El paseo que se convirtió en una historia de terror y violencia para María Isabel

María Isabel Ruiz Lázaro acusó a su expareja Carlos Antonio Urbina de torturarla e intentar matarla a puñaladas porque decidió no regresar con él

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Lo que en un principio sería un viaje de paseo se convirtió en un infierno para María Isabel Ruiz Lázaro. Su novio Carlos Antonio Urbina la golpeó y luego la secuestró para continuar con el maltrato físico, en un rancho alejado de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

En un texto que ella misma compartió este martes en su red social, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven cuenta que el pasado 21 de diciembre visitaría a una amiga en San Cristóbal de Las Casas, como a dos horas y media de donde ella vive, en Cintalapa.

Su pareja se ofreció en darle un "aventón", pues él de igual forma se "vería" con unos amigos en esa ciudad de la región Altos de Chiapas; sin embargo, todo era parte de un plan: en el tramo carretero de Cintalapa a Jiquipilas, Carlos le comenzó a gritar y luego a cachetear, le exigía que siguieran juntos, pero ante la negativa de María Isabel, su furia se hizo presente.

La víctima denunció que su novio la llevó a un rancho y la encerró en un cuarto, donde la lastimó aún más hasta casi estrangularla. "Me dijo que no era nadie sin él, que nadie me iba a querer y demás agresiones verbales. Mientras yo lloraba, tomó un cuchillo y fue directo a mí con toda la intención de apuñalarme".

Como pudo se defendió y en el jaloneo él se lastimó la mano. El enojo fue mayúsculo, porque se le fue prácticamente encima hasta azotarla contra la cama, mientras sus manos le rodeaban el cuello; cuando despertó, dice, él estaba parado frente a ella, "me preguntó que si había sentido la muerte...".

LA TORTURA NO CESÓ



De acuerdo con María, su ahora exnovio la tomó del cabello por la fuerza y la desnudó, luego la metió a la regadera, la golpeó en el estómago y le colocó champú en ojos y boca.

Una vez arrodillada, continúa su relato, él tomó un cuchillo y se lo pasó por sus senos; sus súplicas solo alimentaban a un sujeto que tenía todas las intenciones de matarla, pues las burlas hacia ella no paraban.

En su publicación, María evidencia los hematomas que le produjeron los castigos físicos a los que fue sometida. Desde los hombros, espalda, cuello y hasta la cara, brazos y piernas, presentaba moretones y quemaduras.

El calvario continuó porque Carlos la golpeó aún más e, incluso, un puñetazo en la parte abdominal la dobló por completo. Tirada, él le pateó la cabeza en varias ocasiones.

Al siguiente día, el agresor no se conformó con ello y le arrebató su teléfono celular para contestar una llamada: era la amiga de María que la esperaba en San Cristóbal de Las Casas. "Le dijo que no había podido ir por cuestiones de la escuela y le colgó", asegura la víctima.

LOS TESTIGOS-CÓMPLICES



Durante la tortura que sufrió en el rancho de Cintalapa, María pensó, por un instante, que su vida estaría a salvo, pues apareció una prima del agresor y la pareja de ésta, quienes vivían cerca del rancho donde estaban.

Le pedí un mensaje a Viridiana (nombre de la prima de su agresor), pero ella me dijo que si hacía algo mi muerte sería más dolorosa

Por petición de su mismo agresor, tiempo después llegó su exsuegra, de nombre Candelaria, quien solo la observó por un momento y luego se fue. Lo mismo hicieron Viridiana y su novio. María estaba de nuevo sola con su "verdugo".

A él no le bastó, pues la llevó a una bodega que está ubicada en el barrio Guadalupe, en el mismo Cintalapa, donde continuó con los golpes en costillas, abdomen y cabeza. Para ello, también utilizó un cinturón.

Además de escupirla, golpearla y burlarse de ella, Carlos utilizó un calentador de agua para quemarle las piernas y brazos; "podía sentir cómo mi piel se pegaba al calentador, me dejó muchas quemaduras".

El agresor no paró: le dijo que le metería el calentador en la vagina, lo que provocó que ella se defendiera como pudiera. Al no lograr su cometido, la tomó del cabello y la arrastró hasta la cocina, donde le hizo beber un vaso de aceite con hormigas, a cambio de no lastimarle su parte íntima.

En un instante, Carlos le prometió llevarla a su casa, pero lo peor estaba por suceder: la trasladó a una casa en la colonia La Misión, en Tuxtla Gutiérrez, pues él quería que se "le borraran" las huellas de la tortura.

Por un momento, cuenta, aceptó la propuesta de Carlos, pero solo era para poder escapar. Lo convenció de regresar a Cintalapa, a donde iría por ropa y otras cosas. Una vez ahí, María fue apoyada por sus primas, y minutos después llegó su madre quien, sin titubear, le dijo que se dirigían al Ministerio Público.

EL MP, LA IMPUNIDAD GALOPANTE

A salvo de su "verdugo", María se sentía protegida con sus seres queridos, sin embargo, al llegar al Ministerio Público, el panorama se enrareció aún más, debido a que al contar su historia, primero a un licenciado de nombre Sebastián Moguel, y luego, a la fiscal Martha Fabiola Alfaro Méndez, le dijeron que no ocurrió nada grave y que solo le advertirían a Carlos que no se le acercara.

Tras deslindarse del caso, según la víctima, el MP de Cintalapa envió su carpeta de investigación a Chiapa de Corzo donde, hasta la fecha, no ha obtenido una respuesta positiva.



"Hoy está suelto por las calles, siendo encubierto por su familia, como si nada hubiera pasado", lamenta María, quien este 8 de marzo decidió alzar la voz y dar a conocer un caso más de impunidad en Chiapas.





