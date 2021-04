El PRI también es alternativa en Chihuahua: Graciela Ortiz

El Partido Revolucionario Institucional perdió la confianza de los chihuahuenses y eso se refleja en las encuestas, que colocan en tercer lugar a su candidata a la gubernatura, Graciela Ortiz González. Sin embargo, ella asegura que ofrece una alternativa para que el estado no esté "entre lo malo del Partido Acción Nacional y lo peor de Morena".

El gobierno del exgobernador César Duarte, actualmente detenido en Estados Unidos y acusado en México por peculado y asociación delictuosa mandó a la lona al PRI, que perdió la gubernatura frente al PAN.

A casi seis años, la sombra del exgobernador parece seguir siendo una piedra en el zapato para el partido, en especial para la candidatura de Ortiz González, quien fue secretaria General de Gobierno durante esa administración.

En entrevista con La Silla Rota, la aspirante tricolor destacó que haber colaborado con Duarte no le ha afectado a su campaña porque ha trabajado también con otros gobernadores, por lo que los chihuahuenses la conocen y saben lo que ha hecho en la entidad.

Ortiz González declaró que no sabe si los chihuahuenses están castigando al PRI, pero apela a la experiencia que tiene como funcionaria del estado para convencer a la población y recuperar los votos.

La candidata señaló también que el gobierno federal se ha volcado para respaldar al candidato de Morena, pero que, si ella gana, buscará tener una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No desconozco la complicada situación del PRI

P: ¿Qué fue lo que la motivó a buscar la gubernatura de Chihuahua?

R: Yo soy una gente que he sido en el estado servidora pública, como secretaria de Educación y Cultura, como secretaria de Desarrollo Social, con la responsabilidad de atender la Salud, como secretaria General de Gobierno, como senadora de la República como diputada federal.

He trabajado toda la vida por mi tierra, por Chihuahua, conozco el estado, conozco sus problemas, conozco a la gente y me parece que en está en esta tesitura es mucho lo que puede aportar a Chihuahua y a los chihuahuenses desde la gubernatura del estado.

No desconozco lo complicado que es en estos momentos para nuestro partido la situación en el plano nacional, pero nosotros hemos venido ofreciendo una alternativa los chihuahuenses, a quienes consideramos que no pueden estar entre lo malo del PAN y lo peor de Morena y consideramos que somos una opción real que puede verdaderamente aportar a Chihuahua, venir a plantear soluciones y ponerle orden a un estado que ha venido en lugar de aumentar y crecer y mejorar, que ha venido rasgándose y que tiene problemas de seguridad, en salud, en educación y, sobre todo, en el aspecto de economía que se encuentra muy deprimida.

P: Las encuestas la colocan en tercer lugar, ¿cómo ve usted esta situación cree que los chihuahuenses están castigando de alguna manera al PRI?

R: Yo no sé si esa sea la situación, lo cierto es que tenemos a una candidata del PAN que tiene cinco años en campaña desde la presidencia municipal, a un candidato de Morena que tiene dos años con todos los recursos de Bienestar, haciendo campaña a condición.

Ahora, nosotros estamos haciendo el trabajo que sabemos hacer, el trabajo de estructura, el que busca el convencimiento y la convicción primero del ámbito priista. En el peor momento del Estado, el PRI sacó 300 mil votos en Chihuahua y nosotros estamos buscando y convocando a todo el priismo estatal a salir y participar en esta elección y fortalecer a un partido que ha dado como resultado el Chihuahua que conocemos.

Todo lo que existe en Chihuahua lo ha hecho el PRI, escuelas, hospitales carreteras infraestructura, programas sociales, no hay nada distinto que hayan hecho otros gobiernos y nosotros consideramos que podríamos obtener el favor de la ciudadanía.

A final de cuentas en Chihuahua, que somos un estado donde la democracia verdaderamente funciona, habrá de darse el voto ciudadano en el sentido que la ciudadanía determine, pero nosotros estaremos invitando y convocando a los chihuahuenses, a los priistas a votar en una alternativa seria, responsable, que conoce Chihuahua que le ha dado respuesta, como es mi caso.

He trabajado con varios gobernadores, no sólo con Duarte

P: Usted colaboró en el gobierno de César Duarte ¿cree que esto podría estarle afectando en la candidatura?

R: De ninguna manera, yo he trabajado con varios gobernadores del estado, he sido secretaría de Educación y de Desarrollo Social con uno, fui directora General de Pensiones con otro, fui secretaria General de Gobierno con otro y fui senadora de la República por mi trabajo en el partido, sin tener una vinculación con ninguno de los exgobernadores.

