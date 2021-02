El pleito eterno entre “El Bronco” y Samuel García

Monterrey, N. L- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco” y el senador Samuel García, se han enfrascado en un enfrentamiento permanente.

El legislador insiste en que el Congreso local destituya al gobernador por el asunto de las firmas cuando fue candidato presidencial y lo acusa de que le ha amenazado, aunque –hasta el momento- no ha dado pruebas.

Rodríguez dice que el legislador tendrá que probar las amenazas y afirma que no tiene nada que ver con las supuestas amenazas, y que además tampoco ha recibido alguna notificación por algún fallo legal o administrativo en su contra.

"Tendrá que probarlo (acusaciones), porque (a García) le gusta mucho decir cosas sin fundamento, no es así cómo va a ganar simpatías. Si la instancia me lleva a someterme a un proceso, yo tengo derecho de la defensa, obviamente lo he dicho, él está obsesionado con eso, bueno, pues esa obsesión no es la mía".

Samuel García denunció a su vez que ha recibido amenazas y mensajes intimidatorios del gobernador Jaime Rodríguez y del secretario de Gobierno Manuel González, para que deje de insistir en que el Congreso lo destituya.

“Creo que por fin se dieron tiempo de leer la sentencia y saben que van a ser destituidos. No hay duda, no cabe otra sanción porque ya el Tribunal resolvió el fondo, ya que es un delito grave desviar recursos con dolo, por obligar a los servidores públicos a buscar firmas en horas de trabajo y por ser tema electoral".

El Bronco explica que el senador no tiene derecho a estar acusando sin pruebas.

"Insisto, yo no era gobernador (cuando se dio la irregularidad que señala). No tengo nada qué ver con eso, ni tendré, si el chamaco quiere ser gobernador, pues no sé si la gente quiera votar por él".

Crítica a Samuel García por considerar que dedica el tiempo a este tipo de temas y no a promover iniciativas en favor de Nuevo León.

"Si alguien lo amenaza, pues que denuncie, hay instancias para eso".

El legislador revira: "No hay duda van a ser destituidos, si en este período legislativo los otros diputados lo multan o amonestan, que es para faltas leves, se van a dar un quemón, los va a exhibir con cara, nombre y apellido, y se va a una queja, y decirle a la Sala Superior que dijo que era grave y los diputados le pusieron una sanción leve".

Pidió que mejor ya se vayan, porque va a estar todos los días insistiendo en que se cumpla la ley.

“No queremos tener un gobernador que use dinero público para financiar su campaña, es el fondo del asunto”.

El senador Samuel García se destapó como aspirante a la gubernatura de Nuevo León durante la designación de Agustín Basave como nuevo dirigente de MC en el estado de Nuevo León.





