"El Mijis" iría a la cárcel si se comprueba que inventó secuestro: Fiscalía

SAN LUIS POTOSÍ.- Pedro César Carrizales "El Mijis" incurriría en una falta que se paga con cárcel, en caso de que se compruebe que el supuesto secuestro que dice haber sufrido sea falso, informó el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras.

También lee: "Bienvenido al infierno", el Mijis a Lalo Mora; es "guasa", se retracta

El exdiputado local, Pedro Carrizales presuntamente fue secuestrado la noche del sábado cuando se dirigía a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí.

Por este medio se les informa que han pasado casi 12 horas desde que se supo por última vez de Pedro Carrizales "EL MIJIS".



Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí.@RGC_Mx @RicardoMeb — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

Alrededor de las 12:00 de la tarde del domingo fue localizado tras permanecer más de 12 horas desaparecido.

En la cuenta oficial de "El Mijis", se informó que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes lo localizaron en el municipio de Zaragoza en San Luis Potosí.

Sin dar más detalles, se informó que se le está brindando ya apoyo y seguridad, agradeciendo el apoyo de la gente para su localización.

Por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al "MIJIS" en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí; le están brindado apoyo y seguridad.



Mantendremos informando.



Su familia agradece todo el apoyo! — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

El exlegislador afirmó que durante su cautiverio, fue torturado durante varias horas y que, finalmente, para perdonarle la vida le pidieron que interpretara una de las canciones de Lalo Mora.

PAGARÍA CON CÁRCEL

Este martes, el fiscal explicó que el exlegislador compareció ayer en el Ministerio Público para presentar su testimonio de lo que dice que fue su secuestro, y de ello se desprenderán las líneas de investigación.

Señaló que se analiza el testimonio, para verificar la credibilidad de los hechos que narra el exdiputado.

Dijo que también el Ministerio Público analiza si pudiera haber un falso testimonio, pero eso dependerá de la lógica de los hechos que él pueda narrar y en su caso, si el exdiputado, conocido como "El Mijis" incurre en una conducta de falso testimonio, ese tipo de actitudes se paga con pena privativa de la libertad.

Recordó que la investigación apenas inició este lunes.

Precisó que el ex diputado asegura que fue privado de la libertad y también que se le puso una capucha en la cabeza, y que fue llevado a un lugar donde finalmente en la madrugada lo liberaron, después de exigirle que realizara cierta actividad y por la mañana, salió a la carretera cerca de la comunidad Cerro Gordo, perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza, donde supuestamente fue localizado por civiles que lo trasladaron a un domicilio y posteriormente lo entregaron a la Guardia Nacional.

"El ex diputado argumenta que fue interceptado por un grupo de personas cuando iba acompañado de otras dos personas, y no refiere qué pasó con ellas".

PURO SHOW

Ayer, en entrevista se le preguntó al gobernador, Ricardo Cardona que opinaba del secuestro y respondió que se trataba de puro show y que no había una denuncia como tal.

"No quiero opinar ni bien ni mal de nadie, hay gente que le gusta mucho el escándalo el show y pues esto es un show no es una realidad. No hay ni una denuncia puesta en la Fiscalía".

"Yo le pediría a la persona que me etiquetó en un Twitter Que ojalá vaya y ponga la denuncia que no nada más me etiqueten en redes sociales", señaló el mandatario de MC.

Añadió que la gente está cansada de esas cosas y más de que quieran hacer un escándalo nacional.

esc