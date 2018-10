El primo de 'El Toñín' que gobernará municipio huachicolero

CLAUDIA LEMUZ/ CORRESPONSAL 02/10/2018 08:43 p.m.

PUEBLA (La Sillas Rota).- José Alejandro Martínez Fuentes es primo de Antonio Martínez Fuentes, alias "El Toñín", huachicolero con presencia en el Triángulo Rojo. Y, a partir del 15 de octubre será alcalde de Quecholac, municipio ubicado a 90 minutos de la capital poblana, con apenas 10 policías para atender la demanda de más de 40 mil habitantes.

Con domicilio en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, donde en dos ocasiones ha irrumpido la Secretaría de la Marina Armada, ahora teme por su vida y la de su familia, pero confía en que las autoridades federales y estatales hagan lo necesario para que los ciudadanos vuelvan a estar seguros en la región invadida por grupos huachicoleros que ordeñan y comercializan combustible de procedencia ilícita.

CNDH acredita que en El Palmarito sí hubo ejecución extrajudicial

Aunque este día la Marina intentó entrar a su casa y ya no lo hizo, como sucedió en los inmuebles de dos de sus vecinos, aseguró en entrevista para La Silla Rota, que no tiene nada que temer porque su familia directa y él, se han dedicado a trabajar el campo y no tienen temas pendientes con la justicia.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano declaró que la Marina llegó este día a Palmarito Tochapan para cumplir una orden de aprehensión contra grupos huachicoleros.

El operativo de la madrugada derivó en el cierre por más de seis horas de la autopista Puebla-Orizaba, después de que personal castrense presuntamente le disparó a una mujer en la pierna y maniató a otro sujeto cuando irrumpió en su vivienda.

¿Cuándo surge Alejandro Martínez?

Martínez Fuentes desde su designación como candidato a la presidencia municipal de Quecholac por el Partido Social de Integración (PSI) fue severamente cuestionado porque públicamente se le identifica no como el primo, sino como el hermano de "El Toñín" y estaba en duda su probidad.

A pesar de las críticas de los partidos políticos, quienes exigieron al PSI dejarlo fuera de la contienda, José Alejandro Martínez Fuentes contendió, ganó la elección constitucional y será presidente municipal de Quecholac a partir del 15 de octubre.

Mientras algunos señalan a su familia por liderar el comercio de huachicol en el Triángulo Rojo, el alcalde electo asegura que por años ha trabajado en el campo y a favor de su comunidad a través de la asociación civil Fusión y Fuerza.

El abogado, cuando se inscribió como candidato manifestó: "Amigas y amigos, agradezco por este medio todo el apoyo moral que me han brindado sobre todo cuando se pretendió dañar mi nombre y el (sic) de mi familia, así como de la asociación que represento. Sin duda y afortunadamente, quienes me conocen saben que mi lucha ha sido altruista y sin fines de lucro, promoviendo valores para evitar que nuestros jóvenes y niños caigan en manos de la delincuencia."

Martínez Fuentes la madrugada de este día trasmitió desde sus redes sociales que personal del Ejército Mexicano había violado la restricción que tenía al ingresar violentamente a Palmarito Tochapan, luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que, en el operativo de mayo del año pasado, personal castrense excedió sus funciones y no solo violó los derechos de los ciudadanos al sembrar armas, también ejecutó ciudadanos.

-¿La sombra de tu primo El Toñín te afecta?

"Yo creo que hasta cierto punto pudiera sí afectarme, porque genera incertidumbre el hecho de que hoy querían entrar a mi domicilio, pero no pudieron entrar. Temo por mi seguridad personal y por la de mi esposa y mis hijos. Se está desbordando esta situación...yo no tengo porque ampararme porque soy un ciudadano que subo, bajo, gracias a Dios no tengo nada de qué avergonzarme porque la gente que me conoce sabe que toda mi vida ha sido de trabajo."

-¿Por qué los ciudadanos de Tochapan este día te lanzaron piedras cuando intentaste negociar para reabrir la pista Puebla-Orizaba?

Ellos esperaban que yo los apoyara, pero no puedo estar a favor de situaciones ilegales, no es la vía para manifestar su inconformidad con la actuación del Ejército, precisó el edil electo, luego de que tuvo que abandonar la pista por las pedradas que recibió de la población que le recordó, lo respaldó para ganar en las urnas el pasado primero de julio.

Por último, dio a conocer que personal de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) este día nuevamente llegó a Palmarito Tochapan.

