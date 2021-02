El Penal de Tanivet: la obra abandonada por los gobiernos de Oaxaca

OAXACA, Oaxaca.- Una enorme e imponente estructura luce semidesierta en el municipio de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros. La obra: el Centro de Readaptación Social (Cereso) que se construyó durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo con una inversión de más de 4 mil millones de pesos e inaugurado en 2016 como obra terminada, no puede operar por problemas y fallas de infraestructura.

El edificio se propaló como el centro más moderno y adecuado para personas privadas de su libertad, además de que vendría a dar solución al problema penitenciario estatal que registra hacinamiento, sobrepoblación e infraestructura obsoleta.

Millonaria inversión, pero inconclusa

A más de dos años de haberse inaugurado el 30 de marzo de 2016, el centro varonil se entregó inconcluso, prueba de ello son los problemas en su infraestructura, pues en temporada de lluvia registra inundaciones en túneles de acceso, así como hay daño en una de las puertas principales.

Además, en 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la Secretaría de las Infraestructuras cubrió 27 millones 649 mil 852. 92 pesos por una obra terminada, pero en realidad no terminada.

La ASF comprobó que al menos 97 mil 578.6 metros cuadrados no se habían edificado, correspondientes a la parte frontal y lateral del penal, también no se habían acabado pisos y muros, aunado a que no se cumplieron con las normas técnicas para una construcción de este tipo.

El penal anti fuga de "El chapo"

El penal fue asentado en un área de 50 mil metros cuadrados, con capacidad para mil 584 internos de mediana seguridad y supuestamente cobraría con un sistema de seguridad moderno, en suma de trataría de un penal a prueba de fugas "anti chapo".

En suma, es una "microciudad", pues dispone de 12 pabellones de mediana seguridad; dos pabellones de protección para 144 internos; y un pabellón para discapacitados mentales de 24 internos.

Además de que cuenta con un hospital para atender a los reos de todo el estado, escuela, espacios para recreación y deportes, área de visita íntima, familiar, además de cuatro naves industriales que serían dispuestas al empresariado que quisiera invertir, generar empleo y obtener ingresos.

Pero todo se reduce a la falta de transparencia y opacidad en la que se dejó la obra, otra más de las heredadas a la actual administración.

No hay para cuándo

A dos años, la actual administración no asume la responsabilidad cuándo podría operar la obra. Hasta el momento la Secretaría de las Infraestructuras y la Secretaría de Seguridad Pública no dan detalles de un programa de mejoramiento y con ello echar a andar el penal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, el penal no está en sus manos, dado que no lo recibió tras el cambio de gobierno estatal en 2016 precisamente por las diversas fallas e irregularidades detectadas, por lo que desconocen cuándo puede entrar en operación.

El área de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la SSPO encabezada por María Concepción Monreal Tovar, consultada por La Silla Rota, respondió que es la Secretaría de las Infraestructuras del gobierno estatal quien tiene conocimiento total del estado del penal y, en su caso, qué pasará con la obra.

En deplorables condiciones los penales

Mientras tanto, quienes padecen dela situación son las personas privadas de su libertad en penales como el de Santa María Ixcotel, quien desde hace dos años espera para poder cerrar.

En loa 16 penales estatales están recluidos al menos 5 mil presos del fuero común y federal que enfrentan condiciones de sobrepoblación, así como carencia de espacios dignos para su debida reinserción social, por lo que el Centro Varonil de Tanivet representaba la solución, pero al término del sexenio de Cué Monteagudo se olvidó la obra.

Penales a desaparecer: Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel

Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa Catarina Juquila.

