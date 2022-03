"El Mijis": todo lo que sabemos de su desaparición

A un mes de la desaparición de Pedro Carrizales, exdiputado mejor conocido como "El Mijis", se han dado a conocer imágenes de un accidente automovilístico en el que presuntamente habría perdido la vida, hecho que ya investigan las autoridades.

Aquí, todo lo que se sabe sobre la desaparición de "El Mijis"

¿CUÁNDO DESAPARECIÓ?

Pedro César Carrizales fue visto por última vez el pasado 31 de enero cuando viajaba hacia la ciudad de Monterrey en una camioneta de color rojo sin placas.

Salió del hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila.

Camisa de manga larga color azul cielo; chamarra azul marino; pantalón de mezclilla azul oscuro, botas cafés y una pulsera con tres cuarzos; la vestimenta con que se le vio.

Su familia lo reportó como desaparecido días después y el 8 de febrero la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una alerta para iniciar con las labores correspondientes de búsqueda del también activista social.

Desde el 9 de febrero su familia mantiene activas las cuentas en redes sociales de "El Mijis" para impulsar su búsqueda.

CONTRADICCIONES EN EL CASO

Dos días después de haberse reportado su desaparición, su pareja señaló para el medio El País haber recibido mensajes de él a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", señala el audio.

Personas allegadas a Carrizales mencionaron para el diario español que el activista se encontraba acompañando a un grupo de migrantes en ruta.

La Secretaría de Seguridad de Nuevo Léon informó el 11 de febrero que "El Mijis" sí pasó por territorio de dicho estado, pero no desapareció ahí.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas descartó que la desaparición del ex diputado ocurriera en esa entidad, alegando que no existía evidencia suficiente para así determinarlo.

Miriam Martínez, pareja de "El Mijis", aseguró el 15 de febrero que el activista se encontraba vivo y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con la última ubicación satelital de su teléfono celular.

El 24 de febrero la Fiscalía de Tamaulipas descartó el secuestro como móvil de la desaparición del ex diputado de San Luis Potosí.

DESMIENTEN SUPUESTA MUERTE DE "EL MIJIS"

Este 28 de febrero, las autoridades informaron sobre la realización de pruebas antropológicas, de identificación humana y genética, de los restos calcinados localizados en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, donde se registró un accidente automovilístico, para saber si corresponden o no a Pedro César Carrizales, "El Mijis".

(Foto: Especial)

El accidente tuvo lugar el 3 de febrero alrededor de la 1:00 de la madrugada, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran un vehículo siniestrado y al interior una osamenta.

La familia ha mostrado en todo momento duda ante la posibilidad de que se traten de los restos de "El Mijis", aunque el pasado viernes les fueron tomadas muestras de ADN como parte de los trabajos para la identificación de un cuerpo.

INVESTIGABA CORRUPCIÓN EN PENALES

El pasado 24 de febrero, el también activista Bryan LeBarón pidió que no se descarte la posibilidad de que la desaparición de Pedro Carrizales se relacione con su lucha contra la corrupción de penales, las detenciones ilegales y la fabricación de culpables.

A través de una carta, LeBarón precisó que "El Mijis" se encontraba documentando detenciones ilegales y la corrupción dentro de los penales.

LeBarón dijo que en su acercamiento con las familias de personas presas les han proporcionado pruebas que acreditan cómo la policía, autoridades administrativas, políticos e incluso las fiscalías "son quienes coordinan las actividades criminales".

LA OTRA DESAPARICIÓN DE "EL MIJIS"

El 25 de octubre, "El Mijis" publicó una fotografía donde amenazó al cantante Lalo Mora, , señalado de acoso sexual contra sus admiradoras, luego de que se anunciara su concierto en San Luis Potosí. "Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado?", escribió en Twitter.

A principios de noviembre, Pedro Carrizales aseguró haber sido privado de su libertad cuando se dirigía a protestar contra el cantante Lalo Mora en un concierto de los Invasores de Nuevo León.

El exlegislador afirmó que durante su cautiverio, fue torturado durante varias horas y que, finalmente, para perdonarle la vida le pidieron que interpretara una de las canciones de Lalo Mora.

En aquella ocasión, Carrizales estuvo 12 horas desaparecido. En la cuenta oficial de "El Mijis", se informó que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes lo localizaron en el municipio de Zaragoza en San Luis Potosí.

La Fiscalía del Estado inició una investigación sobre el caso. La versión de Carrizales fue tachada de falsa por el cantante, por lo que incurriría en una falta que se paga con cárcel, en caso de que se compruebe que el supuesto secuestro que dice haber sufrido sea falso, informó el fiscal potosino José Luis Ruiz Contreras.

En 2019, conviene recordar, cuando aún era diputado, sobrevivió a un ataque armado cuando su auto recibió seis impactos de bala desde una motocicleta.

