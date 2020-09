El presupuesto es injusto e inequitativo: García Cabeza de Vaca

CD. VICTORIA.- El paquete económico presentado por la Federación es limitado y será perjudicial para los estados, pues es injusto e inequitativo, sostuvo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

También lee: Tamaulipas, los retos del proceso electoral en tiempos de pandemia

Al comentar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, señaló que este no es parejo porque mientras garantiza recursos para sus megaproyectos, como el aeropuerto de San Lucia, el Tren Maya y la refinería de "Dos Bocas", por otra parte restringe los recursos para otros proyectos necesarios para las entidades federativas.

Cuando se habla de austeridad tiene también que haber equidad. En pocas palabras deben de ser parejos y si es parejo debe ser parejo para todos. Si hay recortes en el campo, que es tan sensible, en infraestructura, si hay recortes en educación, si hay recortes en seguridad, por supuesto que debe haber también recortes en los proyectos faraónicos que tiene el gobierno central. Eso es lo justo y eso es lo parejo

Y añadió: "pero en ese presupuesto salen con que si hay dinero suficiente para el aeropuerto de San Lucia, para el tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, y no hay presupuesto para la carretera costera que requiere Tamaulipas, que está a medias, si no hay presupuesto para la modernización de las aduanas, puertos, si no hay presupuesto para el mantenimiento de las carreteras, para las obras hidráulicas que requiere la zona sur , especialmente Tampico, sino vienen recursos para apoyar a los agricultores, al campo tamaulipeco no es parejo".

Comentó que un presupuesto así sería injusto y tendrían que manifestarse. Por ello reiteró que la demanda es que haya equidad.

Si somos el segundo estado que más aporta a la Federación lo único que queremos en reciprocidad y equidad. Pero no me quiero anticipar hasta ver los números completos antes de emitir una declaración más firme al respecto

A la vez informó que en breve se reunirá con los legisladores federales a efecto de que gestionen la mayor cantidad de recursos para Tamaulipas en la aprobación del presupuesto.

En ese sentido, comentó que los legisladores de Morena no han contribuido para traer presupuesto obras para Tamaulipas.

"Lo que no entiendo es que los diputados federales de Morena no hayan traído beneficios, etiquetado proyectos productivos no para el Gobierno de Tamaulipas, pero si les exijo vengan recursos para obras de infraestructura, para la modernización de los puertos, aeropuertos, aduanas. Que no vayan a levantar la mano como floreros".

Insistió en que los legisladores federales tamaulipecos tienen la obligación de velar por los intereses no de un partido político, no del gobernador del Estado, sino por los intereses de Tamaulipas están obligados hacerlo.

"Sería muy triste y terrible que todos los recursos fueran únicamente para los programas sociales asistenciales con el propósito de fortalecer una base social con fines político-electorales", puntualizó Cabeza de Vaca.

PROCESO TRANSPARENTE Y SIN "GRILLAS"

Por otra parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca externó su disposición de coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para que el proceso electoral para renovar diputados y alcaldes se lleve a cabo con transparencia y una amplia participación ciudadana.

Mencionó que los ciudadanos se encuentran ya cansados de estar viendo y escuchando los dimes y diretes de los funcionarios, por lo cual insistió en que habrá de centrar sus acciones de gobierno en atender las necesidades de la gente y a la vez impulsar el desarrollo a fin de alcanzar mejores condiciones de bienestar.

"Que los partidos políticos y sus candidatos hagan sus campañas que esos compitan en buena lid. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar".

Y anticipo que estará atento en darle seguimiento al comportamiento del proceso e hizo hincapié en que el único guardián y garante del proceso electoral es el INE.

Añadió que su gobierno coadyuvara con las autoridades electorales a fin que se realice un proceso democrático transparente y con alta participación de la ciudadanía.

Esos es lo que deben hacer los gobiernos ponerse a trabajar en lugar de andar grillando

El próximo domingo se inicia en Tamaulipas el proceso electoral local para elegir 36 diputados y 43 Ayuntamientos.