes sociales capta el momento en el que el joven lanza gritos y se tapa los ojos por los nervios que tenía al ver a la enfermera jeringa, los jóvenes que se encontraban alrededor del apanicado chico comenzaron a reírse, pero a él no le importó la vergüenza y no podía dejar de gritar del miedo que tenía por recibir su vacuna.

La grabación que circula en TikTok fue compartida por el usuario @sebastian_buenomx, y cuenta con 18.8 millones de reproducciones, 2.7 millones de me gusta y más de 27 mil comentarios.

En el video se puede ver al joven cubrirse los ojos con la mano y lanzar varios gritos, cuando la enfermera se acerca a vacunarlo ella se ríe de su reacción y frena para aplicar la dosis, en un segundo intento el joven vuelve a gritar, pero esta vez la enfermera logra aplicar la dosis, él chico al ver que ya fue vacunado levanta los brazo y comienza aplaudir, lo que genero que los demás asistentes le aplaudieran por su valentía.

El gobierno de Chihuahua en comunicado pidió que frente al incremento de contagios de covid-19, pide a la ciudadanía, incluyendo a los jóvenes ir a la vacunación y completar su esquema de dosis contra el SARS-CoV-2.

"Las personas no vacunadas, o con esquemas incompletos, son las más propensas a infectarse con la nueva cepa, por lo que ha aparecido en grupos etarios de juventudes no vacunadas, que no tomaron medidas de higiene y prevención de COVID-19", señala el comunicado del gobierno.

No es la primera vez que se vuelve popular un video de jóvenes gritando por miedo a la vacuna, en redes sociales también se han hecho virales casos en diferentes estados.

#Viral Se hace viral reacción de un hombre con fobia a las inyecciones, tapado de los ojos con un antifaz de #Panda pide que lo tomen de la mano para poder recibir la dosis de la #Vacuna contra el #Covid-19. ¿A ti te da miedo la inyección? #NoticiaLibre #Xalapa pic.twitter.com/P1aiZ6FNBF — El express (@Elexpress_ver) July 20, 2021

FOBIA A LA VACUNA

De acuerdo con expertos en la salud, las personas que sufren y gritan al momento de recibir la vacuna contra el covid-19, es por su miedo a las agujas, mejor conocido como aicomofobia.

La reacción que tuvo el joven en Chihuahua frente a la jeringa se debe al miedo excesivo hacia objetos puntiagudos o cortantes.

La aicmofobia es el miedo irracional a objetos punzantes o cortantes como agujas, cuchillos, tijeras, sierras, etcétera, así como a la lesión que pueden causar. Aunque también hay gente con esta alteración que también le teme a las puntas del paraguas, esquinas afiladas y hasta los dedos de la mano.

La personas con aicmofobia pueden marearse al simple contacto visual con objetos punzocortantes o sentir ansiedad, debido a que temen a sufrir algún tipo de daño, creen se desmayarán, perderán el control y sufrirán un ataque de pánico.

La aicomofobia podría ser causada por un acontecimiento traumático, susceptibilidades genéticas o también puede presentarse en personas neuróticas o con tendencia a sentir miedo en situaciones nuevas o desconocidas.

kach