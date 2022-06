El padre "Morita" enseñó amor y servicio al prójimo; le rinden homenaje en Tampico

CD. VICTORIA.- En los vecinos de la colonia Pescadores de Tampico hay tristeza, dolor, pues su guía espiritual, el sacerdote Joaquín Mora Salazar fue asesinado en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Los feligreses de la capilla de San Rafael Arcangel han rezado rosarios y se han efectuado varias misas en memoria del padre "Morita".

Joaquín Mora fue conocido no únicamente por impartir clases en el Instituto Cultural Tampico, sino por realizar una labor pastoral en la colonia Pescadores a donde además de ir oficiar misas, impartir los sacramentos, llevaba ropa, despensas, ayuda.

Martha Azuara y Natividad Tristán están tristes, dolidas. "Era un buen sacerdote, muy bueno, un buen hombre, no merecía que lo asesinaran".

Pese a que se fue a continuar con su misión sacerdotal a la Sierra Chihuahua cuando podía regresaba a Tampico, y venía a la colonia y celebraba misas y bautizaba. Cuando había un enfermo, un moribundo o se le necesitaba, siempre estaba dispuesto, siempre venía. Nunca nos olvidó y nunca lo olvidaremos

Natividad Tristán muestra la foto cuando su hijo le dio la comunicación.

"Siempre venía a repartir despensas, ropa, lo que podía conseguir y si había ciclones inundaciones se metía entre el agua, para traernos alimentos y otras cosas para ayudarnos".

EL PROFE

Durante más de 20 años impartió clases en el Instituto Cultural Tampico en los niveles de Secundaria y Preparatoria por ello son muchos los exalumnos que lo recuerdan con tristeza y dolor.

David Vallejo, quien fue su alumno en secundaria, rememora: "en segundo de secundaria yo eran un desmadre bien hecho. Y en una ocasión me advirtió ´una más David y le corro del Instituto´. Y a la hora la hice, el padre dijo que sacáramos una hoja pues aplicaría un examen y dije: ´la hoja se llama Dorotea´" y me corrió.

Así, le rogó al padre que le diera una oportunidad que tenía problemas en su casa, le hizo un cuento largo y tendido. "La verdad eran mentiras. pero hizo que sus padres fuera cada viernes a terapia".

Y me hizo que lo acompañara a los hospitales a dar la unción a los enfermos y la extramunción a los moribundos. Andábamos de hospital en hospital y luego a la colonia Pescadores y otras de las más pobres haciendo labor social.

Recuerda que el padre usaba una mochila roja y un cinto ya muy "jodido". Estando Vallejo haciendo el servicio social en la sierra de Tarahumara se enteró que había padres jesuitas y entre ellos estaba el padre Mora.

Entonces decidí regalarle una mochila y un cinto. Me reconoció y me dijo. David muchas gracias te agradezco el regalo, pero lo voy a regalar hay otros que lo necesitan más que yo. Así era el padre Mora

A su vez, Javier Ramírez Gutiérrez, quien fue su alumno en secundaria y preparatoria comentó: "El padre Joaquín Mora o Padre "Mora" como lo conocíamos era una persona dedicada al servicio de los demás. Sus clases realmente se vivían fuera del aula, en la cárcel, en el hospital psiquiátrico, el área infantil del Hospital Civil o en las colonias pegadas a la margen del río. Ahí estaba siempre, de lado de los vulnerables enseñando a los estudiantes de preparatoria que presentaban su servicio social a servir a los demás".

"En el aula gustaba repetir al comenzar una frase del filósofo Tagore: ´dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir... y el servir era alegría´, su misión con nosotros era esa, enseñar a servir no con oraciones ni con posturas, con acciones sociales directas".

AUSTERO

Otra anécdota era su frase de austeridad: "vivo con dos pantalones de mezclilla, no necesito más", o cuando nos sugería comprar un cuaderno de texto duradero y utilizable o cuando a los adolescentes nos calmaba y nos exigía calma y nos decía: vocaliza. La comunidad de egresados lo recordaremos con cariño, su vida jesuita fue al servicio de los demás y así decidió morir".

La diputada Nancy Ruiz Martínez (Morena) quien fue su alumna en Secundaria lo recuerdo así: "Siempre usaba la misma ropa. Tenía dos pantalones y dos o tres camisas. Siempre usaba la misma ropa, eso no le importaba, pues todo lo que le regalaban, él se lo llevaba a los más pobres de la colonia".

A su vez la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, quien también fue su alumna de Secundaria, lo recuerda con cariño y se le hace un nudo en la garganta para solicitar al Pleno del Congreso del Estado guardar un minuto de silencio pues fue un hombre que ante todo enseño con el ejemplo de humildad y servicio.