Ha sido una vida de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de resultados, de experiencia y trayectoria que nada tienen que ver con uno o con otro exgobernador y eso los chihuahuenses lo saben, porque saben perfectamente bien que habiendo manejado los presupuestos más grandes del estado como son el de educación y el de salud, no hay ni un solo señalamiento que se me puede hacer en el desempeño de mis responsabilidades, lo cual a mí me tiene muy satisfecha, me tiene muy tranquila y me tiene muy orgullosa de que hayamos podido trabajar por Chihuahua, con honestidad, con transparencia y dando resultados que creo que no muchos lo pueden decir el día de hoy.

P: ¿Graciela, se siente confiada de que puedan repuntar ahorita en algún momento y subir en las encuestas?

R: Desde luego que nosotros estaremos haciendo todo nuestro esfuerzo, para eso son las campañas, para buscar modificar la disposición ciudadana y habré de seguir planteando soluciones para Chihuahua, porque estoy absolutamente convencida de que merece mejor destino, que Chihuahua no necesariamente tiene que decidir entre lo malo del PAN y lo peor de Morena.

Que hay una alternativa, que es la de tu servidora, que está planteando mejores condiciones para Chihuahua a partir de experiencia, a partir de trayectoria, a partir de resultados a partir de manos limpias, de honestidad y transparencia.

P: ¿Cómo convencer a los chihuahuenses de votar por el PRI?

R: Bueno, para eso es la campaña, para llevar esas propuestas, esos planteamientos y para que el ciudadano decida al final qué destino va a elegir para Chihuahua.

Pondremos freno a la inseguridad

P: ¿Cuáles diría que son los principales temas que se deben atender en Chihuahua?

R: Hay que ponerle un freno a la inseguridad creciente que nos está ya verdaderamente angustiando, como nos pasó en épocas pasadas, en el año 2008, 2009, 2010, Chihuahua estaba en una condición terrible, vamos hacia allá. Cada día hay más delitos de alto impacto que lesionan la tranquilidad de la ciudadanía y entonces la seguridad es un tema al que hay que ponerle atención de manera inmediata, ya lo hicimos, ya lo hice como secretaria de General de Gobierno y lo vamos a hacer de nuevo de tener el voto ciudadano.

El otro tema es la reactivación económica, que nos debe de llevar a apoyar la posibilidad de fomentar la inversión extranjera directa en Chihuahua y la nacional también para reactivar la economía en el nivel macro. En el nivel doméstico, en el nivel familiar, en el nivel individual, reforzar con programas muy específicos de apoyo a las micro y pequeñas empresas la economía familiar que también se ha visto muy afectada en primer lugar por el tema de la pandemia.

Habremos de trabajar también en el restablecimiento del sistema estatal de salud que está muy afectado, no tiene ni siquiera medicamento que ofrecer a la ciudadanía, que habremos de trabajar con las mujeres y con los jóvenes, con becas y también con espacios deportivos en todo el estado dándoles posibilidad de futuro.

P: ¿Graciela, en el sector público quiénes dirías que son tus amigos o con quiénes cuentas en esta campaña?

R: Todos son amigos en el sector público, si me preguntas por el país, hay muchos gobernadores que son amigos y son compañeros de partido, en el plano estatal los exgobernadores todos son amigos, están Patricio Martínez, José Reyes Baeza, Fernando Baeza, que son exgobernadores que dieron un buen ejemplo en Chihuahua y que dejaron buenas cuentas en su paso por tu tarea gubernamental.

Hay muchos amigos a lo largo y ancho del país y en el estado de Chihuahua que son mis amigos, amistades que se han hecho a lo largo de muchos años y yo te diría incluso hay buena relación configuras que desde otros partidos han dado su esfuerzo por Chihuahua.

P: ¿Y en el sector privado ha encontrado respaldo?

R: Todos son amigos con ellos me he reunido, he expuesto mi visión de Chihuahua. A final de cuentas son sectores que importan mucho, pero importa más el voto general de la ciudadanía que es la que habrá de determinar.

Los sectores productivos, los sectores empresariales, los sectores agrícolas, pues todos son amigos con los que me he ido sentando, los ganaderos que son una con una actividad importantísima en Chihuahua.

P: ¿Ha pensado en algunos nombres de los posibles miembros de su gabinete si es que gana?

