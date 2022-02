El robo que terminó con un exdiputado muerto y cuatro detenidos

HERMOSILLO.- El plan era robar más de 7 millones de pesos que presuntamente estaban ocultos en la casa del excandidato a la alcaldía de Guaymas, Rodolfo Lizárraga. Sin embargo, cuatro de ellos terminaron detenidos y otro más fue asesinado.

Se trata de un entramado caso que investiga la Fiscalía General de Justicia de Sonora en el municipio porteño de Guaymas, que involucra a dos exdiputados, asesores y hasta un regidor del Ayuntamiento.



EL OBJETIVO: ROBAR DINERO DEL EXCANDIDATO

El 18 de enero, un grupo de personas ingresó de manera violenta a la casa del excandidato a la alcaldía de Guaymas, Rodolfo Lizárraga. Estaban armados y amenazaron a la víctima para que les diera los 7 millones de pesos que presumían estaban escondidos en el colchón de su cama.

No encontraron dinero alguno, pero aún así se cometió un delito al ingresar de manera violenta al domicilio, amenazar a Lizárraga y amedrentarlo.

Días después, el 28 de enero se reportó la desaparición del exdiputado Daniel Palafox Suárez; su cuerpo fue hallado a las dos semanas siguientes con signos de violencia: le habían cortado las manos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, las investigaciones apuntan al círculo cercano de Rodolfo Lizárraga, incluido el exdiputado, quien fue su suplente en el Congreso del Estado cuando solicitó licencia para contender por la alcaldía de Guaymas.

(Exdiputado Rodolfo Lizárraga)

Según la instancia, Jesús Iván "N.", regidor del Ayuntamiento de Guaymas, Roberto "N.", asesor jurídico del Ayuntamiento de Empalme, José Luis "N." y Bryan Alberto "N.", pareja sentimental de Lizárraga, confabularon para robar los millones de pesos.

Las indagatorias señalaron que el dinero correspondía a un préstamo hacia el candidato a la presidencia municipal, pero que había sido regresado una vez que se terminó la contienda y no resultó ganador.

"Los datos de prueba es con relación a un posible préstamo o financiamiento para una campaña (política) y posteriormente se exigió la devolución de ese recurso al momento que la persona ofendida no logró ganar la elección.

"...Posteriormente se empieza a filtrar información de que en ese domicilio se tenía una cantidad importante de dinero, estas personas presuntamente planearon la posibilidad de este robo y obtener el recurso de manera ilícita", detalló la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

El pasado lunes los cuatro involucrados fueron arrestados, se les vinculó a proceso y se les dictó prisión preventiva en lo que se lleva a cabo el juicio.

Los delitos por el que se les acusa son robo con violencia por dos o más personas en casa habitación habitada al momento de su comisión, con la agravante de portación de arma de fuego, al igual que asociación delictuosa.

"ESTOY SACADO DE ONDA, PERO EN MI CORAZÓN NO HAY ODIO"

La víctima, el excandidato a la presidencia municipal de Guaymas por el Partido del Trabajo envió un mensaje a través de sus redes sociales en las que asegura que no le desea mal a quienes le hicieron daño.

Explica que él solo presentó la denuncia ante la Fiscalía, sin saber que sus más allegados eran los involucrados en el robo a su domicilio.

"Estoy tranquilo, sereno, un poco sacado de onda cómo dicen los jóvenes, yo solo presenté una denuncia ante la Fiscalía por lo que me sucedió en mi casa, todo lo que hoy pasa es derivado de la investigación que se hizo. Jamás he deseado mal a nadie y nunca lo haré, no es mi esencia", expuso.





PT SE DESLINDA DE INVOLUCRADOS EN ROBO

Ante la detención de este círculo político de Guaymas, el Partido del Trabajo se deslindó de estas personas y aseguró que no forman parte de la línea partidista.

Sin embargo, el comisionado político en Sonora, Ramón Flores, no descartó que fueran militantes, por lo que dijo que esperarán los resultados concretos de las investigaciones que realiza la Fiscalía de Sonora.

"Las personas que han sido señaladas por nuestras autoridades, no forman parte de las líneas partidistas del PT, por lo que sus actos ilícitos de los que han sido señalados no nos afectan como partido ni a nuestra militancia", señala el comunicado.

Mientras tanto, los detenidos continuarán bajo proceso por el delito cometido contra el también exdiputado del PT, Rodolfo Lizárraga.