El "padre Agustín", presunto estafador que cobra por "curaciones" en Tlaquepaque

"Ya iba a media cuadra para ir a la carnicería entonces, donde repente sentí que me jalaron del brazo y me dijo el señor: ´sabe que, usted ya tiene mucho que no se confiesa´, le digo "ah, canijo" y que me agarra del brazo, ´mire yo soy sacerdote de ahí de San José de Gracia, ahí le vamos a dar una ayuda´", comentó la mujer.