R: Absolutamente, si nosotros ganamos la elección, al día siguiente podríamos ocupar las 13 secretarías de Gobierno que existen, con figuras de chihuahuenses, hombres y mujeres, que le han dado a Chihuahua su vida, su experiencia, que no tienen señalamientos y que pueden ayudar en la recuperación del estado, que tiene enormes problemas entre ellos, el de una deuda muy muy fuerte y la falta de actividad en muchos de los rubros.

Podríamos llegar y te lo digo con total seriedad y responsabilidad a tener hasta a los jefes de departamento, porque hay toda una generación de servidores públicos que han hecho mucho por Chihuahua en las distintas posiciones que el gobierno tiene que ofrecer y también tenemos mucha gente que, desde el ámbito social, académico, privado, podría incorporarse a este gobierno para darle ese relevo generacional que ya necesitamos.

Haré política desde la posición que la vida me otorgue

P: ¿Qué representaría para usted regresar el gobierno de Chihuahua al PRI?

R: Significaría responsabilidad, compromiso, no permitir que vuelvan a suceder los hechos que se dieron en el pasado reciente y también el compromiso de poner en orden a Chihuahua, de rescatar el sistema de salud, de restablecer el orgullo de Chihuahua que era su dinamismo económico y, por supuesto, la oportunidad para jóvenes y mujeres, eso significaría el gobierno que yo encabezaría de contar con el respaldo popular.

P: ¿Cómo es la relación con el actual gobernador Javier Corral?

R: El actual gobernador fue mi compañero senador de la República, fue mi compañero diputado federal, fue mi compañero diputado local, es un hombre al que conozco bien. Me parece que hay una muy buena relación de orden personal, pero él y yo tenemos muy claro, una cosa, siempre hemos sido adversarios políticos, él siempre ha estado en el PAN y yo siempre he estado en el PRI y siempre hemos trabajado él para su partido y yo para el mío, bajo las premisas de una visión de gobierno muy distinta a la que el PAN establece.

A mí me parece que en ese sentido pues hemos sido adversarios políticos toda la vida y en esta ocasión, pues seguimos siendo adversarios políticos porque él está en un partido y yo estoy en otro.

P: ¿Graciela, y en el caso del presidente López Obrador cree que de alguna manera esté interviniendo en el desarrollo de las campañas para la elección en Chihuahua y si gana cómo cree que podría ser la relación con él?

R: Yo veo un gobierno federal volcado por el candidato de Morena, si tú revisas la Ciudad de Juárez te vas a encontrar que cada dos metros hay un espectacular del candidato de Morena, que el derroche en materia de publicidad a favor de ese candidato es bestial, nunca había visto yo tal derroche, de un partido que se supone que trabaja para los pobres.

Todo eso que están derrochando en esa campaña, si se dedicara verdaderamente a los pobres, pues daría más beneficio que lo que se está haciendo. Hay brigadas que vienen del resto del país en vehículos nuevos, han rentado casas habitación en los más exclusivos fraccionamientos de Juárez y de Chihuahuas para para incorporar estas brigadas y estas gentes que vienen de todo el país. Hay una funcionaria de la Secretaría de Bienestar aterrizada de manera particular en Chihuahua, buscando apoyar y respaldar esa campaña.

Así es que hay intervención del gobierno federal, por supuesto que lo hay, quién lo manda, no lo sé, no tendría yo porqué aseverar algo que no me consta, pero de que están, de que los tenemos detectados, de que los tenemos filmados, de que sabemos en qué casas están y todo lo que han venido haciendo, claro que lo sabemos.

Ahora, si yo llegara a ser gobernadora del estado yo buscaré, porque esa sería mi obligación institucional, una buena relación desde luego con el Presidente de la República y por supuesto con todo el gobierno federal, de otra manera no le respondería yo a los chihuahuenses, como estaría obligada a hacerlo al ganar la elección.

P: Graciela, ¿cómo se visualiza el próximo 6 de junio?

R: Yo espero ganar esta elección, he trabajado intensamente para ello, toda mi vida he trabajado para los chihuahuenses, yo espero que esa valoración la hagan los chihuahuenses, pero al final de cuentas como me valoro, como me visualizo, es como una chihuahuense que busca que al estado le vaya bien hoy.

El 6 de junio, sea el resultado que sea, y después, seré una chihuahuense que quiere a Chihuahua, que quiere lo mejor y que habrá de estar siempre haciendo política desde la posición que la vida me otorgue para que eso se cumpla.





MJP